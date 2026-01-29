Оператори 95-ї ОДШБр ліквідували ворожі групи: "Два багги разь#башило наших пацанов только что. Это п#здец!"

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади продемонстрували зразкову роботу з демілітаризації російських загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори роти безпілотних авіаційних систем (РУБпАК) аеромобільного батальйону виявили та знищили два транспортні засоби ворога разом із особовим складом.

Окупанти намагалися швидко переміститися на легких багі, сподіваючись на маневреність техніки, проте українські дрони наздогнали їх на марші.

Подробиці подвійного удару:

  • Майстерність пілотів: Десантники 95-ї бригади завдали точних ударів по обох транспортних засобах, перетворивши їх на купи металобрухту.

  • Підтвердження від ворога: Унікальність відео полягає у наявності "об’єктивного контролю" з боку самих окупантів. Один із загарбників, який дивом вцілів, зняв наслідки прильотів на телефон.

  • Паніка в лавах РФ: На записі противника чути істеричні вигуки та нецензурну лайку: "Два багги разь#башило наших пацанов только что. Это п#здец!".

Подібні операції вкотре доводять, що використання легкої техніки для "м’ясних штурмів" або швидкої ротації є квитком в один кінець, коли за небом стежать професіонали з Поліської бригади.

"Класна робота та зйомка наших пілотів із підтвердженням із землі від самого противника. На славу постаралися оператори 95-ї ОДШБр", - коментують у мережі успіх десантників.

А шо сі стало?
Невже на багі не оформили "страховку" для проїзду по території України?
29.01.2026 12:32 Відповісти
Виписали адмінштраф за не пристебнутий ремінь і не ввімкнуті дхв.
29.01.2026 12:58 Відповісти
я так зрозумів, що адмінштраф оплатили прямо на місці...
На концерті у кабздона будуть сидіти без боргів !!!
29.01.2026 13:04 Відповісти
Бідні мальчікі в трусіках.
29.01.2026 12:32 Відповісти
всем кацапсинским жмурам крипцайшыва сибирскава здаровля! и бальшова чилавечискава щястья!

29.01.2026 12:50 Відповісти
Трохи наші козаки не допрацювали, що та лишньохромосомна потвора ще щось фільмує та коментує.
29.01.2026 12:51 Відповісти
Навпаки. Все добре, нехай фільмує.
30.01.2026 10:18 Відповісти
Десь так приблизно і має бути з окупантами
29.01.2026 13:26 Відповісти
"ващі пацани" должні би вадяру жрать у себя дома і в грязі валяться-
СВИННОТА КАЦАПСЬКА
29.01.2026 15:35 Відповісти
 
 