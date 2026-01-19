Силы обороны поразили российский склад БПЛА на ВОТ Луганщины, - Генштаб

В ночь на 19 января Силы обороны поразили склад БПЛА противника на ВОТ Луганской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Поражен вражеский склад беспилотников

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения из состава 144-й мотострелковой дивизии (н. п. Новокраснянка, временно оккупированная территория Луганской области)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано попадание в цель.

Уточнены результаты ударов по НПЗ

Кроме того, уточнены результаты недавнего удара по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ - подтверждено поражение наливного терминала предприятия.

Также уточнены результаты поражения ударными БПЛА нефтебазы "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Белгородская область, РФ). Подтверждено уничтожение одного и повреждение шести резервуаров типа РВС-1000.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

