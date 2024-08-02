РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10654 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 768 28

Раненый оккупант жалуется на власть и военную медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВИДЕО

В сети опубликовано видеообращение оккупанта, в котором он жалуется на российскую военную медицину и власть, которой безразличны раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина, всех раненых, недолечивая, отправляют снова на фронт, а само лечение далеко от надлежащего.

"Военнослужащий ВС РФ жалуется, что его товарищ из 299-го полка Александр Зырянов, был выведен из штата по состоянию здоровья: контузия, язва желудка, разорванное сухожилие, третья группа инвалидности. Никакого лечения он не получал, а госпиталь, куда его направили, называют "мясорубкой". Полуживых солдат оттуда отправляют обратно на фронт, так как Путин воюет до последнего российского калеки", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты бросают носилки со своим раненым соратником и убегают. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) лечение (922) потери (4381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
оце відкрив Америку...не полягло й мільйона ванюшек як щось почало доходити...еволюція!!
показать весь комментарий
02.08.2024 14:34
+8
А как диды воевали? Так и воевали, никто по парадам не ходил!
показать весь комментарий
02.08.2024 14:37
+7
а что ж ті старій пень, єту матросску нацепил на старости лет????
показать весь комментарий
02.08.2024 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце відкрив Америку...не полягло й мільйона ванюшек як щось почало доходити...еволюція!!
показать весь комментарий
02.08.2024 14:34 Ответить
а что ж ті старій пень, єту матросску нацепил на старости лет????
показать весь комментарий
02.08.2024 14:36 Ответить
Він косплеїть порєчєнкова
показать весь комментарий
02.08.2024 15:38 Ответить
А как диды воевали? Так и воевали, никто по парадам не ходил!
показать весь комментарий
02.08.2024 14:37 Ответить
Діди ваєвалі, а він інстаграмная чікуля - жаліється в етіх ваших інтирнетах
показать весь комментарий
02.08.2024 15:40 Ответить
якщо в нас пілотів дронів беруть в штурмовики то в нас хіба краще ?
беруть кого попало в штурмовики бо треба
такі випадки підтверджують лише те що воєнні це дебіли
показать весь комментарий
02.08.2024 14:40 Ответить
Щоб не відправили на фронт,треба зробитися не живим!!))
показать весь комментарий
02.08.2024 14:41 Ответить
ти не про це маєш говорити, уйобок. ти маєш говорити про те, що нема някої "сво", а це загарбницька війна кацапської орди проти сусідньої країни. і якщо ти цього не усвідомлюєш, то скоро і сам здохнеш як і твої друзья. туди тобі і дорога, нечисть ти мокшанська.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:44 Ответить
Так в нього того, що ви пишете, взагалі в макитрі немає. "Підписав контракт, отримав 2 лями, поїхав, постріляв хохлів, отримав поранення, легке - повернувся героєм, знищувачем фошиздів" - це мрія кожного в засрашці.

Але час і ***** невбалагнні: розуміння, що вищенаведений сценарій перетворився на "підписав контракт, баба твоя отримала 2 лями, без учєбки через 3 дні ти вже на нулі, строк твого життя там - максимум тиждень, а якщо поранять - то тебе напівживого, в іншому підрозділі, загородзагін пожене на міни" ВЖЕ є в голові фактично всіх.

