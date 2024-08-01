Оккупант покончил с собой на поле боя. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант пустил себе пулю в голову на поле боя в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации захватчика опубликована в соцсетях.

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