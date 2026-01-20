Написала на снігу "Прошу хліба": у Костянтинівці оператор БПЛА скинув продукти літній жінці

У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині місцева мешканка залишила на снігу напис із проханням про хліб. Оператор безпілотника скинув жінці продукти з дрона.

Про це повідомили у 3-му прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час обстеження місцевості з повітря 19-річний пілот підрозділу "Фенікс" Максим із позивним "Малюк" помітив біля одного з будинків напис на снігу: "Прошу хліба".

"Його зробила бабуся. Вона писала не в сторону РФ, а в нашу. Саме нас просила", - розповів військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено енергооб’єкт, влучання в багатоповерхівку у Чорноморську

Максим зафіксував напис і звернувся до командування з проханням дозволити допомогти жінці. Після погодження він скинув із дрона хліб та печиво. Згодом біля будинку з’явився новий напис - "Спасибі".

Евакуювати жінку наразі неможливо, оскільки Костянтинівка перебуває в буферній зоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відбивають повітряну загрозу (оновлено)

Про оператора БПЛА Максима

Відомо, що Максим долучився до підрозділу "Фенікс" у квітні 2025 року після проходження базового загальновійськового вишколу. Він працює з БПЛА Mavic і Matrix, виконуючи розвідувальні завдання та виявляючи позиції російських окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили російський склад БпЛА на ТОТ Луганщини, - Генштаб