Дрон-камікадзе викинув росіянина з труби, а другий безпілотник завершив ліквідацію

Українські оператори ударних БпЛА продовжують демонструвати неймовірну майстерність у знищенні ворога навіть у найбільш захищених укриттях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео успішного полювання на російського окупанта, який намагався сховатися в інженерних комунікаціях.

На кадрах зафіксовано чотири труби великого діаметру, які ворог використовував як імпровізований бліндаж. Однак для українських дронів-камікадзе такі перешкоди не стали завадою.

Дивіться також: Дрони-камікадзе "PEGAS" 28-ї ОМБр знищили 4 наземні роботи, 3 автівки та гармату окупантів. ВIДЕО

Хронологія операції:

Перший удар: Український дрон точно залітає всередину однієї з труб. Від потужного вибуху окупанта буквально "видуває" назовні.

Спроба втечі: Дивом виживши після першого влучання, дезорієнтований росіянин намагається знайти порятунок у сусідній трубі.

Остаточна ліквідація: За мить з’являється другий дрон, який не залишає загарбнику жодних шансів. Точним влучанням окупанта було остаточно демілітаризовано.

Також дивіться: Пілоти екіпажу "Бабай" знищили 20 БпЛА окупантів за добу. ВIДЕО

Відео демонструє високий рівень координації та навички операторів, які здатні залітати у вузькі отвори та ефективно "провітрювати" ворожі позиції.

"Операція "Труба". Українські оператори дронів провітрюють окупанта", - іронічно підписали відео автори публікації.

Дивіться також: Український МіГ-29 перетворив ворожий командний пункт на руїни. ВIДЕО

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 237 400 осіб (+830 за добу), 11 613 танків, 36 733 артсистеми, 23 965 ББМ. ІНФОГРАФІКА