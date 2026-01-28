Дрони-камікадзе "PEGAS" 28-ї ОМБр знищили 4 наземні роботи, 3 автівки та гармату окупантів
Дрони-камікадзе "PEGAS" бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу уразили та знищили 8 одиниць техніки окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Костянтинівському напрямку дронарі бригади не дають можливості ворогу використовувати наземних роботів та логістичну, вогневу техніку.
Зокрема, на кадрах зафіксовано знищення:
- 1 гармати
- 3 автівок
- 4 наземних роботизованих комплексів (НРК)
Слава Україні!!