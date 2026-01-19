Сили оборони уразили російський склад БпЛА на ТОТ Луганщини, - Генштаб
У ніч на 19 січня Сили оборони уразили склад БпЛА противника на ТОТ Луганської області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено ворожий склад безпілотників
"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144 мотострілецької дивізії (н. п. Новокраснянка, тимчасово окупована територія Луганської області)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що зафіксовано влучання в ціль.
Уточнено результати ударів по НПЗ
Крім того, уточнено результати нещодавнього удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ ‐ підтверджено ураження наливного терміналу підприємства.
Також уточнено результати ураження ударними БпЛА нафтобази "Осколнефтеснаб" (н. п. Котел, Бєлгородська область, РФ). Підтверджено знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-1000.
У Генштабі додали, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль