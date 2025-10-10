"Благотворительный фонд "Велич Життя" передал масштабную гуманитарную помощь в Донецкую область", — президент БФ Алла Ландар

Новости компаний





8 октября 2025 года Благотворительный фонд "Велич Життя" передал очередную гуманитарную помощь на восток Украины - в Донецкую область.



"В частности, украинские защитники получили тактический легкий автомобиль (багги) "VOLS" эвакуатор, который будет помогать эффективно эвакуировать раненых и спасать жизни бойцов на передовой", - рассказал Владислав Ландарь.



Вместе с автомобилем переданы спальные мешки (зимние), карематы, тактические флисовые перчатки, павербанки Xo PR239 QC USB, светоотражающие фонарики TITANUM TLF-T14G, турникеты, кровоостанавливающие средства, окопные свечи и генератор.

Помощь получила КНП "Городская больница №2" Краматорского городского совета. Медицинское учреждение обеспечено современным оборудованием, среди которого: отсос медицинский электрический 7А-23В (20 л); система непрерывного движения суставов нижних конечностей УТК-Е; медицинская электрическая пила RJ-PS (модель NS-1511); электрическая медицинская дрель RJ-PD (модель ND-2011); противогазы.



"Эта помощь - это вклад в сохранение жизней как наших военных, так и врачей, которые ежедневно работают в сверхсложных условиях прифронтовых городов. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их необходимым для работы и спасения людей", - отметил Владислав Ландарь.

Президент фонда Алла Ландарь добавила: "Мы продолжаем выполнять нашу гуманитарную миссию. Вместе с партнерами передали необходимое оборудование и транспорт для военных и медиков Донетчины. Верим, что каждый такой шаг приближает нас к победе".











Благодарим производителя КНП "Украинская бронетехника" и наших партнеров - Ювелирный дом "СОВА" и Адвокатское объединение "РЕВЕЛИН ИНФОРМЕЙШН ГРУПП" за поддержку и вклад в реализацию гуманитарной миссии.

Благотворительный фонд "Величие Жизни" призывает всех присоединиться к инициативе помощи прифронтовым больницам и военным подразделениям.



Приобщиться может каждый украинец:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Величие Жизни"

АО КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ЕГРПОУ 37718042

Счет: UA85 3052 9900 0002 6006 0462 3885 5

Каждая гривна - это вклад в спасение жизни наших героев.