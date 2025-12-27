Самый большой вызов 2025 года для ОПК - разрыв между возможностями украинского производства и финансированием, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Самый большой вызов в производстве боеприпасов - не технологии, а финансирование.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

Простои производства

"Серийные линии не могут работать, "включаясь" под отдельные контракты: если нет заказа и предоплаты — все останавливается. Так было и в этом году: годовой план минометов закрыли еще в июне - дальше простои. Аналогично с бронеавтомобилями - годовые контракты закрыли в октябре. Поэтому реальные мощности и фактические объемы - совсем разные цифры", - заявил он.

По его словам, компания в 2025 году быстро наладила производство боеприпасов НАТО калибров 155 мм, 105 мм.

"Мы работаем по лицензии холдинга Czechoslovak Group. В него входят словацкая MSM Group и испанская FM Granada - один из немногих производителей в Европе, кто имеет собственное производство порохов. Эта модель дает нам полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения. Мы не тратим годы на разработку с нуля - адаптируем проверенный опыт, который у CSG более 30 лет. Поэтому мы очень быстро запустили производство 155-мм боеприпасов", - рассказал он.

Серийное производство снарядов 105 мм М1

Как сообщил Бельбас, в следующем году компания планирует запустить серийное производство снарядов 105 мм М1.

"Если государство обеспечивает заказами и предоплатой, мы технически готовы в 2026 году выйти на такие объемы серийного производства: примерно двести сорок тысяч снарядов М107 калибра 155 мм в год, около шестидесяти тысяч дальнобойных Boat Tail и до ста тысяч выстрелов калибра 105 мм. Но сможет ли бюджет профинансировать такой масштаб - это уже другой разговор", - добавляет он.

Вызовы для ОПК

В целом, как отмечается, самый большой вызов 2025 года для ОПК - разрыв между возможностями украинского производства и возможностями финансирования

"Критический дисбаланс: мы можем производить в пять раз больше, чем способны закупить внутри страны. В результате большинство предприятий недозагружены, хотя имеют технологии, людей и оборудование", - констатирует он.

По его мнению, есть несколько путей решения проблемы, один из них – разрешение на экспорт.

"Производство не может работать ситуативно: людей не поставишь на паузу. Главное - стабильное финансирование, а не всплески контрактов. Один из путей решения этой проблемы – разрешить экспорт оружия украинским частным производителям там, где это безопасно с точки зрения обороны. Если нет стабильного внутреннего заказа – нам необходимы внешние контракты, чтобы удерживать ритм и кадры", – убежден Бельбас.

Кроме того, по словам Бельбаса, нужно активно работать с западными партнерами для привлечения финансирования предприятий отрасли.

"Для Европы оборонная индустрия - бизнес и расчет ROI. Для нас - вопрос существования. В Euroclear заморожено около €185 млрд российских активов. Предлагали выделить Украине более €100 млрд - это менее 0,2% от портфеля в более чем €40 трлн, который находится в их управлении. Но часть политиков пугается рисков для финансовых рынков. На самом деле риск бездействия значительно больше: расширение войны на Балтию будет иметь для Европы несравнимо более тяжелые последствия, чем условное "колебание доверия" из-за передачи денег Украине", - убежден Бельбас.

Вторым серьезным вызовом для отрасли, по словам гендиректора "Украинской бронетехники", является постоянная угроза уничтожения производственных мощностей врагом.

"Второй вызов - постоянное давление ракетных и дроновых ударов РФ по производственной инфраструктуре. Россия вводит обновленные Shahed-107, а также управляемые варианты БПЛА и ракеты с тепловыми ловушками против ПВО. Их атаки становятся более точными", - рассказал Бельбас.