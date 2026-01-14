Здатний виявляти цілі за 450 км: Україна отримає від Іспанії радар Lanza LTR-25. ФОТО

Уряд Іспанії схвалив контракт на виробництво та постачання радара Lanza для підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний, про це йдеться на сайті Ради міністрів Іспанії.

Що відомо?

Так, зазначається, йдеться про тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA.

Вартість цього радіолокаційного комплексу оцінюють у 37 мільйонів євро.

Що таке Lanza LTR-25

Lanza LTR-25 - це мобільна 3-х координатна радіолокаційна станція, здатна працювати у складних умовах радіоелектронної боротьби. Основна перевага системи полягає у можливості виявляти та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об’єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети.

Радар легко транспортують літаками типу C-130 або вантажівками, що дозволяє оперативно змінювати позиції та уникати ударів у відповідь.

Характеристики Lanza LTR-25

Зазначається, що дальність виявлення повітряних цілей становить понад 450 км, а поєднання радара з загальною системою протиповітряної оборони НАТО дозволяє передавати координати цілей розрахункам протиповітряної оборони.

Радар працює у L-діапазоні, а сама антенна решітка є фазованою, що дозволяє здійснювати якісне сканування повітряного простору.

Компанія Indra

Розробником радара є компанія Indra (серія Lanza), яка вважається піонером у створенні радіолокаційних станцій для кораблів, а також наземних і повітряних систем спостереження.

Варто зауважити, що раніше іспанська компанія Indra вже співпрацювала з Україною, постачаючи системи для цивільної авіації, проте зараз ідеться про військове обладнання.

Передача радара відбувається у межах ширшого пакета військової допомоги, який також містить зенітні ракети та бронетехніку. Застосування Lanza LTR-25 інтегрує українську систему протиповітряної оборони у єдину мережу із сучасними західними зразками озброєння.