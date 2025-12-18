В процедуре закупок есть один грандиозный минус - слишком забюрократизированный процесс, - Бельбас
Слишком сложный забюрократизированный процесс закупок вооружения не сильно влияет на конечную стоимость и сроки поставок, однако сильно влияет на обеспечение Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью Бизнес.Цензор.
Закупки
Сейчас, по его словам, процедура закупки украинского оружия стабилизировалась, стала более прозрачной.
"Но ведь и времена изменились, не так ли? Уже четвертый год полномасштабной войны подходит к концу. Если в начале это были какие-то лихорадочные закупки, срочные – везите. Все начали обещать, импортировать, в том числе и мы, то сейчас ситуация стабилизировалась.
Она еще в 2024 году стабилизировалась, но Агентство оборонных закупок тогда действовало как-то нелогично, неэффективно и непрозрачно. Сейчас это все изменилось, однако есть один большой минус, который может перевесить все плюсы – процесс очень забюрократизирован. И это проблема", - пояснил Бельбас.
Гендиректор "Украинской бронетехники" считает, что если бы какой-то вражеский агент хотел сорвать наши закупки, то ему не нужно было бы влиять на один контракт, нужно было бы забюрократизировать систему, чтобы система сама себя сломала.
"Да, есть тендеры, вот и все. Но когда этот тендер длится полгода, девять месяцев, а потом в конце года говорят: нужно поставить продукцию за месяц, то такой заказ никто не выполнит. Этот процесс не должен длиться бесконечно.
Поэтому в процедуре закупок сейчас есть один грандиозный минус - слишком сложный забюрократизированный процесс, который, честно говоря, не сильно влияет на конечную стоимость и сроки поставки, но сильно влияет на обеспечение Вооруженных сил Украины", - добавил он
Полный текст интервью с гендиректором "Украинской бронетехники" для Бизнес.Цензор читайте по ссылке.
ще 450 здоровенних мінусів в ВР
ще докуя мінусів в міністерствах та силових структурах
а скільки їх в місцевих владних кабінетах, не перерахувати.
і все це ********, через грандіозний мінус на банковій