Операторы 95-й ОДШБр эффектно ликвидировали вражеские группы: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!"

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады продемонстрировали образцовую работу по демилитаризации российских захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы роты беспилотных авиационных систем (РУБпАК) аэромобильного батальона обнаружили и уничтожили два транспортных средства врага вместе с личным составом.

Оккупанты пытались быстро переместиться на легких багги, надеясь на маневренность техники, однако украинские дроны догнали их на марше.

Подробности двойного удара:

  • Мастерство пилотов: Десантники 95-й бригады нанесли точные удары по обоим транспортным средствам, превратив их в груды металлолома.

  • Подтверждение от врага: Уникальность видео заключается в наличии "объективного контроля" со стороны самих оккупантов. Один из захватчиков, который чудом уцелел, снял последствия прилетов на телефон.

  • Паника в рядах РФ: На записи противника слышны истерические крики и нецензурная брань: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!".

Подобные операции в очередной раз доказывают, что использование легкой техники для "мясных штурмов" или быстрой ротации является билетом в один конец, когда за небом следят профессионалы из Полесской бригады.

"Классная работа и съемка наших пилотов с подтверждением с земли от самого противника. На славу постарались операторы 95-й ОДШБр", - комментируют в сети успех десантников.

армия РФ (22700) уничтожение (9741) техника (1870) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (130) дроны (6996)
А шо сі стало?
Невже на багі не оформили "страховку" для проїзду по території України?
29.01.2026 12:32 Ответить
Виписали адмінштраф за не пристебнутий ремінь і не ввімкнуті дхв.
29.01.2026 12:58 Ответить
я так зрозумів, що адмінштраф оплатили прямо на місці...
На концерті у кабздона будуть сидіти без боргів !!!
29.01.2026 13:04 Ответить
Бідні мальчікі в трусіках.
29.01.2026 12:32 Ответить
всем кацапсинским жмурам крипцайшыва сибирскава здаровля! и бальшова чилавечискава щястья!

29.01.2026 12:50 Ответить
Трохи наші козаки не допрацювали, що та лишньохромосомна потвора ще щось фільмує та коментує.
29.01.2026 12:51 Ответить
Навпаки. Все добре, нехай фільмує.
30.01.2026 10:18 Ответить
Десь так приблизно і має бути з окупантами
29.01.2026 13:26 Ответить
"ващі пацани" должні би вадяру жрать у себя дома і в грязі валяться-
СВИННОТА КАЦАПСЬКА
29.01.2026 15:35 Ответить
 
 