Раненый оккупант жалуется на власть и военную медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВИДЕО
В сети опубликовано видеообращение оккупанта, в котором он жалуется на российскую военную медицину и власть, которой безразличны раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина, всех раненых, недолечивая, отправляют снова на фронт, а само лечение далеко от надлежащего.
"Военнослужащий ВС РФ жалуется, что его товарищ из 299-го полка Александр Зырянов, был выведен из штата по состоянию здоровья: контузия, язва желудка, разорванное сухожилие, третья группа инвалидности. Никакого лечения он не получал, а госпиталь, куда его направили, называют "мясорубкой". Полуживых солдат оттуда отправляют обратно на фронт, так как Путин воюет до последнего российского калеки", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+9 товарищ Маузер 2
показать весь комментарий02.08.2024 14:34
+8 Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий02.08.2024 14:37
+7 Bander UA
показать весь комментарий02.08.2024 14:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
беруть кого попало в штурмовики бо треба
такі випадки підтверджують лише те що воєнні це дебіли
Але час і ***** невбалагнні: розуміння, що вищенаведений сценарій перетворився на "підписав контракт, баба твоя отримала 2 лями, без учєбки через 3 дні ти вже на нулі, строк твого життя там - максимум тиждень, а якщо поранять - то тебе напівживого, в іншому підрозділі, загородзагін пожене на міни" ВЖЕ є в голові фактично всіх.
Саме тому цінник за підписання контракту за місяць (!!!) підвищівся з 1.5 мільйони срублів до 2 мільйонів срублів - навіть ідіоти вже закінчуються на засрашці...
2. "не буде проблем з м'ясом" - брехня. В них вже є проблеми з м'ясом, якщо вони поранених і недолікованих гонять на штурми.
3. Вікно можливостей щодо "взяли ще 500'000" - було на початку 2023 року, до кінця зими. Зараз в них реально критичний дефіцит кадрів в економіці. "Взяти" вони можуть тільки тих, кого видно - хто оформлений, живе за пропискою тощо.
Головне не те, скільки вони "бусифікують" - а чим ті наловлені будуть воювати. А воювати - тільки на гольфкарах і вкрадених мотиках, з калашами в зубах.
В цьому році темп наступу на найбільшому їхньому прориві - 58 метрів на добу. З втратами, в 5 разів більшими, ніж були в 2022 році. Саме тому, що з технікою вже суцільна проблема (навіть МТЛБ вже ВСІ вигребли з баз зберігання - запасів ВЖЕ немає) - темпи втрат підвищуються, а темпи наступу - падають.
1. Саме так. вірогідно. не точно, а саме вірогідно, що будуть вони проводити жорсткішу чмобілізацію. вірогідність такого - немаленька. коли їх реально припече, то тоді вони включаться... як це було у них відразу після пройопа на Харківщині. зараз поки такої необхідності у них не намічається. вони поступово просуваються, прогризають село за селом. і неважливо як - танками, бронею чи гольфкарами, проте вони потрошку просуваються, плюючи на втрати. реальність? на сьогодні так - це реальність. і без рожевих окулярів.
2. та нема у них проблем з м'ясом. були би проблеми, вони не просувалися би. а те що вони кидають в бій недолікованих, ну так це не тому, що у них проблеми з м'ясом, а тому що їм плювати на цих недолікованих, вони у них рахуються контрактниками і повинні вони воювати, а не лежати в госпіталях та ще й бабло отримувати (це свідчення про те, що у кацапів нема ніякої нмпатії. навіть до своїх).
3. у них в базі даних 15-18 млн орків, які вони можуть поставити під ружбайку. вони свій закон про чмобілізацію прийняли ще весною 23-го року, а наші Подоляки, Гончаренки та й ще багато хто сміялися з кацапів... поки ми самі не прийняли такий самий закон. тут точно скопіпастили його у кацапів... тобто ці 15-18 лямів орків на олівці вже у кремлівських. їм вже заборонений виїзд із раші. і в будь-який момент їх можуть чмобілізувати. ясно шо вони відразу їх всіх мобілізовувати не будуть. а при потребі. поступово. бо нікуди ці орки вже не втечуть. ті, шо на олівці і підпадають під мобілізацію, то вони там під ковпаком будуть. і коли потрібно буде їх мобілізовувати, то тим оркам позакривають усі картки, водійські права, нерухомість. короче зроблять так, що сам прийдеш. навіть якщо живеш десь не по прописці. можуть таке зробити? можуть. будуть таке робити? мабуть будуть. поступово і не масово, щоб не було великого кіпішу.
І воювати їм буде чим. поки в них капає бабло від нафти, газу, інших ресурсів, працює ВПК, то на війну вони гроші будуть виділяти. щоб у них все стало, то їм потрібно повністю закрити нафтовий краник. поки що цього ми не спостерігаємо. хоча якісь там рухи невеличкі в плані накладення санкцій на той їхній тіньовий флот видно. проте каци можуть спокійно і без тіньового флоту возити свою нафту, дотримуючись стелі цін в 60 доларів. Іншими словами, нам не варто себе тішити тим, що там економіка в упадку чи якийсь там дефіцит трудових ресурсів. от якби у них ВВП рухнуло би на 30% вниз, то тоді так. це було би помітно. а зараз він не те, що вниз падає, він навіть трошки і виріс через те, що там ВПК працює у 3 зміни..
Ну звісно засрашці воювати є чим, тому на фронті почали пропадати САУ Гіацинт-С (і на базах зберігання немає), почали пропадати МТЛБ (і на базах зберігання немає), з'явились корейські коряві міномети та гармати випуску 50х років - М46, а в атаки їздять на китайських баггі та на крадених мотиках. Це ж ЗНАЧНО БЕЗПЕЧНІШЕ І ЕФЕКТИВНІШЕ, ніж на відсутніх БМП/БТР/БРДМ/МТЛБ, в яких є противокульний захист принаймні, постановники димів, кулемет та/або автоматична пушка, рація, великий БК тощо.
Всі ваші "лями" - з кацапських джерел. Ніхто насправді не знає, який там в них моб.резерв. І тільки дурень вважає, що 10-15 мільйонів кацапів тільки і чекають повістки та не зайняті в виробництві тощо.
Не несіть хєрні. Не будете виглядати ідіотом.
Тож ти, ************, впевнено переходиш в категорію кінчених провокаторів.
і навіть не погрожував??
Тому всі будете вбиті на українській землі , або знищіть
кремлівського виродка і кровопийцю 🤬