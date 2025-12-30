78 млн грн на помощь и 1,3 млрд грн налогов: итоги года "Украинской бронетехники"
ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году выделила на благотворительную помощь более 78 миллионов гривен. Также в этом году компания уплатила рекордные налоги – 1,3 миллиарда гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице компании.
Рекордная сумма налогов в бюджет
"В этом году наша компания перечислила в бюджет рекордную сумму налогов. И это, прежде всего, означает, что, несмотря на ограниченное финансирование и заказы, на постоянные ракетные обстрелы, мы развиваемся и масштабируемся. Каждая гривна из этой суммы — это инвестиция в оружие и технику, которую получит украинская армия. И это также свидетельствует, что предприятия ВПК являются опорой для экономики, и важно, чтобы государство было партнером и создавало условия для дальнейшего роста оборонки", — заявил Бельбас.
Как рассказал Бельбас, в этом году компания выделила рекордную сумму на благотворительную помощь.
Благотворительная помощь
"Более 78 миллионов гривен в 2025 году ООО "Украинская бронетехника" направила на благотворительную помощь. Львиная доля этой суммы – на поддержку военных, в частности на поставку вооружения, имущества и оборудования. Часть средств также направлена на поддержку и оздоровление детей из семей военных, пропавших без вести или погибших", - заявил он.
Как свидетельствуют данные аналитической системы Опендатабот, ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году подтвердила статус крупнейшего частного производителя отрасли.
