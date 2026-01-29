Операторы 95-й ОДШБр эффектно ликвидировали вражеские группы: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!"

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады продемонстрировали образцовую работу по демилитаризации российских захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы роты беспилотных авиационных систем (РУБпАК) аэромобильного батальона обнаружили и уничтожили два транспортных средства врага вместе с личным составом.

Оккупанты пытались быстро переместиться на легких багги, надеясь на маневренность техники, однако украинские дроны догнали их на марше.

Подробности двойного удара:

Мастерство пилотов: Десантники 95-й бригады нанесли точные удары по обоим транспортным средствам, превратив их в груды металлолома.

Подтверждение от врага: Уникальность видео заключается в наличии "объективного контроля" со стороны самих оккупантов. Один из захватчиков, который чудом уцелел, снял последствия прилетов на телефон.

Паника в рядах РФ: На записи противника слышны истерические крики и нецензурная брань: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!".

Подобные операции в очередной раз доказывают, что использование легкой техники для "мясных штурмов" или быстрой ротации является билетом в один конец, когда за небом следят профессионалы из Полесской бригады.

"Классная работа и съемка наших пилотов с подтверждением с земли от самого противника. На славу постарались операторы 95-й ОДШБр", - комментируют в сети успех десантников.

