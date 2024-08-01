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Оккупант покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский захватчик вместо плена решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) самоубийство (999) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+13
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01.08.2024 16:34
+10
кацапской собаке собачья смерть!
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01.08.2024 17:02
+9
Парадокс,мля..Украинцы не зверствуют ни при взятии в плен, ни в самом плену,кормят этих у@бков,лечат,но все равно эти долбо@бы предпочитают плену смерть.У меня нет обьяснения этому массовому суициду.Может если бы лемминги умели говорить-они бы обьяснили причину.
Ну а пока-не останавливайтесь.
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01.08.2024 17:23
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Так і залишився сидіти сердешний..
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01.08.2024 16:33 Ответить
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01.08.2024 16:34 Ответить
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01.08.2024 17:00 Ответить
нужно!
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01.08.2024 17:03 Ответить
..браво...
самка-дура даже пельменей не получит за полцентнера своего мяса..
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01.08.2024 16:36 Ответить
ай маладца...
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01.08.2024 16:41 Ответить
маладца б був, якщо б перед суіцидом застрелив бодай одного свого командира. А так - біосміття, знаючи, що евакуації не буде і воно болісно буде конати з перебитою лівою ногою, вирішило позбавити себе свідомості, назавжди.
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01.08.2024 22:15 Ответить
paintkiller
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01.08.2024 16:43 Ответить
The best one
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01.08.2024 16:57 Ответить
Лучший убийца краски? Однако...
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02.08.2024 00:26 Ответить
......яке прикре Sамогубsтво.....👍.....
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01.08.2024 16:46 Ответить
Гєроічєскі пагіб за уродину, за путіна
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01.08.2024 16:48 Ответить
З 2014 року, могли б рашисти і активніше застосовувати цю методу в Україні!! Але, якщо запит на це, в орків є, Українці вживатимуть дієвих заходів, щоб задовольнити окупантів цим способом!!
Смерть рашистам в Україні!
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01.08.2024 16:55 Ответить
Ні вжрю, ета он сімуліравал.
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01.08.2024 16:55 Ответить
перебита нога, значить потрібно пулю в тупу головешку бо рускіє сваїх нє бросают.
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01.08.2024 16:56 Ответить
Может ему очко порвало и то кровавый понос по ляшке стек в галошу
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01.08.2024 17:08 Ответить
та ні видно що ліва ратиця тримається на соплях.
Але кацапи знають что гусскіє сваіх нє бросают, тому щоб за ним не прийшла евакуаційна група, пустив собі кулю в лоба, тим самим спас траих братьев аднапалчан, херой напишуть зетпропагандони.
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01.08.2024 17:11 Ответить
кацапской собаке собачья смерть!
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01.08.2024 17:02 Ответить
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01.08.2024 20:10 Ответить
Парадокс,мля..Украинцы не зверствуют ни при взятии в плен, ни в самом плену,кормят этих у@бков,лечат,но все равно эти долбо@бы предпочитают плену смерть.У меня нет обьяснения этому массовому суициду.Может если бы лемминги умели говорить-они бы обьяснили причину.
Ну а пока-не останавливайтесь.
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01.08.2024 17:23 Ответить
а де там полон? там до полону ще повзти кілометри 2. чи думаєте чіп і дейл вже поспішали, але не встигли?
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01.08.2024 19:40 Ответить
В полон можна і дрону здатися....якщо пощастить.
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01.08.2024 20:01 Ответить
скажімо так: це тіло знаходиться в десятках годин від кваліфікованої медичної допомоги. і шанси дістатися її надзвичайно малі. найбільш імовірний фінал цього дійства - це тіло проповзе кількасот метрів і здохне він больового шоку, втрати крові, зневоднення, добиття скидами (в т.ч. і від своїх). і воно це цілком розуміє.
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01.08.2024 20:33 Ответить
Ну вот https://theins.ru/confession/273225 тут про их ********* порядки и т.п. Никому они не нужны, они одноразовые. Чем забирать, потом лечить, им проще новых нагнать. И эти знают, поэтому выбирают быструю смерть, чем медленно подыхать.
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01.08.2024 21:00 Ответить
Познавательно.У Майкла Наки это слышал.
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01.08.2024 21:19 Ответить
Все правильно сделал, только надо было перед отправлением в Украину!
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01.08.2024 17:25 Ответить
ніхт. Правильно було б, якщо б він застрелився після того, як пристрелив ту мразоту, яка йому підсунула контракт або будь-якого б свого офіцера взагалі.
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01.08.2024 22:34 Ответить
Прийняв заспокійливе.
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01.08.2024 17:26 Ответить
Ми вже ,майже , всі стали із стійкою психікою до того ,
як дохнуть кляті кацапи на нашій землі , адже вони прийли
до нас вбивати та руйнувати все , в нашій країні 😡
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01.08.2024 17:27 Ответить
Ухилянт.
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01.08.2024 17:29 Ответить
Треба всім русакам видавати "сучкі" (Ксюхі) - АКС-74У, щоб легше було застрелитися
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01.08.2024 17:33 Ответить
Ми маємо сказати "дякуємо" всім політрукам та пропагандистам кацапії за підготовку окупантів до масового самогубства. Не можна не помітити що самогубство скоюють в тверезому стані, а це означає що кацапи свідомо позбавляють себе життя бо бояться повернутися в ********* після поранення або полону. Вони бачать що ставлення до таких їх співвітчизників і подальша їх доля гірша за смерть. Інфантильний максималізм - "грудь в крєстах іль голова в кустах" - доведений до абсурду. Життя азіатського кацапа взагалі ірраціональне і позбавлене будь якого індивідуального сенсу...
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01.08.2024 17:48 Ответить
Якась у ньго кров корічнєвая, а може так повинно бути, кацапи , вониж особливі...
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01.08.2024 17:53 Ответить
Похорошел.
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01.08.2024 18:35 Ответить
тепер на його чєсть город урюпінск перейменують в город мухосранск
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01.08.2024 18:40 Ответить
Всі ці скорочення аж ніяк не впливають на просування рашистів - нема чого коментувати - ну окрім адептів зеленского - хочь така перемога.
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01.08.2024 18:55 Ответить
Кацап взяв в рот))
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01.08.2024 19:09 Ответить
каzапчики, вступайте в лави РДК зі старту. тоді не прийдеться ганьбитися-стрілятися у всього білого світу на виду
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01.08.2024 19:13 Ответить
пахарашел
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01.08.2024 20:58 Ответить
Вот ето молодец. Ему сказали убить фашистов он и убил
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01.08.2024 21:11 Ответить
 
 