Троє окупантів-ампутантів не слухаються свого комдива і відмовляються їхати на передову: "Что нам теперь - умереть? Спасите нас!"
В окупаційній армії РФ розгорається черговий скандал, пов'язаний із жорстоким ставленням командування до власного особового складу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє російських військовослужбовців, які у результаті бойових дій в Україні втратили кінцівки, записали відчайдушне відеозвернення.
За словами загарбників, попри важкі каліцтва та відсутність частин рук і ніг, їх намагаються знову відправити на передову для участі у штурмових діях. Окупанти заявили, що виконувати цей наказ відмовляються.
Ключові тези звернення окупантів:
-
"Каліч-полк" у штурмі: Інваліди, які ледь пересуваються, стверджують, що командування розглядає їх як "витратний матеріал" і жене у черговий "м'ясний штурм".
-
Дискримінація колишніх в'язнів: Автори відео - контрактники, які прийшли на війну з російських тюрем. Вони звинувачують командира дивізії в особливій ненависті до цієї категорії бійців та бажанні "утилізувати" їх на полі бою.
-
Благання про порятунок: "Що нам тепер - померти? Врятуйте нас!", - заявляють російські солдати, які раніше самі прийшли на чужу землю вбивати українців.
Ця ситуація вкотре ілюструє реальний стан справ у російських підрозділах "Шторм", де людське життя не має жодної цінності, а поранення не є приводом для демобілізації чи належної реабілітації. Російська система використовує колишніх в'язнів до останнього, ігноруючи навіть очевидну фізичну недієздатність.
"Російські солдати з ампутованими кінцівками навідріз відмовляються йти у мясний штурм. Яке зухвальство! Симулянти!", - іронічно коментують ситуацію у соцмережах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Посадить на бочку
бочку с порохомТМку, пущай полєтают"... над укропами! "
.
ножки попідгибали і хотять дідька обманути.
.
Одного зрозуміть не можу - зараз війна маневрена. Треба навіть не ходить, а бігать... А яка користь з цих "обрубків"? Хіба що як "дроноприймачі" - щоб ми на них, свої ФПВ-шки витрачали...
Не?
Фсьо?