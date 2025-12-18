В процедуре закупок есть один грандиозный минус - слишком забюрократизированный процесс, - Бельбас

Слишком сложный забюрократизированный процесс закупок вооружения не сильно влияет на конечную стоимость и сроки поставок, однако сильно влияет на обеспечение Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас в интервью Бизнес.Цензор.

Закупки

Сейчас, по его словам, процедура закупки украинского оружия стабилизировалась, стала более прозрачной.

"Но ведь и времена изменились, не так ли? Уже четвертый год полномасштабной войны подходит к концу. Если в начале это были какие-то лихорадочные закупки, срочные – везите. Все начали обещать, импортировать, в том числе и мы, то сейчас ситуация стабилизировалась.

Она еще в 2024 году стабилизировалась, но Агентство оборонных закупок тогда действовало как-то нелогично, неэффективно и непрозрачно. Сейчас это все изменилось, однако есть один большой минус, который может перевесить все плюсы – процесс очень забюрократизирован. И это проблема", - пояснил Бельбас.

Гендиректор "Украинской бронетехники" считает, что если бы какой-то вражеский агент хотел сорвать наши закупки, то ему не нужно было бы влиять на один контракт, нужно было бы забюрократизировать систему, чтобы система сама себя сломала.

"Да, есть тендеры, вот и все. Но когда этот тендер длится полгода, девять месяцев, а потом в конце года говорят: нужно поставить продукцию за месяц, то такой заказ никто не выполнит. Этот процесс не должен длиться бесконечно.

Поэтому в процедуре закупок сейчас есть один грандиозный минус - слишком сложный забюрократизированный процесс, который, честно говоря, не сильно влияет на конечную стоимость и сроки поставки, но сильно влияет на обеспечение Вооруженных сил Украины", - добавил он

