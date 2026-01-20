УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10712 відвідувачів онлайн
Новини Відео гуманітарна допомога
7 508 31

Написала на снігу "Прошу хліба": у Костянтинівці оператор БПЛА скинув продукти літній жінці

У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині місцева мешканка залишила на снігу напис із проханням про хліб. Оператор безпілотника скинув жінці продукти з дрона.

Про це повідомили у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час обстеження місцевості з повітря 19-річний пілот підрозділу "Фенікс" Максим із позивним "Малюк" помітив біля одного з будинків напис на снігу: "Прошу хліба".

"Його зробила бабуся. Вона писала не в сторону РФ, а в нашу. Саме нас просила", - розповів військовий.

Максим зафіксував напис і звернувся до командування з проханням дозволити допомогти жінці. Після погодження він скинув із дрона хліб та печиво. Згодом біля будинку з’явився новий напис - "Спасибі".

Евакуювати жінку наразі неможливо, оскільки Костянтинівка перебуває в буферній зоні.

Про оператора БПЛА Максима

Відомо, що Максим долучився до підрозділу "Фенікс" у квітні 2025 року після проходження базового загальновійськового вишколу. Він працює з БПЛА Mavic і Matrix, виконуючи розвідувальні завдання та виявляючи позиції російських окупантів.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5728) допомога (9094) Костянтинівка (580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
вона просила "хлЕба", а їй скинули "хлІб"
20.01.2026 11:41

20.01.2026 11:41
+20
Оце так ***** асвабаділ народ домбаса
20.01.2026 11:41

20.01.2026 11:41
+15
Шкода цих людей обдурених "патрією регіонів", а сьогодні "слугами". Бо тільки за це сміття і голосуав Донбас. Наслідки бачить кожен, але так і не усвідомив.
20.01.2026 11:48

20.01.2026 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побачила б русня - скинула б замінований.
20.01.2026 11:39

20.01.2026 11:39
ти точно впевнений, що тут мовне питання доречне?
20.01.2026 12:02

20.01.2026 12:02
ти бачиш "мовне питання", я дещо інше...
20.01.2026 12:07

20.01.2026 12:07
ти можеш бачити що завгодно, але срачу не буде. Дарма ти намагаєшся його спровокувати
20.01.2026 13:00

20.01.2026 13:00
тут не тільки мовне питання. багато з цих "бабусів і дідусів" триндичив по нашому ТБ " А ми уже и не знаем кто нас обстреливает!!!" І ще яка б не була глибока і завзята "бабка" могла змінити одну букву у слові хліб і все виглядалоб інакше. Суржик але... А она захтіла...! А хлеба давай!
20.01.2026 12:35

20.01.2026 12:35
будеш їх розстрілювати? чи просто даси вмерти з голоду?
20.01.2026 12:40

20.01.2026 12:40
цей "Максим" звичайний провокатор. Постійно змінює сенси і маніпулює, ігноруючи здоровий глузд, в стилі московської пропаганди
20.01.2026 13:02

20.01.2026 13:02
КабМіндічі з Уряду, двушечки на мацковію відправляють, з грошей Українців!!
А верещук з шмигалем і зеленським та стефанчуком, шатлами хліб Українцям на фронті розвозять???

20.01.2026 12:09
і нарід не жалується на постоянно-временниє трудності, однокласник залишився в асвабаждённом донєцке. літом сре в кульочок, дереться за якусь стрёмну воду, фарби розведеного совкового пива, як за питну, купаються, інколи в тазіку,.... і нічо, довольний шо получає 16 тис. дерев'яних пєнзії, замість 2700 грн. які б в Україні отримував. мало того, коли скинув йому фото як ми на повністю оборудовану всими зручностями кемпінгплятці в своїй кемпінгпалатці тусуємся, він написав, - ви там прям як бомжі якісь в палатці живете! шо не можно у буржуїв хоч якогось доміка там знять? )))))
20.01.2026 12:44

20.01.2026 12:44
Чому російською якщо хоче хліба від ВСУ ?
Підгодовують ждунів а потім ця баба буде швендяти з червоним прапором по «освобожденной» Костянтинівці і розповідати як її гнобили «бандери».

20.01.2026 11:42
Справжній кацап. А чому про 8 років домбили бомбас не питаєш ?
20.01.2026 12:32

20.01.2026 12:32
Це для тебе, би ти інакше не зрозумієш
20.01.2026 13:00

20.01.2026 13:00
Бідна людина, чого вона там сидить.
20.01.2026 11:51

20.01.2026 11:51
Ви не розумієте, що багатьом людям просто нема куди зриватись з місця по багатьом причинам. Перше це похилий вік і пов*язані з ним проблеми, різноманітні болячки наприклад, в другу повна відсутність коштів. В країні дуже багато критично бідних людей.
20.01.2026 12:03

20.01.2026 12:03
ви всеволод праі на 100% я теж старий хрін 69 років. І трохи їх розумію. Але ви навіть ГІПОТЕТИЧНО не записали - мо" ЖДУНИ!!!!!
20.01.2026 12:37

20.01.2026 12:37
А там їй справді краще?

20.01.2026 12:57
Я то розумію, але по моєму напис на снігу «дайте хліба» - це вже край, нє? Волонтери вивозять хоч куди, хоч в палатки чи тимчасові помешкання. То там люди і їжа і лікар. Хоч які не які умови, а з голоду не пропаде, а отам в Константинівці наступна її зупинка - смерть.
20.01.2026 13:31

20.01.2026 13:31
Десь, мабуть на під'їзді на ШАТЛАХ, і верещук з «потужними менегерами в опу» з продуктами для цієї Українки???
20.01.2026 11:56

20.01.2026 11:56
Молодці,що скинули

20.01.2026 12:16
Цікаво як та "бабуся" потів той скид з даху доставала, та і почерк на старческий ....
20.01.2026 12:34

20.01.2026 12:34
Репортаж русТВ з цією бабцею після ,,асвабаждения,, цієї Константинівки - Анє, хахлі, скінулі мінє кроме хлєба ісчьо і ковбаси. Спіціально, шоб я падавілася.
20.01.2026 12:39

20.01.2026 12:39
Нет, та бабуся скажет, что ей скинул рашистский дрон
20.01.2026 13:32

20.01.2026 13:32
Вона просить рашистський хлЕб, а не український хлІб. А в яку сторону писати, це вже сказочки пілотів - звідки стара знаю, хто і з якої сторони літає. Дрони нарізають кола з будь-якої сторони. Вийшла з хати та під праву руку написала. Тут важлива лексика.
20.01.2026 14:52

20.01.2026 14:52
 
 