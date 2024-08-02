Оккупанты бросают носилки со своим раненым соратником и убегают. ВИДЕО
Трое оккупантов бросили носилки со своим раненым соратником и убежали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пример боевого "братства" в российской армии снял беспилотник.
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+20 ДенКо
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+17 Sergei M #570318
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+9 Александр Чуднивец #474549
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Зскільки разів, Захисниками України, зверталася увага обмилку прутіну щодо забезпечення ним особисто орків, чорними мішками! Він і тут їх обдурив..
З кацапів щодо цього регочуть не тому, що вони кидають поранених, взагалі-то. А тому що "срюскіє своіх нє бросают" - вони підняли "на стяг" і бравують цим гаслом.
Хоча "в середньому" засрашинці кидають своїх поранених на порядок частіше, ніж будь-хто на планеті взагалі.
Шкода що немає результату підльоту цього дрона. напевне безрезультатно