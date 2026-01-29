Операторы 95-й ОДШБр эффектно ликвидировали вражеские группы: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!"
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады продемонстрировали образцовую работу по демилитаризации российских захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы роты беспилотных авиационных систем (РУБпАК) аэромобильного батальона обнаружили и уничтожили два транспортных средства врага вместе с личным составом.
Оккупанты пытались быстро переместиться на легких багги, надеясь на маневренность техники, однако украинские дроны догнали их на марше.
Подробности двойного удара:
-
Мастерство пилотов: Десантники 95-й бригады нанесли точные удары по обоим транспортным средствам, превратив их в груды металлолома.
-
Подтверждение от врага: Уникальность видео заключается в наличии "объективного контроля" со стороны самих оккупантов. Один из захватчиков, который чудом уцелел, снял последствия прилетов на телефон.
-
Паника в рядах РФ: На записи противника слышны истерические крики и нецензурная брань: "Два багги наших пацанов разь#башило только что. Это п#здец!".
Подобные операции в очередной раз доказывают, что использование легкой техники для "мясных штурмов" или быстрой ротации является билетом в один конец, когда за небом следят профессионалы из Полесской бригады.
"Классная работа и съемка наших пилотов с подтверждением с земли от самого противника. На славу постарались операторы 95-й ОДШБр", - комментируют в сети успех десантников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже на багі не оформили "страховку" для проїзду по території України?
На концерті у кабздона будуть сидіти без боргів !!!
СВИННОТА КАЦАПСЬКА