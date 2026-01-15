РУС
Воинам ССО передали багги VOLS производства "Української бронетехніки"

"Укра]нська бронетехніка" и БФ "МИР И КО" передали три багги VOLS 6-му отдельному полку рейнджеров Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Средства собрали благотворительный фонд, иностранные доноры, а также само подразделение военных.

Багги VOLS от Украинской бронетехники передали воинам ССО

Уже сегодня машины отправляются усиливать подразделение на Харьковском направлении.

Багги VOLS

Это легкий и маневренный багги, который обеспечивает оперативные логистические потребности на фронте, а также используется для эвакуационных задач.

Багги VOLS от Украинской бронетехники передали воинам ССО

Сейчас сотни таких машин уже работают в различных подразделениях на передовой. 

Багги VOLS от Украинской бронетехники передали воинам ССО

"Однако закупают их преимущественно волонтерские фонды и непосредственно воинские части, ведь кодификация VOLS на государственном уровне до сих пор не завершена - в Генштабе уже более года продолжается разработка технических требований к нему", - отметили в "Українській бронетехніці".

Гендиректор Владислав Бельбас заявил, что VOLS сделали как ответ на реальную потребность фронта.

"Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", - подытожил он.

реально гарна річ
15.01.2026 16:34 Ответить
якість такаж як і мінометних мін?
15.01.2026 16:41 Ответить
та ні, троха льотає
15.01.2026 16:43 Ответить
Цікаво, чому ж величезна кількість офіцерів у генштабі так довго не можуть кодифікувати необхідну техніку? Може тому що хочуть с етого что то поімєть?
15.01.2026 16:41 Ответить
 
 