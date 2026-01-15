Воїнам ССО передали багі VOLS виробництва "Української бронетехніки"

"Українська бронетехніка" та БФ "МИР І КО" передали три багі VOLS 6-му окремому полку рейнджерів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.

Кошти зібрали благодійний фонд, іноземні донори, а також сам підрозділ військових.

Вже сьогодні машини вирушають посилювати підрозділ на Харківському напрямку.

Багі VOLS

Це легкий і маневрений багі, який забезпечує оперативні логістичні потреби на фронті, а також використовується для евакуаційних завдань.

Наразі сотні таких машин вже працюють у різних підрозділах на передовій.

"Проте закуповують їх переважно волонтерські фонди та безпосередньо військові частини, адже кодифікація VOLS на державному рівні досі не завершена — у Генштабі вже понад рік триває розробка технічних вимог до нього", - зазначили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор Владислав Бельбас заявив, що VOLS зробили як відповідь на реальну потребу фронту.

"Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", - підсумував він.

