УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9353 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
7 539 13

Окупант кидає автомат в український дрон-камікадзе і догорає, після влучання, на подвір’ї приватного обійстя

Сили оборони України продовжують методичне полювання на загарбників у прифронтових населених пунктах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис атаки українського FPV-дрона на російського окупанта, який намагався врятуватися втечею.

Оператор безпілотника заскочив росіянина на одній із сільських вулиць. Намагаючись вижити, окупант кинувся через двір зруйнованого обійстя, сподіваючись знайти укриття серед руїн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі ліквідації:

  • Погоня у дворі: Дрон-камікадзе наздогнав загарбника вже біля старого колодязя. Розуміючи, що втекти не вдасться, росіянин спробував збити безпілотник чергою з автомата.

  • Марний опір: Ймовірно, окупанту навіть вдалося поцілити у БпЛА, проте інерція та спрацювання бойової частини зробили свою справу. Вибух стався впритул до ворога.

  • Наслідки: На завершальних кадрах відео зафіксовано тіло ліквідованого окупанта, яке догорає посеред зруйнованого подвір'я.

Дивіться: Під Покровськом дрони 155-ї бригади нищать штурмові групи РФ. ВIДЕО

Дивіться: Артилерія 225-го ОШБ прямим влучанням 155-мм снарядів знищила будівлю з російськими штурмовиками. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20930) знищення (10063) дрони (8038)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Горить чурка
Добре горить
показати весь коментар
30.01.2026 11:01 Відповісти
+3
"Сгорєл на рАботє...."
показати весь коментар
30.01.2026 11:14 Відповісти
+2
чукчя ,с автомата надо стрелять ,а не бросать как палкой в оленя !!!)))
показати весь коментар
30.01.2026 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горить чурка
Добре горить
показати весь коментар
30.01.2026 11:01 Відповісти
не горить, а готується на шашлики до проЗЕдента



а ви думали, то Зе вас на шашлики запрошував?
показати весь коментар
30.01.2026 15:50 Відповісти
"Сгорєл на рАботє...."
показати весь коментар
30.01.2026 11:14 Відповісти
чукчя ,с автомата надо стрелять ,а не бросать как палкой в оленя !!!)))
показати весь коментар
30.01.2026 11:21 Відповісти
стріляти - замало. треба ще й влучати.
а як влучати з автомата, який мабуть ніколи й не чистили?
показати весь коментар
30.01.2026 11:57 Відповісти
разом з цим окупантом-калмиком зникає і частка Х-уйловщини занесена на українську землю, втім Х-уйлу теж добре, калмики у Калмикії йому непотрібні, їх мають замінити пацаки чистої породи, малолітні х-уйловки вже отримали наказ свого фюрера - почати народжувати поголів'я ще до закінчення школи
показати весь коментар
30.01.2026 11:37 Відповісти
Де там знайти "чисту породу" ..Там все в інцестах і снохачестві..Сам чумаданний сцарь- удмурт-удмуртом...
показати весь коментар
30.01.2026 12:02 Відповісти
Горит отлично конечно---- а вот от села ничего не осталось. Возвращаться некуда, и скорее некому. Большая беда пришла к нам. Долго хлебать будем.
показати весь коментар
30.01.2026 11:38 Відповісти
Кацапы умоются кровью за все, что сделали в Украине. Они открыли ящик Пандоры, и с каждым годом их здесь будет дохнуть все больше. Надеюсь, лет через 5 их станет на несколько миллионов меньше.
показати весь коментар
30.01.2026 14:52 Відповісти
О, жареная кацапсятина!
показати весь коментар
30.01.2026 14:50 Відповісти
Ну добре, кацап, тобi зараховується нiчия😅
показати весь коментар
30.01.2026 18:59 Відповісти
Я щось черги з тратамата не побачив, чи це афтар не знає як виглядає черга з автомата, не завадило б бзвп пройти і хлча б мінімальні курси української мови.
показати весь коментар
30.01.2026 21:00 Відповісти
Він незнав що там кнопка е?.Поповнити життя..Або почати гру заново..От лошара..
показати весь коментар
30.01.2026 21:36 Відповісти
 
 