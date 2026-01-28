Трое оккупантов-ампутантов не слушаются своего комдива и отказываются ехать на передовую: "Что нам теперь - умереть? Спасите нас!"
В оккупационной армии РФ разгорается очередной скандал, связанный с жестоким обращением командования с собственным личным составом. Как сообщает Цензор.НЕТ, трое российских военнослужащих, которые в результате боевых действий в Украине потеряли конечности, записали отчаянное видеообращение.
По словам захватчиков, несмотря на тяжелые увечья и отсутствие частей рук и ног, их пытаются снова отправить на передовую для участия в штурмовых действиях. Оккупанты заявили, что выполнять этот приказ отказываются.
Ключевые тезисы обращения оккупантов:
"Калеко-полк" в штурме: Инвалиды, которые едва передвигаются, утверждают, что командование рассматривает их как "расходный материал" и гонит в очередной "мясной штурм".
Дискриминация бывших заключенных: Авторы видео - контрактники, которые пришли на войну из российских тюрем. Они обвиняют командира дивизии в особой ненависти к этой категории бойцов и желании "утилизировать" их на поле боя.
Мольбы о спасении: "Что нам теперь — умереть? Спасите нас!", — заявляют российские солдаты, которые ранее сами пришли на чужую землю убивать украинцев.
Эта ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное положение дел в российских подразделениях "Шторм", где человеческая жизнь не имеет никакой ценности, а ранения не являются поводом для демобилизации или надлежащей реабилитации. Российская система использует бывших заключенных до последнего, игнорируя даже очевидную физическую недееспособность.
"Российские солдаты с ампутированными конечностями наотрез отказываются идти в мясной штурм. Какая дерзость! Симулянты!", - иронично комментируют ситуацию в соцсетях.
"Посадить на бочку
бочку с порохомТМку, пущай полєтают"... над укропами! "
ножки попідгибали і хотять дідька обманути.
Одного зрозуміть не можу - зараз війна маневрена. Треба навіть не ходить, а бігать... А яка користь з цих "обрубків"? Хіба що як "дроноприймачі" - щоб ми на них, свої ФПВ-шки витрачали...
