Написала на снігу "Прошу хліба": у Костянтинівці оператор БПЛА скинув продукти літній жінці
У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині місцева мешканка залишила на снігу напис із проханням про хліб. Оператор безпілотника скинув жінці продукти з дрона.
Про це повідомили у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, передає Цензор.НЕТ.
Під час обстеження місцевості з повітря 19-річний пілот підрозділу "Фенікс" Максим із позивним "Малюк" помітив біля одного з будинків напис на снігу: "Прошу хліба".
"Його зробила бабуся. Вона писала не в сторону РФ, а в нашу. Саме нас просила", - розповів військовий.
Максим зафіксував напис і звернувся до командування з проханням дозволити допомогти жінці. Після погодження він скинув із дрона хліб та печиво. Згодом біля будинку з’явився новий напис - "Спасибі".
Евакуювати жінку наразі неможливо, оскільки Костянтинівка перебуває в буферній зоні.
Про оператора БПЛА Максима
Відомо, що Максим долучився до підрозділу "Фенікс" у квітні 2025 року після проходження базового загальновійськового вишколу. Він працює з БПЛА Mavic і Matrix, виконуючи розвідувальні завдання та виявляючи позиції російських окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А верещук з шмигалем і зеленським та стефанчуком, шатлами хліб Українцям на фронті розвозять???
Підгодовують ждунів а потім ця баба буде швендяти з червоним прапором по «освобожденной» Костянтинівці і розповідати як її гнобили «бандери».