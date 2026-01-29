Дрон-камикадзе выбросил россиянина из трубы, а второй беспилотник завершил ликвидацию
Украинские операторы ударных БПЛА продолжают демонстрировать невероятное мастерство в уничтожении врага даже в самых защищенных укрытиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео успешной охоты на российского оккупанта, который пытался спрятаться в инженерных коммуникациях.
На кадрах зафиксированы четыре трубы большого диаметра, которые враг использовал в качестве импровизированного блиндажа. Однако для украинских дронов-камикадзе такие препятствия не стали помехой.
Хронология операции:
-
Первый удар: украинский дрон точно залетает внутрь одной из труб. От мощного взрыва оккупанта буквально "выдувает" наружу.
-
Попытка побега: Чудом выжив после первого попадания, дезориентированный россиянин пытается найти спасение в соседней трубе.
-
Окончательная ликвидация: Через мгновение появляется второй дрон, который не оставляет захватчику никаких шансов. Точным попаданием оккупант был окончательно демилитаризован.
Видео демонстрирует высокий уровень координации и навыки операторов, которые способны залетать в узкие отверстия и эффективно "проветривать" вражеские позиции.
"Операция "Труба". Украинские операторы дронов проветривают оккупанта", - иронично подписали видео авторы публикации.
Просто хлопці перевипустили цю гру в 3D та добавили крім звукових та світових ще й вибухові ефекти.Вийшло дуже весело і супердинамічно.Кацапи граються залюбки.