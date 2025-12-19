БФ "Велич Життя" совместно с ООО "Украинская бронетехника" передали военным современные БПЛА и оборудование, — Алла Ландар. ВИДЕО

Новости компаний

"Благотворительный фонд "Велич Життя" совместно с ООО "Украинская бронетехника" продолжают системную поддержку украинских защитников, обеспечивая их современным оборудованием для выполнения боевых задач и сохранения жизни на передовой", - отметил Владислав Ландар.

В рамках очередной гуманитарной миссии фонд передал военным 11 беспилотных летательных аппаратов БПЛА "UB60D" (NSN: 1550-61-018-6594), которые значительно усилят возможности подразделений в ведении разведки и корректировке действий в зоне боевых действий.

Кроме беспилотников, защитники получили необходимое сопутствующее оборудование, а именно: генераторы SG3400i, медицинские реанимационные рюкзаки RESCUE-PACK с полным медицинским наполнением и другое техническое обеспечение.

"Переданное оборудование позволит военным работать автономно в сложных условиях, оперативно оказывать домедицинскую помощь и оставаться на связи во время выполнения задач", - отметила президент фонда Алла Ландар.

В фонде подчеркивают, что поддержка армии — это не разовая акция, а постоянная миссия, которая требует совместных усилий ответственного бизнеса и неравнодушных граждан.

Благотворительный фонд "Велич Життя" искренне благодарит ООО "Украинская бронетехника" за партнерство, доверие и весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Фонд и в дальнейшем призывает присоединяться к поддержке украинских военных, ведь каждая переданная единица техники и каждая гривна помощи — это реальный вклад в сохранение жизней и приближение победы.