1 751 1
Дроны-камикадзе "PEGAS" 28-й ОМБр уничтожили 4 наземных робота, 3 автомобиля и пушку оккупантов
Дроны-камикадзе "PEGAS" бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поразили и уничтожили 8 единиц техники оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Константиновском направлении дронари бригады не дают возможности врагу использоватьназемных роботови логистическую, огневую технику.
В частности, на кадрах зафиксировано уничтожение:
- 1 орудие
- 3 автомобиля
- 4 наземных роботизированных комплекса (НРК)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть, оркам з московії та кабміндічам з бакановим і єрмаком!!
Слава Україні!!