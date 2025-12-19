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Новини Допомога ЗСУ від компаній
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БФ "Велич Життя" спільно з ТОВ "Українська бронетехніка" передали військовим сучасні БпЛА та обладнання, – Алла Ландар. ВIДЕО

Новини компаній

Алла Ландар, БФ Велич Життя передав дрони ЗСУ, Владислав Ландар

"Благодійний фонд "Велич Життя" разом із ТОВ "Українська бронетехніка" продовжують системну підтримку українських захисників, забезпечуючи їх сучасним обладнанням для виконання бойових завдань і збереження життя на передовій" - зазначив Владислав Ландар.

У межах чергової гуманітарної місії фонд передав військовим 11 безпілотних літальних апаратів БпЛА "UB60D" (NSN: 1550-61-018-6594), які значно посилять можливості підрозділів у веденні розвідки та коригуванні дій у зоні бойових дій.

Окрім безпілотників, захисники отримали необхідне супровідне обладнання, а саме: генератори SG3400i, медичні реанімаційні рюкзаки RESCUE-PACK з повним медичним наповненням та інше технічне забезпечення.

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"Передане оснащення дозволить військовим працювати автономно в складних умовах, оперативно надавати домедичну допомогу та залишатися на зв’язку під час виконання завдань" - зазначила Президент фонду Алла Ландар.

У фонді наголошують, що підтримка армії — це не разова акція, а постійна місія, яка потребує спільних зусиль відповідального бізнесу та небайдужих громадян.

Благодійний фонд "Велич Життя" щиро дякує ТОВ "Українська бронетехніка" за партнерство, довіру та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Фонд і надалі закликає долучатися до підтримки українських військових, адже кожна передана одиниця техніки та кожна гривня допомоги — це реальний внесок у збереження життів і наближення перемоги.

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