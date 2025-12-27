РУС
Новости ОПК Украины
595 20

Самый большой вызов 2025 года для ОПК - разрыв между возможностями украинского производства и финансированием, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Проблемы ОПК Украины: Бельбас рассказал о финансировании

Самый большой вызов в производстве боеприпасов - не технологии, а финансирование.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

Простои производства

"Серийные линии не могут работать, "включаясь" под отдельные контракты: если нет заказа и предоплаты — все останавливается. Так было и в этом году: годовой план минометов закрыли еще в июне - дальше простои. Аналогично с бронеавтомобилями - годовые контракты закрыли в октябре. Поэтому реальные мощности и фактические объемы - совсем разные цифры", - заявил он.

По его словам, компания в 2025 году быстро наладила производство боеприпасов НАТО калибров 155 мм, 105 мм.

"Мы работаем по лицензии холдинга Czechoslovak Group. В него входят словацкая MSM Group и испанская FM Granada - один из немногих производителей в Европе, кто имеет собственное производство порохов. Эта модель дает нам полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения. Мы не тратим годы на разработку с нуля - адаптируем проверенный опыт, который у CSG более 30 лет. Поэтому мы очень быстро запустили производство 155-мм боеприпасов", - рассказал он.

Серийное производство снарядов 105 мм М1

Как сообщил Бельбас, в следующем году компания планирует запустить серийное производство снарядов 105 мм М1.

"Если государство обеспечивает заказами и предоплатой, мы технически готовы в 2026 году выйти на такие объемы серийного производства: примерно двести сорок тысяч снарядов М107 калибра 155 мм в год, около шестидесяти тысяч дальнобойных Boat Tail и до ста тысяч выстрелов калибра 105 мм. Но сможет ли бюджет профинансировать такой масштаб - это уже другой разговор", - добавляет он.

Вызовы для ОПК

В целом, как отмечается, самый большой вызов 2025 года для ОПК - разрыв между возможностями украинского производства и возможностями финансирования

"Критический дисбаланс: мы можем производить в пять раз больше, чем способны закупить внутри страны. В результате большинство предприятий недозагружены, хотя имеют технологии, людей и оборудование", - констатирует он.

По его мнению, есть несколько путей решения проблемы, один из них – разрешение на экспорт.

"Производство не может работать ситуативно: людей не поставишь на паузу. Главное - стабильное финансирование, а не всплески контрактов. Один из путей решения этой проблемы – разрешить экспорт оружия украинским частным производителям там, где это безопасно с точки зрения обороны. Если нет стабильного внутреннего заказа – нам необходимы внешние контракты, чтобы удерживать ритм и кадры", – убежден Бельбас.

Кроме того, по словам Бельбаса, нужно активно работать с западными партнерами для привлечения финансирования предприятий отрасли.

"Для Европы оборонная индустрия - бизнес и расчет ROI. Для нас - вопрос существования. В Euroclear заморожено около €185 млрд российских активов. Предлагали выделить Украине более €100 млрд - это менее 0,2% от портфеля в более чем €40 трлн, который находится в их управлении. Но часть политиков пугается рисков для финансовых рынков. На самом деле риск бездействия значительно больше: расширение войны на Балтию будет иметь для Европы несравнимо более тяжелые последствия, чем условное "колебание доверия" из-за передачи денег Украине", - убежден Бельбас.

Вторым серьезным вызовом для отрасли, по словам гендиректора "Украинской бронетехники", является постоянная угроза уничтожения производственных мощностей врагом.

"Второй вызов - постоянное давление ракетных и дроновых ударов РФ по производственной инфраструктуре. Россия вводит обновленные Shahed-107, а также управляемые варианты БПЛА и ракеты с тепловыми ловушками против ПВО. Их атаки становятся более точными", - рассказал Бельбас.

