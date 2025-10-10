УКР
"Благодійний фонд "Велич Життя" передав масштабну гуманітарну допомогу на Донеччину", - президент БФ Алла Ландар

8 жовтня 2025 року Благодійний фонд "Велич Життя" передав чергову гуманітарну допомогу на схід України — у Донецьку область.


"Зокрема, українські захисники отримали тактичний легкий автомобіль (багі) "VOLS"евакуатор, який допомагатиме ефективно евакуювати поранених та рятувати життя бійців на передовій", - розповів Владислав Ландар.


Разом з автомобілем передано спальні мішки (зимові), каремати, тактичні флісові рукавички, павербанки Xo PR239 QC USB, світловідбивні ліхтарики TITANUM TLF-T14G, турнікети, кровоспинні засоби, окопні свічки та генератор.
Допомогу отримала КНП "Міська лікарня №2" Краматорської міської ради. Медичний заклад забезпечено сучасним обладнанням, серед якого: відсмоктувач медичний електричний 7А-23В (20 л); система безперервного руху суглобів нижніх кінцівок УТК-Е; медична електрична пилка RJ-PS (модель NS-1511); електричний медичний дриль RJ-PD (модель ND-2011); протигази.


"Ця допомога — це внесок у збереження життів як наших військових, так і лікарів, які щодня працюють у надскладних умовах прифронтових міст. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити їх необхідним для роботи та порятунку людей", – зазначив Владислав Ландар.
Президентка фонду Алла Ландар додала: "Ми продовжуємо виконувати нашу гуманітарну місію. Разом з партнерами передали необхідне обладнання та транспорт для військових і медиків Донеччини. Віримо, що кожен такий крок наближає нас до перемоги".

Допомога благодійний фонд

Завдячуємо виробнику КНП "Українська бронетехніка" та нашим партнерам — Ювелірному дому "СОВА" і Адвокатському об’єднанню "РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП" за підтримку та внесок у реалізацію гуманітарної місії.
Благодійний фонд "Велич Життя" закликає всіх долучатися до ініціативи допомоги прифронтовим лікарням і військовим підрозділам.


Долучитися може кожен українець:
Благодійна організація "Благодійний фонд "Велич Життя"
АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, ЄДРПОУ 37718042
Рахунок: UA85 3052 9900 0002 6006 0462 3885 5
Кожна гривня — це внесок у порятунок життя наших героїв.

Дякуємо, "Велич Життя"!
