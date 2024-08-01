Оккупант покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+
Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации захватчика опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+13 Підлога Маккартні
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+10 илья фёдоров #571810
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+9 олег иванов #434516
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самка-дура даже пельменей не получит за полцентнера своего мяса..
Смерть рашистам в Україні!
Але кацапи знають что гусскіє сваіх нє бросают, тому щоб за ним не прийшла евакуаційна група, пустив собі кулю в лоба, тим самим спас траих братьев аднапалчан, херой напишуть зетпропагандони.
Ну а пока-не останавливайтесь.
як дохнуть кляті кацапи на нашій землі , адже вони прийли
до нас вбивати та руйнувати все , в нашій країні 😡