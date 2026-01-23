Зенитчики 63-й бригады сбили российский БПЛА "Молния" нового поколения - носитель FPV-дронов

Украинские защитники неба продолжают опережать технологические уловки врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады успешно сбили модернизированный российский беспилотник "Молния" нового поколения.

Этот БПЛА является непростой целью, ведь он значительно дороже предыдущих модификаций и имеет специфическое назначение. Главная особенность этой "прокачанной" версии заключается в том, что она может служить так называемой "маткой" - воздушным носителем для меньших FPV-дронов.

Чем опасна эта модификация:

  • Транспортировка дронов: Использование носителя позволяет оккупантам доставлять дроны-камикадзе на значительно большее расстояние, чем при обычном запуске.

  • Ретрансляция сигнала: Подобные аппараты часто выполняют роль усилителя связи, что делает вражеские FPV-атаки более точными и глубокими.

  • Стоимость и сложность: В отличие от кустарных образцов, эта "Молния" является дорогостоящим серийным изделием с улучшенными техническими характеристиками.

Благодаря бдительности и меткости воинов 63-й бригады, очередной вражеский технологический эксперимент завершился падением. Уничтожение "матки" означает не только ликвидацию одного дорогостоящего аппарата, но и срыв потенциальных атак целого роя мелких дронов, которые он должен был нести на себе.

Поки наші "світила" розповідають щоб ми будемо робити ( і , звісно не роблять) кацапи уже застосовують.
23.01.2026 17:33 Ответить
 
 