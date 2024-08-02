РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10654 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 973 26

Оккупанты бросают носилки со своим раненым соратником и убегают. ВИДЕО

Трое оккупантов бросили носилки со своим раненым соратником и убежали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пример боевого "братства" в российской армии снял беспилотник.

Также смотрите: Оккупант покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19197) традиции (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Ахахахахахах!! Як шматок лайна викинули ))))
показать весь комментарий
02.08.2024 10:28
+17
Біомусор
показать весь комментарий
02.08.2024 10:30
+9
рашисти сваіх нє брасалі нє брасают і нє будут брасать-но ета нє точна...
показать весь комментарий
02.08.2024 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахахахахахах!! Як шматок лайна викинули ))))
показать весь комментарий
02.08.2024 10:28 Ответить
Все рівно зустрінуться в пеклі.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:42 Ответить
Своя сорочка ближче до тіла
показать весь комментарий
02.08.2024 10:30 Ответить
Та не такий він, здається, вже і свій щоб його не покинути
показать весь комментарий
02.08.2024 12:16 Ответить
Біомусор
показать весь комментарий
02.08.2024 10:30 Ответить
І знову, відсутність чорного мішку у рашистів!,
Зскільки разів, Захисниками України, зверталася увага обмилку прутіну щодо забезпечення ним особисто орків, чорними мішками! Він і тут їх обдурив..
показать весь комментарий
02.08.2024 10:34 Ответить
побачили дрон,небезпека для них самих..от і втікли.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:38 Ответить
Поплічник всьо.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:38 Ответить
рашисти сваіх нє брасалі нє брасают і нє будут брасать-но ета нє точна...
показать весь комментарий
02.08.2024 10:41 Ответить
Ну не ноші,а одноколісна садова тачка десь сп@здженна.Той кацап,що тягнув її за ручки мабуть подумав-"І тачка -гівно,і тягну я в ній гівно" та й кинув її і пішов не обертаючись.Мабуть якийсь нацмен,бо загальновідомо што рускіє сваіх нє брасают.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:42 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 10:49 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 11:54 Ответить
Война это не мультики диснея. Если бьют ты бежишь, или умираешь дебилом, возле раненого.
показать весь комментарий
02.08.2024 10:57 Ответить
Вы прям перечеркнули всю росийскую пропаганду. Где же *рузкиесваихнебрасают*, *сампагибайатаварищавыручай*? Сколько мы слышали росийанских сказок от ********** про то как рузкие салдаты вытаскивали под обстрелом 100500 раненных или закрывали своей грудью доты. Вот ето видео наглядно показывает кто такие рузкие и как они воюют. Жалко что во вторую мировую не снимали как дидываивали. Там один позор
показать весь комментарий
02.08.2024 11:17 Ответить
Зачем так злиться. Мне всегда кажется что диванные вояки и журналисты очень наивные.
показать весь комментарий
02.08.2024 11:40 Ответить
Там війна. Там кожен робить що винен і що може.

З кацапів щодо цього регочуть не тому, що вони кидають поранених, взагалі-то. А тому що "срюскіє своіх нє бросают" - вони підняли "на стяг" і бравують цим гаслом.

Хоча "в середньому" засрашинці кидають своїх поранених на порядок частіше, ніж будь-хто на планеті взагалі.
показать весь комментарий
02.08.2024 11:21 Ответить
Рузкиесваихнебрасают. Как говно выкинули мордой в землю.
показать весь комментарий
02.08.2024 11:09 Ответить
Рузскіє сваїх нє брасают !
показать весь комментарий
02.08.2024 11:13 Ответить
Рсские сваих не бросают. Просто они очень быстро кладут их на землю... И вообще - на них кладут!
показать весь комментарий
02.08.2024 12:08 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2024 13:08 Ответить
до ями не донесли
показать весь комментарий
02.08.2024 11:36 Ответить
носилки на колесе
показать весь комментарий
02.08.2024 12:01 Ответить
відео смішне , але зробив він правильно. по перше розосередились , по друге перекинувши тачанку він нею прикрив пораненого.
Шкода що немає результату підльоту цього дрона. напевне безрезультатно
показать весь комментарий
02.08.2024 12:01 Ответить
Ігорець зверніться до лікарів у вас проблеми із зором)))) він просто відкинув його з проходу що б було легше драпати)))) і до речі на відео добре видно що ваш одноплемінник просто валяється поруч із тачкою а не під нею!
показать весь комментарий
02.08.2024 13:34 Ответить
..пАходу - то не узкие, кАторые свАих не брасают... може то *******-кадыровцы безродные...?
показать весь комментарий
02.08.2024 12:08 Ответить
Своїх не кидають, та тут вбили з ношів!))))
показать весь комментарий
02.08.2024 22:07 Ответить
 
 