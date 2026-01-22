РФ атаковала Украину 94 дронами: ПВО сбила 80 целей
В ночь на 22 января (с 18:00 21 января) противник атаковал 94 ударными БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
РФ выпустила 94 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым,
Около 55 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркнули в ВС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль