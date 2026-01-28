БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства "Украинской бронетехники" можно заказать через DOT-Chain и на Brave1 Market
Индустрия дронов
БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства компании "Украинская бронетехника" доступны для заказа через систему DOT-Chain и на маркетплейсе Brave1 Market по программам "е-балы" и Defence.
Об этом сообщила пресс-служба "Украинской бронетехники", информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"В конце прошлого года мы подписали рамочные соглашения с Агентством оборонных закупок Министерства обороны, которые дают возможность подразделениям Сил обороны в рамках определенных механизмов обеспечения быстро получить соответствующую продукцию нашего производства. С 1 января наша продукция стала доступной в этих системах и программах, и у нас уже есть успешный опыт сотрудничества с военными подразделениями", - рассказывает генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
Избежание бюрократии
По его словам, такая система позволяет избежать лишней бюрократии и дает возможность военным быстро получать ту продукцию, которая им нужна именно сейчас.
"Мы, как производитель, видим в этом не просто закупки, а прямую связь с фронтом: командир выбирает то, что ему нужно на поле боя, а мы обеспечиваем мгновенную логистику. Рамочные соглашения предусматривают в том числе постоянное наличие готовой продукции на складах производителя. Соответственно, от получения запроса от военных до отгрузки — считанные дни", — говорит Бельбас.
- Напомним, во время учений войск территориальной обороны Польши "Огненная Буря" на полигоне в Новой Дембе "Украинская бронетехника" представила свою продукцию.
А всі види "централізованого постачання по дозволу начальника, який краще знає, кому що" - ЗСУ вже пройшли. Всім дуже не сподобалось.