856 11

240 тысяч дронов уже заказали военные за боевые баллы через Brave1 Market, - Федоров

Индустрия дронов

Маркетплейс Brave1 Market

За 6 месяцев работы маркетплейса Brave1 Market подразделения заказали за бонусы 240 тысяч дронов, а также НРК, комплектующие и другую технику.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Уже заказано 240 тысяч дронов

Так, Федоров напомнил, что маркетплейс Brave1 Market был запущен в работу в августе прошлого года. Благодаря этому военные получили возможность обменивать боевые баллы с Армией дронов.Бонус на БПЛА и другое оружие - и активно ее используют.

"За 6 месяцев подразделения заказали за бонусы 240 тысяч дронов, а также НРК, комплектующие и другую технику. Более половины средств уже поставлено на фронт - 160+ тысяч дронов и другое оружие работают на самых сложных направлениях", - отметил министр.

Как это работает?

Формула максимально проста: военные уничтожают врага ⭢ государство оплачивает ⭢ технологии быстро доходят до фронта.

Отмечается, что средний срок поставки - 10 дней.

Подробнее о Brave1 Market

Так, Федоров отметил, что Brave1 Market постоянно совершенствуют. Сейчас за еБаллы можно приобрести 400+ украинских изделий:

  • дроны,
  • РЭБ,
  • наземные роботизированные комплексы,
  • комплектующие.

"Недавно добавили Кабинет производителя - уникальный функционал, чтобы каждый мог видеть эффективность своих разработок на поле боя в режиме реального времени. Развиваем Brave1 Market, чтобы военные получили еще больше возможностей для уничтожения врага", - добавил министр.

Федоров Михаил дроны BRAVE1
29.01.2026 10:49 Ответить
29.01.2026 10:42 Ответить
29.01.2026 10:41 Ответить
На папірці вони є а в реалі?
29.01.2026 10:41 Ответить
Хочете перевірити? https://www.work.ua/jobs-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0/ Доєднуйтесь.
29.01.2026 11:13 Ответить
в реалі 35 тис кацапів щомісяця отримують свій дрон в харю
29.01.2026 11:16 Ответить
Дурдом
29.01.2026 10:42 Ответить
****, це як в тому анекдоті "-Ізя ти чому не стріляєш? - Такі набої скінчились -А ти купи у мене."
29.01.2026 10:49 Ответить
Хто добре воює, тому дадуть дрони.
Хто воює погано, може розраховувати лиш на регулярні "добові поставки".
29.01.2026 10:59 Ответить
Закінчиться тим, що орки натиснуть не туди, де красиві є-бали, а туди, не нічим відбиватись по причині "добових поставок". А військове керівництво в черговий раз втягне пузяки і з суворим виразом є-бал буде белькотати про "важку але контрольовану ситуацію".
29.01.2026 11:12 Ответить
разве такие сведения не относятся к секретной информции ?
Впрочем это уже какая то дурная традиция в Украине: высокопоставленные чиновники в СМИ подробно рассказывают врагу о поставках и планах поставок оружия и военного оборудования...
29.01.2026 11:48 Ответить
Хвалиться замовленими, а не поставленими. Бо обіцяну кількість дронів забезпечили волонтери або приватні компанії. А не гоп-компанії Зельоних по виводу грошей.
29.01.2026 11:56 Ответить
Замість стабільного забезпечення ЗСУ - цирк, шоу, лотерея. Чотири роки паскуди нагло ржуть з дурного народу і сцють в очі.
29.01.2026 14:11 Ответить
Це точно
25.02.2026 17:22 Ответить
 
 