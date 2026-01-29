Дроны-камикадзе "PEGAS" 28-й ОМБр уничтожили 4 наземных робота, 3 автомобиля и пушку оккупантов

Дроны-камикадзе "PEGAS" бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поразили и уничтожили 8 единиц техники оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Константиновском направлении дронари бригады не дают возможности врагу использоватьназемных роботови логистическую, огневую технику.

В частности, на кадрах зафиксировано уничтожение:

  • 1 орудие
  • 3 автомобиля
  • 4 наземных роботизированных комплекса (НРК)

