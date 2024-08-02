Раненый оккупант жалуется на власть и военную медицину: "Госпиталь - это мясорубка. Путину наплевать на воинов - полуживых отправляют на фронт". ВИДЕО

В сети опубликовано видеообращение оккупанта, в котором он жалуется на российскую военную медицину и власть, которой безразличны раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина, всех раненых, недолечивая, отправляют снова на фронт, а само лечение далеко от надлежащего.

"Военнослужащий ВС РФ жалуется, что его товарищ из 299-го полка Александр Зырянов, был выведен из штата по состоянию здоровья: контузия, язва желудка, разорванное сухожилие, третья группа инвалидности. Никакого лечения он не получал, а госпиталь, куда его направили, называют "мясорубкой". Полуживых солдат оттуда отправляют обратно на фронт, так как Путин воюет до последнего российского калеки", - отмечает в комментарии автор публикации.

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