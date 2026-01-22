РФ атакувала Україну 94 дронами: ППО збила 80 цілей
У ніч проти 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
РФ випустила 94 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим,
Близько 55 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили в ПС.
