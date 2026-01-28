3 253 6

БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства "Украинской бронетехники" можно заказать через DOT-Chain и на Brave1 Market

БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства компании "Украинская бронетехника" доступны для заказа через систему DOT-Chain и на маркетплейсе Brave1 Market по программам "е-балы" и Defence.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинской бронетехники", информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"В конце прошлого года мы подписали рамочные соглашения с Агентством оборонных закупок Министерства обороны, которые дают возможность подразделениям Сил обороны в рамках определенных механизмов обеспечения быстро получить соответствующую продукцию нашего производства. С 1 января наша продукция стала доступной в этих системах и программах, и у нас уже есть успешный опыт сотрудничества с военными подразделениями", - рассказывает генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Избежание бюрократии

По его словам, такая система позволяет избежать лишней бюрократии и дает возможность военным быстро получать ту продукцию, которая им нужна именно сейчас.

"Мы, как производитель, видим в этом не просто закупки, а прямую связь с фронтом: командир выбирает то, что ему нужно на поле боя, а мы обеспечиваем мгновенную логистику. Рамочные соглашения предусматривают в том числе постоянное наличие готовой продукции на складах производителя. Соответственно, от получения запроса от военных до отгрузки — считанные дни", — говорит Бельбас.

БПЛА UB60D и НРК Protector
беспилотник ОПК Бельбас Владислав Украинская бронетехника Defence City НРК наземный роботизированный комплекс
І Знов на е-бали...
28.01.2026 18:09 Ответить
НРК "Protector" перетворюється на кучу ********* лайна від влучання 1 ФПВ дрона. Доцільність в порівнянні ціни одного та іншого?
28.01.2026 19:04 Ответить
Та ніби ти один це порівняв... Незрозуміло нащо.
28.01.2026 19:09 Ответить
Просто як у відеогрі: вбивай ворогів, збирай "очки", купуй на них інвентар для того, щоб вбивати більше ворогів і отримувати більше "очок".
28.01.2026 18:09 Ответить
Воно ніби працює. І це єдине, що треба знати про цю систему нам з вами. Навіть заради того, щоб командири підрозділів, які входять в "топ-10" або "топ-25" отримували з рук головнокомандувача нагороди "за заслуги" - воно працює, бо ті командири примушують все працювати або принаймні не заважають людям робити добру справу - вбивати кацапів якнайбільшими кількостями.

А всі види "централізованого постачання по дозволу начальника, який краще знає, кому що" - ЗСУ вже пройшли. Всім дуже не сподобалось.
28.01.2026 19:12 Ответить
Нужны дроиды, бо с людьми-юнитами есть проблемы.
28.01.2026 18:17 Ответить
 
 