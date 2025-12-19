БФ "Велич Життя" спільно з ТОВ "Українська бронетехніка" передали військовим сучасні БпЛА та обладнання, – Алла Ландар. ВIДЕО
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"Благодійний фонд "Велич Життя" разом із ТОВ "Українська бронетехніка" продовжують системну підтримку українських захисників, забезпечуючи їх сучасним обладнанням для виконання бойових завдань і збереження життя на передовій" - зазначив Владислав Ландар.
У межах чергової гуманітарної місії фонд передав військовим 11 безпілотних літальних апаратів БпЛА "UB60D" (NSN: 1550-61-018-6594), які значно посилять можливості підрозділів у веденні розвідки та коригуванні дій у зоні бойових дій.
Окрім безпілотників, захисники отримали необхідне супровідне обладнання, а саме: генератори SG3400i, медичні реанімаційні рюкзаки RESCUE-PACK з повним медичним наповненням та інше технічне забезпечення.
"Передане оснащення дозволить військовим працювати автономно в складних умовах, оперативно надавати домедичну допомогу та залишатися на зв’язку під час виконання завдань" - зазначила Президент фонду Алла Ландар.
У фонді наголошують, що підтримка армії — це не разова акція, а постійна місія, яка потребує спільних зусиль відповідального бізнесу та небайдужих громадян.
Благодійний фонд "Велич Життя" щиро дякує ТОВ "Українська бронетехніка" за партнерство, довіру та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.
Фонд і надалі закликає долучатися до підтримки українських військових, адже кожна передана одиниця техніки та кожна гривня допомоги — це реальний внесок у збереження життів і наближення перемоги.
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