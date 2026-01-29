240 тисяч дронів вже замовили військові за бойові бали через Brave1 Market, - Федоров
Індустрія дронів
За 6 місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Вже замовлено 240 тисяч дронів
Так, Федоров нагадав, що маркетплейс Brave1 Market було запущено в роботу у серпні минулого року. Завдяки цьому військові отримали можливість обмінювати бойові бали з Армія дронів.Бонус на БпЛА та іншу зброю - і активно її використовують.
"За 6 місяців підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку. Більш ніж половину засобів уже поставлено на фронт - 160+ тисяч дронів та інша зброя працюють на найскладніших напрямках", - зазначив міністр.
Як це працює?
Формула максимально проста: військові знищують ворога ⭢ держава оплачує ⭢ технології швидко доходять до фронту.
Зазначається, що середній термін постачання - 10 днів.
Детальніше про Brave1 Market
Так, Федоров зауважив, що Brave1 Market постійно вдосконалюють. Зараз за єБали можна придбати 400+ українських виробів:
- дрони,
- РЕБ,
- наземні роботизовані комплекси,
- комплектуючі.
"Нещодавно додали Кабінет виробника - унікальний функціонал, щоб кожен міг бачити ефективність своїх розробок на полі бою в режимі реального часу. Розвиваємо Brave1 Market, щоб військові отримали ще більше можливостей для знищення ворога", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто воює погано, може розраховувати лиш на регулярні "добові поставки".
Впрочем это уже какая то дурная традиция в Украине: высокопоставленные чиновники в СМИ подробно рассказывают врагу о поставках и планах поставок оружия и военного оборудования...