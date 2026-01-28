3 254 6

БпЛА "UB60D" та НРК "Protector" виробництва "Української бронетехніки" можна замовити через DOT-Chain й на Brave1 Market

БпЛА "UB60D" та НРК "Protector" виробництва компанії "Українська бронетехніка" доступні для замовлення через систему DOT-Chain та на маркетплейсі Brave1 Market за програми "е-бали" та Defence.

Про це повідомила пресслужба "Української бронетехніки", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"У кінці минулого року ми підписали рамкові угоди з Агенцією оборонних закупівель Міністерства оборони, які дають можливість підрозділам Сил Оборони в межах визначених механізмів забезпечення швидко отримати відповідну продукцію нашого виробництва. З 1 січня наша продукція стала доступною в цих системах та програмах і у нас уже є успішний досвід співпраці з військовими підрозділами", - розповідає генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Уникнення бюрократії

За його словами, така система дозволяє уникнути зайвої бюрократії та дає можливість військовим швидко отримувати ту продукцію, яка їм потрібна саме зараз.

"Ми, як виробник, бачимо в цьому не просто закупівлі, а прямий зв'язок з фронтом: командир обирає те, що йому потрібно на полі бою, а ми забезпечуємо миттєву логістику. Рамкові угоди передбачають в тому числі постійну наявність готової продукції на складах виробника. Відповідно від отримання запиту від військових до відвантаження - лічені дні", - каже Бельбас.

БпЛА UB60D та НРК Protector
І Знов на е-бали...
28.01.2026 18:09 Відповісти
НРК "Protector" перетворюється на кучу ********* лайна від влучання 1 ФПВ дрона. Доцільність в порівнянні ціни одного та іншого?
28.01.2026 19:04 Відповісти
Та ніби ти один це порівняв... Незрозуміло нащо.
28.01.2026 19:09 Відповісти
Просто як у відеогрі: вбивай ворогів, збирай "очки", купуй на них інвентар для того, щоб вбивати більше ворогів і отримувати більше "очок".
28.01.2026 18:09 Відповісти
Воно ніби працює. І це єдине, що треба знати про цю систему нам з вами. Навіть заради того, щоб командири підрозділів, які входять в "топ-10" або "топ-25" отримували з рук головнокомандувача нагороди "за заслуги" - воно працює, бо ті командири примушують все працювати або принаймні не заважають людям робити добру справу - вбивати кацапів якнайбільшими кількостями.

А всі види "централізованого постачання по дозволу начальника, який краще знає, кому що" - ЗСУ вже пройшли. Всім дуже не сподобалось.
28.01.2026 19:12 Відповісти
Нужны дроиды, бо с людьми-юнитами есть проблемы.
28.01.2026 18:17 Відповісти
 
 