Дрон-камикадзе выбросил россиянина из трубы, а второй беспилотник завершил ликвидацию

Украинские операторы ударных БПЛА продолжают демонстрировать невероятное мастерство в уничтожении врага даже в самых защищенных укрытиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео успешной охоты на российского оккупанта, который пытался спрятаться в инженерных коммуникациях.

На кадрах зафиксированы четыре трубы большого диаметра, которые враг использовал в качестве импровизированного блиндажа. Однако для украинских дронов-камикадзе такие препятствия не стали помехой.

Хронология операции:

  • Первый удар: украинский дрон точно залетает внутрь одной из труб. От мощного взрыва оккупанта буквально "выдувает" наружу.

  • Попытка побега: Чудом выжив после первого попадания, дезориентированный россиянин пытается найти спасение в соседней трубе.

  • Окончательная ликвидация: Через мгновение появляется второй дрон, который не оставляет захватчику никаких шансов. Точным попаданием оккупант был окончательно демилитаризован.

Видео демонстрирует высокий уровень координации и навыки операторов, которые способны залетать в узкие отверстия и эффективно "проветривать" вражеские позиции.

"Операция "Труба". Украинские операторы дронов проветривают оккупанта", - иронично подписали видео авторы публикации.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 237 400 человек (+830 за сутки), 11 613 танков, 36 733 артсистемы, 23 965 ББМ. ИНФОГРАФИКА

нєхрєн по українських трубах шаритися
29.01.2026 11:36 Ответить
Схоже на випробування нового виду 4-ствольної гармати, яка стріляє кацапами. Снаряд-кацап витримав постріл з двох стволів.
29.01.2026 11:44 Ответить
Та ні... Там "пінг-понг"... Одним зарядом викинуло з труби, а другим - в трубу "запхнуло"...
29.01.2026 11:46 Ответить
Ти в труба нє хаді - дрон башка пападьот.
29.01.2026 11:50 Ответить
Труба діло
29.01.2026 11:44 Ответить
"человек" ядро!!!)
29.01.2026 11:50 Ответить
Наочна демонстрація одніє з найгострішої проблеми. Половина *********** по ураженню не перебільшує страйкбольний рівень. Це стосується навіть мін 120 і снарядів 155 калібру. Дронарі майже всі "варять" вибухівку в "домашіх" умовах з мінімальною підтримкою від держави. зЕвлада зі своїми міністрами вперто не помічають проблему, видаючи бравурні мадярівські відосики. Чи свідомо не помічає? І це 4 роки війни!!!
29.01.2026 12:23 Ответить

Просто хлопці перевипустили цю гру в 3D та добавили крім звукових та світових ще й вибухові ефекти.Вийшло дуже весело і супердинамічно.Кацапи граються залюбки.
29.01.2026 15:06 Ответить
Ну ніде щастя нема рашисту - а дома, з самогоном під телевізор - ніхріна - краще по трубам літати в Україні. Дебіли.
29.01.2026 19:23 Ответить
Українські труби - це вам не ето!
29.01.2026 21:19 Ответить
прикольно політав
29.01.2026 23:34 Ответить
наперсточніки, їх мать...
31.01.2026 12:44 Ответить
 
 