Оператори 95-ї ОДШБр ліквідували ворожі групи: "Два багги разь#башило наших пацанов только что. Это п#здец!"

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади продемонстрували зразкову роботу з демілітаризації російських загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори роти безпілотних авіаційних систем (РУБпАК) аеромобільного батальйону виявили та знищили два транспортні засоби ворога разом із особовим складом.

Окупанти намагалися швидко переміститися на легких багі, сподіваючись на маневреність техніки, проте українські дрони наздогнали їх на марші.

Дивіться: Троє окупантів-ампутантів не слухаються свого комдива і відмовляються їхати на передову: "Что нам теперь - умереть? Спасите нас!". ВIДЕО

Подробиці подвійного удару:

Майстерність пілотів: Десантники 95-ї бригади завдали точних ударів по обох транспортних засобах, перетворивши їх на купи металобрухту.

Підтвердження від ворога: Унікальність відео полягає у наявності "об’єктивного контролю" з боку самих окупантів. Один із загарбників, який дивом вцілів, зняв наслідки прильотів на телефон.

Паніка в лавах РФ: На записі противника чути істеричні вигуки та нецензурну лайку: "Два багги разь#башило наших пацанов только что. Это п#здец!".

Також дивіться: Провальний штурм на Запоріжжі: 31 загарбник залишився лежати у полі під Гуляйполем після зустрічі з ЗСУ. ВIДЕО

Подібні операції вкотре доводять, що використання легкої техніки для "м’ясних штурмів" або швидкої ротації є квитком в один кінець, коли за небом стежать професіонали з Поліської бригади.

"Класна робота та зйомка наших пілотів із підтвердженням із землі від самого противника. На славу постаралися оператори 95-ї ОДШБр", - коментують у мережі успіх десантників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари на $1 млрд: "Альфа" СБУ за рік уразила 15 ворожих літаків на п’яти аеродромах РФ. ВIДЕО

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 236 570 осіб (+690 за добу), 11 609 танків, 36 713 артсистем, 23 958 ББМ. ІНФОГРАФІКА