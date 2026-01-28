В окупаційній армії РФ розгорається черговий скандал, пов'язаний із жорстоким ставленням командування до власного особового складу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє російських військовослужбовців, які у результаті бойових дій в Україні втратили кінцівки, записали відчайдушне відеозвернення.

За словами загарбників, попри важкі каліцтва та відсутність частин рук і ніг, їх намагаються знову відправити на передову для участі у штурмових діях. Окупанти заявили, що виконувати цей наказ відмовляються.

Ключові тези звернення окупантів:

"Каліч-полк" у штурмі: Інваліди, які ледь пересуваються, стверджують, що командування розглядає їх як "витратний матеріал" і жене у черговий "м'ясний штурм".

Дискримінація колишніх в'язнів: Автори відео - контрактники, які прийшли на війну з російських тюрем. Вони звинувачують командира дивізії в особливій ненависті до цієї категорії бійців та бажанні "утилізувати" їх на полі бою.

Благання про порятунок: "Що нам тепер - померти? Врятуйте нас!", - заявляють російські солдати, які раніше самі прийшли на чужу землю вбивати українців.

Ця ситуація вкотре ілюструє реальний стан справ у російських підрозділах "Шторм", де людське життя не має жодної цінності, а поранення не є приводом для демобілізації чи належної реабілітації. Російська система використовує колишніх в'язнів до останнього, ігноруючи навіть очевидну фізичну недієздатність.

"Російські солдати з ампутованими кінцівками навідріз відмовляються йти у мясний штурм. Яке зухвальство! Симулянти!", - іронічно коментують ситуацію у соцмережах.

