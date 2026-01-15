Воинам ССО передали багги VOLS производства "Української бронетехніки"

"Укра]нська бронетехніка" и БФ "МИР И КО" передали три багги VOLS 6-му отдельному полку рейнджеров Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Средства собрали благотворительный фонд, иностранные доноры, а также само подразделение военных.

Уже сегодня машины отправляются усиливать подразделение на Харьковском направлении.

Багги VOLS

Это легкий и маневренный багги, который обеспечивает оперативные логистические потребности на фронте, а также используется для эвакуационных задач.

Сейчас сотни таких машин уже работают в различных подразделениях на передовой.

"Однако закупают их преимущественно волонтерские фонды и непосредственно воинские части, ведь кодификация VOLS на государственном уровне до сих пор не завершена - в Генштабе уже более года продолжается разработка технических требований к нему", - отметили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор Владислав Бельбас заявил, что VOLS сделали как ответ на реальную потребность фронта.

"Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", - подытожил он.

