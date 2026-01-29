856 11

240 тисяч дронів вже замовили військові за бойові бали через Brave1 Market, - Федоров

За 6 місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Вже замовлено 240 тисяч дронів

Так, Федоров нагадав, що маркетплейс Brave1 Market було запущено в роботу у серпні минулого року. Завдяки цьому військові отримали можливість обмінювати бойові бали з Армія дронів.Бонус на БпЛА та іншу зброю - і активно її використовують.

"За 6 місяців підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку. Більш ніж половину засобів уже поставлено на фронт - 160+ тисяч дронів та інша зброя працюють на найскладніших напрямках", - зазначив міністр.

Як це працює?

Формула максимально проста: військові знищують ворога ⭢ держава оплачує ⭢ технології швидко доходять до фронту.

Зазначається, що середній термін постачання - 10 днів.

Детальніше про Brave1 Market

Так, Федоров зауважив, що Brave1 Market постійно вдосконалюють. Зараз за єБали можна придбати 400+ українських виробів:

  • дрони,
  • РЕБ,
  • наземні роботизовані комплекси,
  • комплектуючі.

"Нещодавно додали Кабінет виробника - унікальний функціонал, щоб кожен міг бачити ефективність своїх розробок на полі бою в режимі реального часу. Розвиваємо Brave1 Market, щоб військові отримали ще більше можливостей для знищення ворога", - додав міністр.

Федоров Михайло дрони BRAVE1
****, це як в тому анекдоті "-Ізя ти чому не стріляєш? - Такі набої скінчились -А ти купи у мене."
29.01.2026 10:49 Відповісти
Дурдом
29.01.2026 10:42 Відповісти
На папірці вони є а в реалі?
29.01.2026 10:41 Відповісти
На папірці вони є а в реалі?
29.01.2026 10:41 Відповісти
Хочете перевірити? https://www.work.ua/jobs-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0/ Доєднуйтесь.
29.01.2026 11:13 Відповісти
в реалі 35 тис кацапів щомісяця отримують свій дрон в харю
29.01.2026 11:16 Відповісти
29.01.2026 10:42 Відповісти
29.01.2026 10:49
Хто добре воює, тому дадуть дрони.
Хто воює погано, може розраховувати лиш на регулярні "добові поставки".
29.01.2026 10:59 Відповісти
Закінчиться тим, що орки натиснуть не туди, де красиві є-бали, а туди, не нічим відбиватись по причині "добових поставок". А військове керівництво в черговий раз втягне пузяки і з суворим виразом є-бал буде белькотати про "важку але контрольовану ситуацію".
29.01.2026 11:12 Відповісти
разве такие сведения не относятся к секретной информции ?
Впрочем это уже какая то дурная традиция в Украине: высокопоставленные чиновники в СМИ подробно рассказывают врагу о поставках и планах поставок оружия и военного оборудования...
29.01.2026 11:48 Відповісти
Хвалиться замовленими, а не поставленими. Бо обіцяну кількість дронів забезпечили волонтери або приватні компанії. А не гоп-компанії Зельоних по виводу грошей.
29.01.2026 11:56 Відповісти
Замість стабільного забезпечення ЗСУ - цирк, шоу, лотерея. Чотири роки паскуди нагло ржуть з дурного народу і сцють в очі.
29.01.2026 14:11 Відповісти
Це точно
25.02.2026 17:22 Відповісти
 
 