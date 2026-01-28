Троє окупантів-ампутантів не слухаються свого комдива і відмовляються їхати на передову: "Что нам теперь - умереть? Спасите нас!"

В окупаційній армії РФ розгорається черговий скандал, пов'язаний із жорстоким ставленням командування до власного особового складу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє російських військовослужбовців, які у результаті бойових дій в Україні втратили кінцівки, записали відчайдушне відеозвернення.

За словами загарбників, попри важкі каліцтва та відсутність частин рук і ніг, їх намагаються знову відправити на передову для участі у штурмових діях. Окупанти заявили, що виконувати цей наказ відмовляються.

Дивіться: Скалічені окупанти із 20-ї армії ЗС РФ на милицях готуються до штурму українських позицій: "Вот медик ходит. Ему пох#й". ВIДЕО

Ключові тези звернення окупантів:

  • "Каліч-полк" у штурмі: Інваліди, які ледь пересуваються, стверджують, що командування розглядає їх як "витратний матеріал" і жене у черговий "м'ясний штурм".

  • Дискримінація колишніх в'язнів: Автори відео - контрактники, які прийшли на війну з російських тюрем. Вони звинувачують командира дивізії в особливій ненависті до цієї категорії бійців та бажанні "утилізувати" їх на полі бою.

  • Благання про порятунок: "Що нам тепер - померти? Врятуйте нас!", - заявляють російські солдати, які раніше самі прийшли на чужу землю вбивати українців.

Ця ситуація вкотре ілюструє реальний стан справ у російських підрозділах "Шторм", де людське життя не має жодної цінності, а поранення не є приводом для демобілізації чи належної реабілітації. Російська система використовує колишніх в'язнів до останнього, ігноруючи навіть очевидну фізичну недієздатність.

"Російські солдати з ампутованими кінцівками навідріз відмовляються йти у мясний штурм. Яке зухвальство! Симулянти!", - іронічно коментують ситуацію у соцмережах.

Також дивіться: Поранений окупант нарікає на владу і військову медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВIДЕО

Ну, чё заныли??? Маресьев без двух ног воевал!!!
Етого нє можєт бить, всьо сгєнєріровано іскусствєнним інтєллєктом!
Хитрі кацапи, думали відірвана кінцівка врятує їх від смерті. Пізно, ви вже продали дияволу свої душі за кілька тисяч доларів, прийшов час платити по рахунках!
дійсно, але ж Мєрєсьєв тльотчиком був, то....

"Посадить на бочку бочку с порохом ТМку, пущай полєтают"... над укропами! "

Ну чекай,угоду з дияволом підписали,підписали.Захотіли легеньких грошиків,душу продали,а тепер ниють, що диявол їх до пекла кличе..Здохніть накуй підара..и!
симулянти !
ножки попідгибали і хотять дідька обманути.

ПіZдьож , симулянти -розстріляти і спалити туші.
Кацапню людина цікавила лише як "фізичний об"єкт, здатний воювать, чи працювать"... Саме тому з міст СРСР, після війни, повивозили у глухі місця, всіх "ампутантів". І ще везло тим, кого залишали в цивілізованих місцях, а не вивозили в місця, типу Соловків... У нас, наприклад, хоч медперсонал був ЛЮДСЬКИЙ... (Наприклад, подібний "пансіонат" був у Драбівському районі Черкаської області).
Одного зрозуміть не можу - зараз війна маневрена. Треба навіть не ходить, а бігать... А яка користь з цих "обрубків"? Хіба що як "дроноприймачі" - щоб ми на них, свої ФПВ-шки витрачали...
Саме для цього. Їм навіть зброю не видають, бо сенсу немає.
Бабки получили? На передок, кацапские суки!
Новый продукт - Фарш "Ампутант" 😂😂😂
Здохніть , уроди!!!
А якжеш "дєдиваєвалє-могємЪпавтаріть"?
Наші ждуни з ухилянтами чомусь думають що до них в братушек не буде подібної особистої неприязні як до цих кацапів.
Влада закрила кордони щоб кацапам було ким наповнити свою армію і атакувати нату?
Зато подохнете за путіна.
Совок відправляв на Валаам, підорашка відправляє на штурм, прогрес 😁
ты что **** Сталина не любишь? вы же дауны хотели как деды? получайте!
Сльози жалоби залили клавіатуру!"Бедные мальчики в трусиках"
Виродки, які вбивали за гроші людей в чужій країні, просять справедливості
Прийшов час справедливої відплати
не існує хороших московитів і нікол не існувало
Навіть Сталін до такого не додумався. Звичайно, багатьох ампутантів Другої світової було виселено з Москви, щоб не "псували" столичні краєвиди. Але щоб їх гнати в атаку - це вже путінське ноухау.
Тю, а по-пластунськi шо не вмiєте? Какiє нєжниє мальчiкi 🤡
Мені подобається як кацапи на всіх ресурсах сміються з бусифікації в Україні. Мовляв в нас такого нет. Авжеж нет. Тому що і рашистів нет слова '' не піду''. Прийшов наказ і всі полізли на штурм даже якщо немає ніг і рук
Хочеш сказати, що це безногі і безрукі захопили купу українських міст і сіл?
Эй самовары, выходи ко мне по одному!!😆😅🤡🤪😂🤣
Саме так 👍🏼👍🏼👍🏼++
ну все - 7 років собі наговорили....отака то от кацапія ...
Таких ванюш треба на органи розбирати - не тількі путін хоче жити до 150...
Несознательный контингент пошел. Не хотят совершать подвиг.
