БФ "Велич Життя" спільно з ТОВ "Українська бронетехніка" передали військовим сучасні БпЛА та обладнання, – Алла Ландар. ВIДЕО

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"Благодійний фонд "Велич Життя" разом із ТОВ "Українська бронетехніка" продовжують системну підтримку українських захисників, забезпечуючи їх сучасним обладнанням для виконання бойових завдань і збереження життя на передовій" - зазначив Владислав Ландар.

У межах чергової гуманітарної місії фонд передав військовим 11 безпілотних літальних апаратів БпЛА "UB60D" (NSN: 1550-61-018-6594), які значно посилять можливості підрозділів у веденні розвідки та коригуванні дій у зоні бойових дій.

Окрім безпілотників, захисники отримали необхідне супровідне обладнання, а саме: генератори SG3400i, медичні реанімаційні рюкзаки RESCUE-PACK з повним медичним наповненням та інше технічне забезпечення.

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"Передане оснащення дозволить військовим працювати автономно в складних умовах, оперативно надавати домедичну допомогу та залишатися на зв’язку під час виконання завдань" - зазначила Президент фонду Алла Ландар.

У фонді наголошують, що підтримка армії — це не разова акція, а постійна місія, яка потребує спільних зусиль відповідального бізнесу та небайдужих громадян.

Благодійний фонд "Велич Життя" щиро дякує ТОВ "Українська бронетехніка" за партнерство, довіру та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Фонд і надалі закликає долучатися до підтримки українських військових, адже кожна передана одиниця техніки та кожна гривня допомоги — це реальний внесок у збереження життів і наближення перемоги.