Артилерія 225-го ОШБ прямим влучанням 155-мм снарядів знищила будівлю з російськими штурмовиками

Спроба російських окупантів приховано накопичити живу силу для чергового штурму завершилася для них катастрофою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 225-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) провели успішну операцію з ліквідації ворожої групи, яка обрала вкрай невдале місце для перепочинку.

Окупанти, обтяжені штурмовими рюкзаками та великим запасом боєкомплекту, вирішили не виснажувати себе тривалим переходом і заховалися у найпримітнішій будівлі на ділянці, сподіваючись на її стіни.

Хронологія ліквідації:

  • Очікування: Артилеристи дивізіону "Грім" уважно стежили за пересуванням ворога і дочекалися моменту, коли всередині будівлі накопичилася достатня кількість живої сили.

  • Артилерійський удар: По будівлі було завдано точного удару 155-мм калібром. Потужний вибух перетворив укриття на пастку для більшості загарбників.

  • Добивання: Ті залишки групи, яким вдалося вирватися з руїн і пройти трохи далі, були виявлені та остаточно ліквідовані бійцями 3-го штурмового батальйону 225-ї ОШБ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Військові наголошують, що вибір окупантами примітних орієнтирів для накопичення - це типова помилка, викликана фізичною втомою та відсутністю грамотного командування на місцях.

"Накопичення живої сили противника пішло не за планом. Зі штурмовим рюкзаком і БК далеко не пробіжиш, тож вони вирішили заховатися в першій-ліпшій будівлі. Це рішення стало для них фатальним", - зазначають у 225-му штурмовому полку.

армія рф (20910) знищення (10051) артилерія (877) 225-й окремий штурмовий полк (57)
+12
Точніше і руками б не поклав...
29.01.2026 17:26 Відповісти
+7
І справа і зліва і по середині - уявляю як бігали у середині пацюки - а бігти нікуди. Дійсно боги війни.
29.01.2026 17:45 Відповісти
+2
Военные отмечают, что выбор оккупантами заметных ориентиров для накопления - это типичная ошибка, вызванная физической усталостью и отсутствием грамотного командования на местах. Источник: https://censor.net/ru/n3597922
А ******* досі вчать москалів воювати і вказують на їх помилки. А москалі вчаться швидко. Саме цікаво, у нас реготали з мангалів, у нас реготали із доріг, які вкрити сітками, наші вчили москалів застосовувати БПЛА, наші вчили москалів робити дрони ППО... Наші реготали з мопедів. Пореготали? Смішно?
29.01.2026 17:45 Відповісти
Згоден! От навіщо розписувати і вказувати на кацапські недоліки?
29.01.2026 19:23 Відповісти
Хороша була стодола для зберігання картоплі - а тепер там "овочі" будуть гнити і весною будуть тхнути ....
29.01.2026 17:57 Відповісти
Це ферма була
29.01.2026 22:28 Відповісти
кого там розводили?
29.01.2026 22:30 Відповісти
Корівник чи свинарник, а може птахоферма
29.01.2026 22:32 Відповісти
29.01.2026 19:13 Відповісти
Круто.
30.01.2026 07:43 Відповісти
 
 