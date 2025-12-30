РУС
249 2

78 млн грн на помощь и 1,3 млрд грн налогов: итоги года "Украинской бронетехники"

Украинская бронетехника" установила рекорд по налогам и благотворительности в 2025 году

ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году выделила на благотворительную помощь более 78 миллионов гривен. Также в этом году компания уплатила рекордные налоги – 1,3 миллиарда гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице компании.

Рекордная сумма налогов в бюджет

"В этом году наша компания перечислила в бюджет рекордную сумму налогов. И это, прежде всего, означает, что, несмотря на ограниченное финансирование и заказы, на постоянные ракетные обстрелы, мы развиваемся и масштабируемся. Каждая гривна из этой суммы — это инвестиция в оружие и технику, которую получит украинская армия. И это также свидетельствует, что предприятия ВПК являются опорой для экономики, и важно, чтобы государство было партнером и создавало условия для дальнейшего роста оборонки", — заявил Бельбас.

Как рассказал Бельбас, в этом году компания выделила рекордную сумму на благотворительную помощь.

Благотворительная помощь

"Более 78 миллионов гривен в 2025 году ООО "Украинская бронетехника" направила на благотворительную помощь. Львиная доля этой суммы – на поддержку военных, в частности на поставку вооружения, имущества и оборудования. Часть средств также направлена на поддержку и оздоровление детей из семей военных, пропавших без вести или погибших", - заявил он.

Как свидетельствуют данные аналитической системы Опендатабот, ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году подтвердила статус крупнейшего частного производителя отрасли.

Витрати на цю броньовану техніку потрібно скорочувати, щоб мінімізувати дефіцит бюджету.
30.12.2025 14:02 Ответить
Ніколи не розумів ситуацію, коли компанії, які працюють виключно на держзамовлення, хвастають обсягами сплачених податків... Держава виділила кошти, контора частину тих коштів повернула у вигляді податків. І шо тут такого?
30.12.2025 14:05 Ответить
 
 