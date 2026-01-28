В оккупационной армии РФ разгорается очередной скандал, связанный с жестоким обращением командования с собственным личным составом. Как сообщает Цензор.НЕТ, трое российских военнослужащих, которые в результате боевых действий в Украине потеряли конечности, записали отчаянное видеообращение.

По словам захватчиков, несмотря на тяжелые увечья и отсутствие частей рук и ног, их пытаются снова отправить на передовую для участия в штурмовых действиях. Оккупанты заявили, что выполнять этот приказ отказываются.

Ключевые тезисы обращения оккупантов:

"Калеко-полк" в штурме: Инвалиды, которые едва передвигаются, утверждают, что командование рассматривает их как "расходный материал" и гонит в очередной "мясной штурм".

Дискриминация бывших заключенных: Авторы видео - контрактники, которые пришли на войну из российских тюрем. Они обвиняют командира дивизии в особой ненависти к этой категории бойцов и желании "утилизировать" их на поле боя.

Мольбы о спасении: "Что нам теперь — умереть? Спасите нас!", — заявляют российские солдаты, которые ранее сами пришли на чужую землю убивать украинцев.

Эта ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное положение дел в российских подразделениях "Шторм", где человеческая жизнь не имеет никакой ценности, а ранения не являются поводом для демобилизации или надлежащей реабилитации. Российская система использует бывших заключенных до последнего, игнорируя даже очевидную физическую недееспособность.

"Российские солдаты с ампутированными конечностями наотрез отказываются идти в мясной штурм. Какая дерзость! Симулянты!", - иронично комментируют ситуацию в соцсетях.

