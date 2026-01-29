240 тысяч дронов уже заказали военные за боевые баллы через Brave1 Market, - Федоров
Индустрия дронов
За 6 месяцев работы маркетплейса Brave1 Market подразделения заказали за бонусы 240 тысяч дронов, а также НРК, комплектующие и другую технику.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Уже заказано 240 тысяч дронов
Так, Федоров напомнил, что маркетплейс Brave1 Market был запущен в работу в августе прошлого года. Благодаря этому военные получили возможность обменивать боевые баллы с Армией дронов.Бонус на БПЛА и другое оружие - и активно ее используют.
"За 6 месяцев подразделения заказали за бонусы 240 тысяч дронов, а также НРК, комплектующие и другую технику. Более половины средств уже поставлено на фронт - 160+ тысяч дронов и другое оружие работают на самых сложных направлениях", - отметил министр.
Как это работает?
Формула максимально проста: военные уничтожают врага ⭢ государство оплачивает ⭢ технологии быстро доходят до фронта.
Отмечается, что средний срок поставки - 10 дней.
Подробнее о Brave1 Market
Так, Федоров отметил, что Brave1 Market постоянно совершенствуют. Сейчас за еБаллы можно приобрести 400+ украинских изделий:
- дроны,
- РЭБ,
- наземные роботизированные комплексы,
- комплектующие.
"Недавно добавили Кабинет производителя - уникальный функционал, чтобы каждый мог видеть эффективность своих разработок на поле боя в режиме реального времени. Развиваем Brave1 Market, чтобы военные получили еще больше возможностей для уничтожения врага", - добавил министр.
Хто воює погано, може розраховувати лиш на регулярні "добові поставки".
Впрочем это уже какая то дурная традиция в Украине: высокопоставленные чиновники в СМИ подробно рассказывают врагу о поставках и планах поставок оружия и военного оборудования...