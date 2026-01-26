Пограничники подразделения "Феникс" показали, как выглядит Константиновка

Пограничники подразделения "Феникс" показали кадры, как выглядит Константиновка сейчас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, опустевший город Донецкой области, в котором жили десятки тысяч людей, сейчас выглядит как город-призрак.

Пустые улицы, разрушенные дома, автомобили и сожженные магазины - результат вторжения российских захватчиков.

"К сожалению, именно таким предстает город в глазах наших пилотов", - добавляют бойцы ГПСУ в комментариях под видео.

Также сообщалось, что дронари 101-й бригады показали, как выглядит Купянск сегодня.

