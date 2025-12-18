У процедурі закупівель є один грандіозний мінус - занадто забюрократизований процес, - Бельбас

Занадто складний забюрократизований процес закупівель озброєння не сильно впливає на кінцеву вартість і терміни поставок, проте сильно впливає на забезпечення Збройних сил України.

Про це заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас в інтерв'ю Бізнес.Цензор.

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Закупівлі

Наразі, за його словами, процедура закупівлі української зброї стабілізувалася, стала прозорішою.

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"Але ж і часи змінилися, чи не так? Уже четвертий рік повномасштабної війни добігає кінця. Якщо на початку це були якісь гарячкові закупівлі, термінові – везіть. Усі почали обіцяти, імпортувати, зокрема й ми, то зараз ситуація стабілізувалася.

Вона ще в 2024 році стабілізувалася, але Агенція оборонних закупівель тоді діяла якось нелогічно, неефективно та непрозоро. Зараз це все змінилося, проте є один великий мінус, який може переважити всі плюси – процес дуже забюрократизований. І це проблема", - пояснив Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" вважає, що якби якийсь ворожий агент хотів зірвати наші закупівлі, то йому не треба було б впливати на один контракт, треба було б забюрократизувати систему, щоб система сама себе зламала.

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"Так, є тендери, ось це все. Але коли той тендер триває пів року, девʼять місяців, а потім наприкінці року кажуть: треба поставити продукцію за місяць, то таке замовлення ніхто не виконає. Цей процес не має тривати якісь безмежні терміни.

Тому в процедурі закупівель зараз є один грандіозний мінус – занадто складний забюрократизований процес, який, чесно кажучи, не сильно впливає на кінцеву вартість і терміни поставки, але сильно впливає на забезпечення Збройних сил України", - додав він

Повний текст інтерв'ю із гендиректором "Української бронетехніки" для Бізнес.Цензор читайте за посиланням.

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