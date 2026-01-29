Дрон-камикадзе выбросил россиянина из трубы, а второй беспилотник завершил ликвидацию

Украинские операторы ударных БПЛА продолжают демонстрировать невероятное мастерство в уничтожении врага даже в самых защищенных укрытиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео успешной охоты на российского оккупанта, который пытался спрятаться в инженерных коммуникациях.

На кадрах зафиксированы четыре трубы большого диаметра, которые враг использовал в качестве импровизированного блиндажа. Однако для украинских дронов-камикадзе такие препятствия не стали помехой.

Смотрите также: Дроны-камикадзе "PEGAS" 28-й ОМБр уничтожили 4 наземных робота, 3 автомобиля и пушку оккупантов. ВИДЕО

Хронология операции:

Первый удар: украинский дрон точно залетает внутрь одной из труб. От мощного взрыва оккупанта буквально "выдувает" наружу.

Попытка побега: Чудом выжив после первого попадания, дезориентированный россиянин пытается найти спасение в соседней трубе.

Окончательная ликвидация: Через мгновение появляется второй дрон, который не оставляет захватчику никаких шансов. Точным попаданием оккупант был окончательно демилитаризован.

Смотрите также: Пилоты экипажа "Бабай" уничтожили 20 БПЛА оккупантов за сутки. ВИДЕО

Видео демонстрирует высокий уровень координации и навыки операторов, которые способны залетать в узкие отверстия и эффективно "проветривать" вражеские позиции.

"Операция "Труба". Украинские операторы дронов проветривают оккупанта", - иронично подписали видео авторы публикации.

Смотрите также: Украинский МиГ-29 превратил вражеский командный пункт в руины. ВИДЕО

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ. ИНФОГРАФИКА