Артилерія 225-го ОШБ прямим влучанням 155-мм снарядів знищила будівлю з російськими штурмовиками
Спроба російських окупантів приховано накопичити живу силу для чергового штурму завершилася для них катастрофою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 225-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) провели успішну операцію з ліквідації ворожої групи, яка обрала вкрай невдале місце для перепочинку.
Окупанти, обтяжені штурмовими рюкзаками та великим запасом боєкомплекту, вирішили не виснажувати себе тривалим переходом і заховалися у найпримітнішій будівлі на ділянці, сподіваючись на її стіни.
Хронологія ліквідації:
Очікування: Артилеристи дивізіону "Грім" уважно стежили за пересуванням ворога і дочекалися моменту, коли всередині будівлі накопичилася достатня кількість живої сили.
Артилерійський удар: По будівлі було завдано точного удару 155-мм калібром. Потужний вибух перетворив укриття на пастку для більшості загарбників.
Добивання: Ті залишки групи, яким вдалося вирватися з руїн і пройти трохи далі, були виявлені та остаточно ліквідовані бійцями 3-го штурмового батальйону 225-ї ОШБ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Військові наголошують, що вибір окупантами примітних орієнтирів для накопичення - це типова помилка, викликана фізичною втомою та відсутністю грамотного командування на місцях.
"Накопичення живої сили противника пішло не за планом. Зі штурмовим рюкзаком і БК далеко не пробіжиш, тож вони вирішили заховатися в першій-ліпшій будівлі. Це рішення стало для них фатальним", - зазначають у 225-му штурмовому полку.
А ******* досі вчать москалів воювати і вказують на їх помилки. А москалі вчаться швидко. Саме цікаво, у нас реготали з мангалів, у нас реготали із доріг, які вкрити сітками, наші вчили москалів застосовувати БПЛА, наші вчили москалів робити дрони ППО... Наші реготали з мопедів. Пореготали? Смішно?