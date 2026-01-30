Окупант кидає автомат в український дрон-камікадзе і догорає, після влучання, на подвір’ї приватного обійстя
Сили оборони України продовжують методичне полювання на загарбників у прифронтових населених пунктах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис атаки українського FPV-дрона на російського окупанта, який намагався врятуватися втечею.
Оператор безпілотника заскочив росіянина на одній із сільських вулиць. Намагаючись вижити, окупант кинувся через двір зруйнованого обійстя, сподіваючись знайти укриття серед руїн.
Деталі ліквідації:
Погоня у дворі: Дрон-камікадзе наздогнав загарбника вже біля старого колодязя. Розуміючи, що втекти не вдасться, росіянин спробував збити безпілотник чергою з автомата.
Марний опір: Ймовірно, окупанту навіть вдалося поцілити у БпЛА, проте інерція та спрацювання бойової частини зробили свою справу. Вибух стався впритул до ворога.
Наслідки: На завершальних кадрах відео зафіксовано тіло ліквідованого окупанта, яке догорає посеред зруйнованого подвір'я.
Добре горить
а ви думали, то Зе вас на шашлики запрошував?
а як влучати з автомата, який мабуть ніколи й не чистили?