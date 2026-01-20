Написала на снегу "Прошу хлеба": в Константиновке оператор БПЛА сбросил продукты пожилой женщине
В прифронтовой Константиновке Донецкой области местная жительница оставила на снегу надпись с просьбой о хлебе. Оператор беспилотника сбросил женщине продукты с дрона.
Об этом сообщили в 3-м пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, передает Цензор.НЕТ.
Во время обследования местности с воздуха 19-летний пилот подразделения "Феникс" Максим с позывным "Малюк" заметил возле одного из домов надпись на снегу: "Прошу хлеба".
"Ее сделала бабушка. Она писала не в сторону РФ, а в нашу. Именно нас просила", - рассказал военный.
Максим зафиксировал надпись и обратился к командованию с просьбой разрешить помочь женщине. После согласования он сбросил с дрона хлеб и печенье. Впоследствии возле дома появилась новая надпись - "Спасибо".
Эвакуировать женщину пока невозможно, поскольку Константиновка находится в буферной зоне.
Об операторе БПЛА Максиме
Известно, что Максим присоединился к подразделению "Феникс" в апреле 2025 года после прохождения базовой общевойсковой подготовки. Он работает с БПЛА Mavic и Matrix, выполняя разведывательные задачи и выявляя позиции российских оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А верещук з шмигалем і зеленським та стефанчуком, шатлами хліб Українцям на фронті розвозять???
Підгодовують ждунів а потім ця баба буде швендяти з червоним прапором по «освобожденной» Костянтинівці і розповідати як її гнобили «бандери».