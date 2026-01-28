Трое оккупантов-ампутантов не слушаются своего комдива и отказываются ехать на передовую: "Что нам теперь - умереть? Спасите нас!"

В оккупационной армии РФ разгорается очередной скандал, связанный с жестоким обращением командования с собственным личным составом. Как сообщает Цензор.НЕТ, трое российских военнослужащих, которые в результате боевых действий в Украине потеряли конечности, записали отчаянное видеообращение.

По словам захватчиков, несмотря на тяжелые увечья и отсутствие частей рук и ног, их пытаются снова отправить на передовую для участия в штурмовых действиях. Оккупанты заявили, что выполнять этот приказ отказываются.

Смотрите: Изувеченные оккупанты из 20-й армии ВС РФ на костылях готовятся к штурму украинских позиций: "Вот медик ходит. Ему пох#й". ВИДЕО

Ключевые тезисы обращения оккупантов:

  • "Калеко-полк" в штурме: Инвалиды, которые едва передвигаются, утверждают, что командование рассматривает их как "расходный материал" и гонит в очередной "мясной штурм".

  • Дискриминация бывших заключенных: Авторы видео - контрактники, которые пришли на войну из российских тюрем. Они обвиняют командира дивизии в особой ненависти к этой категории бойцов и желании "утилизировать" их на поле боя.

  • Мольбы о спасении: "Что нам теперь — умереть? Спасите нас!", — заявляют российские солдаты, которые ранее сами пришли на чужую землю убивать украинцев.

Эта ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное положение дел в российских подразделениях "Шторм", где человеческая жизнь не имеет никакой ценности, а ранения не являются поводом для демобилизации или надлежащей реабилитации. Российская система использует бывших заключенных до последнего, игнорируя даже очевидную физическую недееспособность.

"Российские солдаты с ампутированными конечностями наотрез отказываются идти в мясной штурм. Какая дерзость! Симулянты!", - иронично комментируют ситуацию в соцсетях.

Смотрите также: Раненый оккупант жалуется на власть и военную медицину: "Госпиталь — это мясорубка. Путину наплевать на воинов — полуживых отправляют на фронт". ВИДЕО

армия РФ лечение зэки инвалидность
+25
Ну, чё заныли??? Маресьев без двух ног воевал!!!
28.01.2026 15:44 Ответить
+20
28.01.2026 15:42 Ответить
+19
Етого нє можєт бить, всьо сгєнєріровано іскусствєнним інтєллєктом!
28.01.2026 15:40 Ответить
28.01.2026 15:40 Ответить
Хитрі кацапи, думали відірвана кінцівка врятує їх від смерті. Пізно, ви вже продали дияволу свої душі за кілька тисяч доларів, прийшов час платити по рахунках!
28.01.2026 16:03 Ответить
28.01.2026 15:42 Ответить
дійсно, але ж Мєрєсьєв тльотчиком був, то....

"Посадить на бочку бочку с порохом ТМку, пущай полєтают"... над укропами! "

.
28.01.2026 15:50 Ответить
Ну чекай,угоду з дияволом підписали,підписали.Захотіли легеньких грошиків,душу продали,а тепер ниють, що диявол їх до пекла кличе..Здохніть накуй підара..и!
28.01.2026 15:47 Ответить
симулянти !
ножки попідгибали і хотять дідька обманути.

.
28.01.2026 15:52 Ответить
ПіZдьож , симулянти -розстріляти і спалити туші.
28.01.2026 15:49 Ответить
Кацапню людина цікавила лише як "фізичний об"єкт, здатний воювать, чи працювать"... Саме тому з міст СРСР, після війни, повивозили у глухі місця, всіх "ампутантів". І ще везло тим, кого залишали в цивілізованих місцях, а не вивозили в місця, типу Соловків... У нас, наприклад, хоч медперсонал був ЛЮДСЬКИЙ... (Наприклад, подібний "пансіонат" був у Драбівському районі Черкаської області).
Одного зрозуміть не можу - зараз війна маневрена. Треба навіть не ходить, а бігать... А яка користь з цих "обрубків"? Хіба що як "дроноприймачі" - щоб ми на них, свої ФПВ-шки витрачали...
28.01.2026 15:54 Ответить
Саме для цього. Їм навіть зброю не видають, бо сенсу немає.
28.01.2026 15:55 Ответить
Бабки получили? На передок, кацапские суки!
28.01.2026 15:57 Ответить
Новый продукт - Фарш "Ампутант" 😂😂😂
28.01.2026 16:03 Ответить
Здохніть , уроди!!!
28.01.2026 16:12 Ответить
А якжеш "дєдиваєвалє-могємЪпавтаріть"?
Не?
Фсьо?
28.01.2026 16:18 Ответить
Наші ждуни з ухилянтами чомусь думають що до них в братушек не буде подібної особистої неприязні як до цих кацапів.
28.01.2026 16:35 Ответить
Влада закрила кордони щоб кацапам було ким наповнити свою армію і атакувати нату?
28.01.2026 17:03 Ответить
Зато подохнете за путіна.
28.01.2026 16:40 Ответить
Совок відправляв на Валаам, підорашка відправляє на штурм, прогрес 😁
28.01.2026 17:05 Ответить
ты что **** Сталина не любишь? вы же дауны хотели как деды? получайте!
28.01.2026 17:10 Ответить
Сльози жалоби залили клавіатуру!"Бедные мальчики в трусиках"
28.01.2026 17:19 Ответить
Виродки, які вбивали за гроші людей в чужій країні, просять справедливості
28.01.2026 17:20 Ответить
Прийшов час справедливої відплати
28.01.2026 17:21 Ответить
не існує хороших московитів і нікол не існувало
28.01.2026 17:26 Ответить
Навіть Сталін до такого не додумався. Звичайно, багатьох ампутантів Другої світової було виселено з Москви, щоб не "псували" столичні краєвиди. Але щоб їх гнати в атаку - це вже путінське ноухау.
28.01.2026 17:27 Ответить
Тю, а по-пластунськi шо не вмiєте? Какiє нєжниє мальчiкi 🤡
28.01.2026 17:59 Ответить
Мені подобається як кацапи на всіх ресурсах сміються з бусифікації в Україні. Мовляв в нас такого нет. Авжеж нет. Тому що і рашистів нет слова '' не піду''. Прийшов наказ і всі полізли на штурм даже якщо немає ніг і рук
28.01.2026 18:04 Ответить
Хочеш сказати, що це безногі і безрукі захопили купу українських міст і сіл?
28.01.2026 21:31 Ответить
Эй самовары, выходи ко мне по одному!!😆😅🤡🤪😂🤣
28.01.2026 18:16 Ответить
Саме так 👍🏼👍🏼👍🏼++
28.01.2026 18:23 Ответить
ну все - 7 років собі наговорили....отака то от кацапія ...
28.01.2026 20:59 Ответить
Таких ванюш треба на органи розбирати - не тількі путін хоче жити до 150...
29.01.2026 02:02 Ответить
Несознательный контингент пошел. Не хотят совершать подвиг.
29.01.2026 08:58 Ответить
 
 