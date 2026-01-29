240 тисяч дронів вже замовили військові за бойові бали через Brave1 Market, - Федоров

Індустрія дронів

За 6 місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вже замовлено 240 тисяч дронів

Так, Федоров нагадав, що маркетплейс Brave1 Market було запущено в роботу у серпні минулого року. Завдяки цьому військові отримали можливість обмінювати бойові бали з Армія дронів.Бонус на БпЛА та іншу зброю - і активно її використовують.

"За 6 місяців підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку. Більш ніж половину засобів уже поставлено на фронт - 160+ тисяч дронів та інша зброя працюють на найскладніших напрямках", - зазначив міністр.

Також читайте: Brave1 запускає нову грантову програму для українських виробників компонентів

Як це працює?

Формула максимально проста: військові знищують ворога ⭢ держава оплачує ⭢ технології швидко доходять до фронту.

Зазначається, що середній термін постачання - 10 днів.

Детальніше про Brave1 Market

Так, Федоров зауважив, що Brave1 Market постійно вдосконалюють. Зараз за єБали можна придбати 400+ українських виробів:

дрони,

РЕБ,

наземні роботизовані комплекси,

комплектуючі.

Також читайте: БпЛА "UB60D" та НРК "Protector" виробництва "Української бронетехніки" можна замовити через DOT-Chain й на Brave1 Market

"Нещодавно додали Кабінет виробника - унікальний функціонал, щоб кожен міг бачити ефективність своїх розробок на полі бою в режимі реального часу. Розвиваємо Brave1 Market, щоб військові отримали ще більше можливостей для знищення ворога", - додав міністр.