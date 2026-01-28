БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства "Украинской бронетехники" можно заказать через DOT-Chain и на Brave1 Market

Индустрия дронов

БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" производства компании "Украинская бронетехника" доступны для заказа через систему DOT-Chain и на маркетплейсе Brave1 Market по программам "е-балы" и Defence.

Об этом сообщила пресс-служба "Украинской бронетехники".

Детали

"В конце прошлого года мы подписали рамочные соглашения с Агентством оборонных закупок Министерства обороны, которые дают возможность подразделениям Сил обороны в рамках определенных механизмов обеспечения быстро получить соответствующую продукцию нашего производства. С 1 января наша продукция стала доступной в этих системах и программах, и у нас уже есть успешный опыт сотрудничества с военными подразделениями", - рассказывает генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Избежание бюрократии

По его словам, такая система позволяет избежать лишней бюрократии и дает возможность военным быстро получать ту продукцию, которая им нужна именно сейчас.

"Мы, как производитель, видим в этом не просто закупки, а прямую связь с фронтом: командир выбирает то, что ему нужно на поле боя, а мы обеспечиваем мгновенную логистику. Рамочные соглашения предусматривают в том числе постоянное наличие готовой продукции на складах производителя. Соответственно, от получения запроса от военных до отгрузки — считанные дни", — говорит Бельбас.

