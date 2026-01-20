Написала на снегу "Прошу хлеба": в Константиновке оператор БПЛА сбросил продукты пожилой женщине

В прифронтовой Константиновке Донецкой области местная жительница оставила на снегу надпись с просьбой о хлебе. Оператор беспилотника сбросил женщине продукты с дрона.

Об этом сообщили в 3-м пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, передает Цензор.НЕТ.

Во время обследования местности с воздуха 19-летний пилот подразделения "Феникс" Максим с позывным "Малюк" заметил возле одного из домов надпись на снегу: "Прошу хлеба".

"Ее сделала бабушка. Она писала не в сторону РФ, а в нашу. Именно нас просила", - рассказал военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Одесскую область: поврежден энергообъект, попадание в многоэтажку в Черноморске

Максим зафиксировал надпись и обратился к командованию с просьбой разрешить помочь женщине. После согласования он сбросил с дрона хлеб и печенье. Впоследствии возле дома появилась новая надпись - "Спасибо".

Эвакуировать женщину пока невозможно, поскольку Константиновка находится в буферной зоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отражают воздушную угрозу (обновлено)

Об операторе БПЛА Максиме

Известно, что Максим присоединился к подразделению "Феникс" в апреле 2025 года после прохождения базовой общевойсковой подготовки. Он работает с БПЛА Mavic и Matrix, выполняя разведывательные задачи и выявляя позиции российских оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили российский склад БПЛА на ВОТ Луганщины, - Генштаб

+30
вона просила "хлЕба", а їй скинули "хлІб"
20.01.2026 11:41 Ответить
+20
Оце так ***** асвабаділ народ домбаса
20.01.2026 11:41 Ответить
+15
Шкода цих людей обдурених "патрією регіонів", а сьогодні "слугами". Бо тільки за це сміття і голосуав Донбас. Наслідки бачить кожен, але так і не усвідомив.
20.01.2026 11:48 Ответить
Побачила б русня - скинула б замінований.
20.01.2026 11:39 Ответить
вона просила "хлЕба", а їй скинули "хлІб"
показать весь комментарий
20.01.2026 11:41 Ответить
ти точно впевнений, що тут мовне питання доречне?
20.01.2026 12:02 Ответить
ти бачиш "мовне питання", я дещо інше...
20.01.2026 12:07 Ответить
ти можеш бачити що завгодно, але срачу не буде. Дарма ти намагаєшся його спровокувати
20.01.2026 13:00 Ответить
тут не тільки мовне питання. багато з цих "бабусів і дідусів" триндичив по нашому ТБ " А ми уже и не знаем кто нас обстреливает!!!" І ще яка б не була глибока і завзята "бабка" могла змінити одну букву у слові хліб і все виглядалоб інакше. Суржик але... А она захтіла...! А хлеба давай!
20.01.2026 12:35 Ответить
будеш їх розстрілювати? чи просто даси вмерти з голоду?
20.01.2026 12:40 Ответить
цей "Максим" звичайний провокатор. Постійно змінює сенси і маніпулює, ігноруючи здоровий глузд, в стилі московської пропаганди
20.01.2026 13:02 Ответить
Оце так ***** асвабаділ народ домбаса
показать весь комментарий
20.01.2026 11:41 Ответить
КабМіндічі з Уряду, двушечки на мацковію відправляють, з грошей Українців!!
А верещук з шмигалем і зеленським та стефанчуком, шатлами хліб Українцям на фронті розвозять???
20.01.2026 12:09 Ответить
і нарід не жалується на постоянно-временниє трудності, однокласник залишився в асвабаждённом донєцке. літом сре в кульочок, дереться за якусь стрёмну воду, фарби розведеного совкового пива, як за питну, купаються, інколи в тазіку,.... і нічо, довольний шо получає 16 тис. дерев'яних пєнзії, замість 2700 грн. які б в Україні отримував. мало того, коли скинув йому фото як ми на повністю оборудовану всими зручностями кемпінгплятці в своїй кемпінгпалатці тусуємся, він написав, - ви там прям як бомжі якісь в палатці живете! шо не можно у буржуїв хоч якогось доміка там знять? )))))
20.01.2026 12:44 Ответить
Чому російською якщо хоче хліба від ВСУ ?
Підгодовують ждунів а потім ця баба буде швендяти з червоним прапором по «освобожденной» Костянтинівці і розповідати як її гнобили «бандери».
20.01.2026 11:42 Ответить
Справжній кацап. А чому про 8 років домбили бомбас не питаєш ?
20.01.2026 12:32 Ответить
Це для тебе, би ти інакше не зрозумієш
20.01.2026 13:00 Ответить
Шкода цих людей обдурених "патрією регіонів", а сьогодні "слугами". Бо тільки за це сміття і голосуав Донбас. Наслідки бачить кожен, але так і не усвідомив.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:48 Ответить
Бідна людина, чого вона там сидить.
20.01.2026 11:51 Ответить
Ви не розумієте, що багатьом людям просто нема куди зриватись з місця по багатьом причинам. Перше це похилий вік і пов*язані з ним проблеми, різноманітні болячки наприклад, в другу повна відсутність коштів. В країні дуже багато критично бідних людей.
20.01.2026 12:03 Ответить
ви всеволод праі на 100% я теж старий хрін 69 років. І трохи їх розумію. Але ви навіть ГІПОТЕТИЧНО не записали - мо" ЖДУНИ!!!!!
20.01.2026 12:37 Ответить
А там їй справді краще?
20.01.2026 12:57 Ответить
Я то розумію, але по моєму напис на снігу «дайте хліба» - це вже край, нє? Волонтери вивозять хоч куди, хоч в палатки чи тимчасові помешкання. То там люди і їжа і лікар. Хоч які не які умови, а з голоду не пропаде, а отам в Константинівці наступна її зупинка - смерть.
20.01.2026 13:31 Ответить
Десь, мабуть на під'їзді на ШАТЛАХ, і верещук з «потужними менегерами в опу» з продуктами для цієї Українки???
20.01.2026 11:56 Ответить
Молодці,що скинули
20.01.2026 12:16 Ответить
Цікаво як та "бабуся" потів той скид з даху доставала, та і почерк на старческий ....
20.01.2026 12:34 Ответить
Репортаж русТВ з цією бабцею після ,,асвабаждения,, цієї Константинівки - Анє, хахлі, скінулі мінє кроме хлєба ісчьо і ковбаси. Спіціально, шоб я падавілася.
20.01.2026 12:39 Ответить
Нет, та бабуся скажет, что ей скинул рашистский дрон
20.01.2026 13:32 Ответить
Вона просить рашистський хлЕб, а не український хлІб. А в яку сторону писати, це вже сказочки пілотів - звідки стара знаю, хто і з якої сторони літає. Дрони нарізають кола з будь-якої сторони. Вийшла з хати та під праву руку написала. Тут важлива лексика.
20.01.2026 14:52 Ответить
 
 