РФ атаковала Украину 94 дронами: ПВО сбила 80 целей

В ночь на 22 января (с 18:00 21 января) противник атаковал 94 ударными БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

РФ выпустила 94 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым,

Около 55 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркнули в ВС.