Саме тому цінник за підписання контракту за місяць (!!!) підвищівся з 1.5 мільйони срублів до 2 мільйонів срублів - навіть ідіоти вже закінчуються на засрашці...
показать весь комментарий
02.08.2024 16:16 Ответить
як закінчаться ідіоти, то тоді гебня увімкне чмобілізацію жорсткіше. тобто не буде у них проблем з м'ясом. не будуть йти добровільно на контракт за гроші, зроблять їм примусосо вплоть до бусифікації. зараз вони побоюються трохи того шуму у вигляді бунтів чи черг на кордонах. проте натяки на бунти будуть жорстко розганятися омоном, а активісти будуть бусифіковані і відправлені у шторм зет. бунти там тільки можливі будуть в тому випадку, коли ці бусифіковані розвернуть зброю проти тих бусифікаторів і підуть на кремль... проте це малоймовірно. ненависть у них до "хохлів" значно більша, ніж до тих своїх бусифікаторів і тих кремлівських імперських старців..
показать весь комментарий
02.08.2024 16:27 Ответить
1. Вірогідно почне чмобілізацію жорсткіше.
2. "не буде проблем з м'ясом" - брехня. В них вже є проблеми з м'ясом, якщо вони поранених і недолікованих гонять на штурми.
3. Вікно можливостей щодо "взяли ще 500'000" - було на початку 2023 року, до кінця зими. Зараз в них реально критичний дефіцит кадрів в економіці. "Взяти" вони можуть тільки тих, кого видно - хто оформлений, живе за пропискою тощо.

Головне не те, скільки вони "бусифікують" - а чим ті наловлені будуть воювати. А воювати - тільки на гольфкарах і вкрадених мотиках, з калашами в зубах.

В цьому році темп наступу на найбільшому їхньому прориві - 58 метрів на добу. З втратами, в 5 разів більшими, ніж були в 2022 році. Саме тому, що з технікою вже суцільна проблема (навіть МТЛБ вже ВСІ вигребли з баз зберігання - запасів ВЖЕ немає) - темпи втрат підвищуються, а темпи наступу - падають.
показать весь комментарий
02.08.2024 17:04 Ответить
щось надто ви малюєте в оптимістичних тонах. невже марафон дивитесь? чи пресуху *********** про те, що на федерації дефіцит робочої сили і там скоро жопа буде? у нас ВВП впав більше ніж на 30% і живемо якось, воюємо. не пропали. а у кацапів такого падіння не було і не передбачається вупше. тож тут тішити себе якимись ілюзіями, що за поребриком все хєрово, бо так сказали їхні економісти, то марна справа.

1. Саме так. вірогідно. не точно, а саме вірогідно, що будуть вони проводити жорсткішу чмобілізацію. вірогідність такого - немаленька. коли їх реально припече, то тоді вони включаться... як це було у них відразу після пройопа на Харківщині. зараз поки такої необхідності у них не намічається. вони поступово просуваються, прогризають село за селом. і неважливо як - танками, бронею чи гольфкарами, проте вони потрошку просуваються, плюючи на втрати. реальність? на сьогодні так - це реальність. і без рожевих окулярів.

2. та нема у них проблем з м'ясом. були би проблеми, вони не просувалися би. а те що вони кидають в бій недолікованих, ну так це не тому, що у них проблеми з м'ясом, а тому що їм плювати на цих недолікованих, вони у них рахуються контрактниками і повинні вони воювати, а не лежати в госпіталях та ще й бабло отримувати (це свідчення про те, що у кацапів нема ніякої нмпатії. навіть до своїх).