Бельбас Владислав (31) Украинская бронетехника (59)
Топ комментарии
+7
та срати він хотів на вас. йому марафон та дороги і також фламіндічі дорожче
показать весь комментарий
27.12.2025 11:52 Ответить
+6
Саме так, бо фінансувались ФлаМіндічі, депутати з помічниками, жОПа, мусарня, прокурори-інваліди, суді, Вовіни1000 тощо а не ВПК та СОУ. Оно осаітянама не солдатам зп піднимати стюардеса дЕрьмака зібралась.
показать весь комментарий
27.12.2025 11:52 Ответить
+5
Спочаткудвушки в москву а потім опк.Якщо щось залишиться
показать весь комментарий
27.12.2025 11:55 Ответить
От бачите...
Навіть вже не бояться говорити правду, розуміють шо Ішак Омановіч поїде з валізою до 🐸мамаріми🤮 а їм отмазку треба заготовити..
А Правда неприємна - Ішакова влада не хоче фінансувати Оборону України. На марахФон, на дороги, на безліч вояжів з ° коефіціентом користі ...
показать весь комментарий
27.12.2025 11:52 Ответить
Найбільшою проблемою і викликом лишається розрив між зеленим розкраданням і зеленим пистьожем.
показать весь комментарий
27.12.2025 11:52 Ответить
Яке фінансування якщо там де великі гроші там і свій "Міндіч", призначений верхивкою влади.
показать весь комментарий
27.12.2025 11:55 Ответить
У Єрмаків- Міндичів все добре з фінансуванням, тому вони за вибори онлайн
показать весь комментарий
27.12.2025 11:55 Ответить
Балбєс, розуміється на опк...
показать весь комментарий
27.12.2025 11:58 Ответить
ага ...коли на карту більше ста тисяч на місяць падає...то розуміється....
показать весь комментарий
27.12.2025 12:03 Ответить
Вибори 2029 року - наслідки розриву між можливостями українського виробництва в ОПК і фінансуванням.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:00 Ответить
Що панство на це скаже:
Один із шляхів розв'язання цієї проблеми - дозволити експорт зброї українським приватним виробникам там, де це безпечно з погляду оборони. Якщо немає стабільного внутрішнього замовлення - нам необхідні зовнішні контракти, щоб утримувати ритм і кадри", - переконаний Бельбас Джерело: https://censor.net/ua/n3
це можливо при відсутності грошей, як тимчасова міра.... Але зараз гроші є !! Вони є і їх багато, + міжнародні кредити...
Звичайно ми живемо в режимі масштабної держзради!
Гроші є!! Десятки мільярдів йдуть на мусорню, служок та на схеми!
А ще ніхто з офшорників не вкладає свої мільярди в реальне виробництво!!
показать весь комментарий
27.12.2025 12:03 Ответить
Якщо дозволити нашим "міньдічям" (незалежно від хвамілії) виробляти зброю на експорт, то із тією зброєю буде відбуватися те ж саме, що відбувалося з донецьким вугіллям, яке перетворювалося на "вугілля з ПАР".
показать весь комментарий
27.12.2025 12:30 Ответить
"Финансирование армии это популизм" - автор этих нетленных строк продолжает керовать финансами,при этом агенте сивковича никогда не будет нормального производства оружия
показать весь комментарий
27.12.2025 12:06 Ответить
Короче денег нет. И этим все сказано. Те 90 лярдов что выделят европейцы (что ещё тоже вилами по воде) эффективные менеджеры освоят за пол года максимум.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:11 Ответить
У нас нема грошей для виробництва зброї. У нас гроші тільки для дорог, для кандидатів ВР, прокурорів, суддів, на двушку Москву і т.д.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:11 Ответить
Бо "служки урода, "за майбахи", "опазажопи" та "відновлення України" тягнуть бюджет 2026 - без грошей для армії, але з мільярдами на пропаганду!
Цей "добродій" бельбас не хоче запитати в своїх господарів, чому так?
показать весь комментарий
27.12.2025 12:19 Ответить
Ніколи не чув, щоб у русні були проблеми з фінансуванням ВПК.
Працюють в держборг, проблеми з кадрами, технологіями - але не з грошима.
Державний підхід vs бездержавний.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:21 Ответить
Які ще фінансування виробництва снарядів? Зелепокидькам ************ треба фінансувати.
показать весь комментарий
27.12.2025 12:22 Ответить
З мови дипломатів це означає: на виробництві зжираємо більше грошей, ніж видаємо продукції.

Можливості зжирання грошей практично необмежені. А результат?
показать весь комментарий
27.12.2025 12:22 Ответить
За фінансування відповідав чебур Умєров. Тому чебур Умєров не повертається в Україну. А зєлєнскій про це нічого не знав
показать весь комментарий
27.12.2025 12:36 Ответить
 
 