78 млн грн на допомогу та 1,3 млрд грн податків: підсумки року "Української бронетехніки"

ТОВ "Українська бронетехніка" у 2025 році виділила на благодійну допомогу понад 78 мільйонів гривень. Також у цьому році компанія сплатила рекордні податки - 1,3 мільярда гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці компанії.

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Рекордна сума податків до бюджету

"Цього року наша компанія перерахувала до бюджету рекордну суму податків. І це, насамперед, означає, що, незважаючи на обмежене фінансування та замовлення, на постійні ракетні обстріли, ми розвиваємося та масштабуємося. Кожна гривня з цієї суми — це інвестиція в зброю та техніку, яку отримає українське військо. І це також свідчить, що підприємства ВПК є опорою для економіки, і важливо, щоб держава була партнером та створювала умови для подальшого зростання оборонки", - заявив Бельбас.

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Як розповів Бельбас, у цьому році компанія виділила рекордну суму на благодійну допомогу.

Благодійна допомога

"Понад 78 мільйонів гривень у 2025 році ТОВ "Українська бронетехніка" направила на благодійну допомогу. Левова частка цієї суми – на підтримку військових, зокрема на поставку озброєння, майна та обладнання. Частину коштів також направлено на підтримку та оздоровлення дітей, з родин військових, які пропали безвісти або загинули", - заявив він.

Як свідчать дані аналітичної системи Опендатабот, ТОВ "Українська бронетехніка" у 2025 році підтвердила статус найбільшого приватного виробника галузі.

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