Дрон-камікадзе викинув росіянина з труби, а другий безпілотник завершив ліквідацію
Українські оператори ударних БпЛА продовжують демонструвати неймовірну майстерність у знищенні ворога навіть у найбільш захищених укриттях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео успішного полювання на російського окупанта, який намагався сховатися в інженерних комунікаціях.
На кадрах зафіксовано чотири труби великого діаметру, які ворог використовував як імпровізований бліндаж. Однак для українських дронів-камікадзе такі перешкоди не стали завадою.
Хронологія операції:
Перший удар: Український дрон точно залітає всередину однієї з труб. Від потужного вибуху окупанта буквально "видуває" назовні.
Спроба втечі: Дивом виживши після першого влучання, дезорієнтований росіянин намагається знайти порятунок у сусідній трубі.
Остаточна ліквідація: За мить з’являється другий дрон, який не залишає загарбнику жодних шансів. Точним влучанням окупанта було остаточно демілітаризовано.
Відео демонструє високий рівень координації та навички операторів, які здатні залітати у вузькі отвори та ефективно "провітрювати" ворожі позиції.
"Операція "Труба". Українські оператори дронів провітрюють окупанта", - іронічно підписали відео автори публікації.
Просто хлопці перевипустили цю гру в 3D та добавили крім звукових та світових ще й вибухові ефекти.Вийшло дуже весело і супердинамічно.Кацапи граються залюбки.