3. у них в базі даних 15-18 млн орків, які вони можуть поставити під ружбайку. вони свій закон про чмобілізацію прийняли ще весною 23-го року, а наші Подоляки, Гончаренки та й ще багато хто сміялися з кацапів... поки ми самі не прийняли такий самий закон. тут точно скопіпастили його у кацапів... тобто ці 15-18 лямів орків на олівці вже у кремлівських. їм вже заборонений виїзд із раші. і в будь-який момент їх можуть чмобілізувати. ясно шо вони відразу їх всіх мобілізовувати не будуть. а при потребі. поступово. бо нікуди ці орки вже не втечуть. ті, шо на олівці і підпадають під мобілізацію, то вони там під ковпаком будуть. і коли потрібно буде їх мобілізовувати, то тим оркам позакривають усі картки, водійські права, нерухомість. короче зроблять так, що сам прийдеш. навіть якщо живеш десь не по прописці. можуть таке зробити? можуть. будуть таке робити? мабуть будуть. поступово і не масово, щоб не було великого кіпішу.
І воювати їм буде чим. поки в них капає бабло від нафти, газу, інших ресурсів, працює ВПК, то на війну вони гроші будуть виділяти. щоб у них все стало, то їм потрібно повністю закрити нафтовий краник. поки що цього ми не спостерігаємо. хоча якісь там рухи невеличкі в плані накладення санкцій на той їхній тіньовий флот видно. проте каци можуть спокійно і без тіньового флоту возити свою нафту, дотримуючись стелі цін в 60 доларів. Іншими словами, нам не варто себе тішити тим, що там економіка в упадку чи якийсь там дефіцит трудових ресурсів. от якби у них ВВП рухнуло би на 30% вниз, то тоді так. це було би помітно. а зараз він не те, що вниз падає, він навіть трошки і виріс через те, що там ВПК працює у 3 зміни..
показать весь комментарий
02.08.2024 18:40 Ответить
Ну звісно засрашці воювати є ким, тому на фронт гонять вже через 3 дні після підписання контракту і невилікуваних поранених. Це ж ЗНАЧНО ЕФЕКТИВНІШЕ для виконання задач, ніж 1-3 місяці учєбки.

Ну звісно засрашці воювати є чим, тому на фронті почали пропадати САУ Гіацинт-С (і на базах зберігання немає), почали пропадати МТЛБ (і на базах зберігання немає), з'явились корейські коряві міномети та гармати випуску 50х років - М46, а в атаки їздять на китайських баггі та на крадених мотиках. Це ж ЗНАЧНО БЕЗПЕЧНІШЕ І ЕФЕКТИВНІШЕ, ніж на відсутніх БМП/БТР/БРДМ/МТЛБ, в яких є противокульний захист принаймні, постановники димів, кулемет та/або автоматична пушка, рація, великий БК тощо.

Всі ваші "лями" - з кацапських джерел. Ніхто насправді не знає, який там в них моб.резерв. І тільки дурень вважає, що 10-15 мільйонів кацапів тільки і чекають повістки та не зайняті в виробництві тощо.

Не несіть хєрні. Не будете виглядати ідіотом.
показать весь комментарий
02.08.2024 22:48 Ответить
та не дивіться ви на ці деталі. не тіште себе. на реалії дивіться. фронт рухається не в сторону Луганська, а в сторону Слов'янська і Покровська. ось такі реалії.
показать весь комментарий
02.08.2024 23:06 Ответить
Пізнаю дослівний наратив від засрашинської пропаганди.

Тож ти, ************, впевнено переходиш в категорію кінчених провокаторів.
показать весь комментарий
03.08.2024 10:13 Ответить
лікуйся, придурок...
показать весь комментарий
03.08.2024 10:21 Ответить
Кацапы необучаемые долбоёбы.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:46 Ответить
спецЫальная военная обосрацЫя...
показать весь комментарий
02.08.2024 14:48 Ответить
на колені, смерд, когда с царём разговаріваєш.
показать весь комментарий
02.08.2024 14:49 Ответить
Живе в якісь стайні ..тьфу касап смердючий
показать весь комментарий
02.08.2024 14:53 Ответить
Не ний Іван, тобі ще все життя репарації нам виплачувати
показать весь комментарий
02.08.2024 14:58 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 15:02 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 15:22 Ответить
кацапський трідарас.
показать весь комментарий
02.08.2024 16:33 Ответить
Якого чорта лисого ви ідете на цю війну , адже вас ніхто не чіпав
і навіть не погрожував??

Тому всі будете вбиті на українській землі , або знищіть
кремлівського виродка і кровопийцю 🤬
показать весь комментарий
02.08.2024 19:10 Ответить
Ти диви, м'ясо скаржиться на м'ясорубку.
показать весь комментарий
02.08.2024 20:25 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 23:11 Ответить
 
 