Воїнам ССО передали багі VOLS виробництва "Української бронетехніки"

"Українська бронетехніка" та БФ "МИР І КО" передали три багі VOLS 6-му окремому полку рейнджерів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Кошти зібрали благодійний фонд, іноземні донори, а також сам підрозділ військових.

Вже сьогодні машини вирушають посилювати підрозділ на Харківському напрямку.

Багі VOLS

Це легкий і маневрений багі, який забезпечує оперативні логістичні потреби на фронті, а також використовується для евакуаційних завдань.

Наразі сотні таких машин вже працюють у різних підрозділах на передовій. 

"Проте закуповують їх переважно волонтерські фонди та безпосередньо військові частини, адже кодифікація VOLS на державному рівні досі не завершена — у Генштабі вже понад рік триває розробка технічних вимог до нього", - зазначили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор Владислав Бельбас заявив, що VOLS зробили як відповідь на реальну потребу фронту.

"Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", - підсумував він.

реально гарна річ
15.01.2026 16:34 Відповісти
якість такаж як і мінометних мін?
15.01.2026 16:41 Відповісти
та ні, троха льотає
15.01.2026 16:43 Відповісти
Ти не зрозумів: це він розносить туфту від іванова+петрова, ніби міни Пашинського були бракованими. Не Міндіча, а Пашинського
15.01.2026 17:42 Відповісти
Цікаво, чому ж величезна кількість офіцерів у генштабі так довго не можуть кодифікувати необхідну техніку? Може тому що хочуть с етого что то поімєть?
15.01.2026 16:41 Відповісти
Пашинський не засвітився... Дарма. Благодійність потрібно піарити.
15.01.2026 17:43 Відповісти
Это те которые по 25 000$ ************ заказала?!?! Ну, ну, не стойте возле них воины, садитесь и езжайте воевать!!!!!!
15.01.2026 19:37 Відповісти
Они с подогревом руля и без?!🤣😆🤪😂
**********!!!!🤗
15.01.2026 19:41 Відповісти
 
 