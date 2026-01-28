За січень 225 ОШП знищив 1253 окупанта, - Ширяєв

225 окремий штурмовий полк під командуванням Олега Ширяєва від початку нового року знищив 1253 окупантів, показавши найкращий результат серед інших військових підрозділів. Про виконану роботу повідомляє пресслужба полку, інформує Цензор.НЕТ.

Результати ураження ворога

"Командир 225-го ОШП майор Олег Ширяєв доповів Головнокомандувачу про результати ураження ворога бійцями полку за перший місяць 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Крім особового складу, у січні 2026 року бійці полку знищили 12 гармат та інших одиниць техніки.

"Під час робочого візиту Головнокомандувача окрему увагу приділили постійному перегляду методів протидії тактиці інфільтрації, яку росіяни застосовують у нашій зоні відповідальності.

Фронт змінюється щодня, маємо пристосовуватися до змін і адаптувати всі наявні засоби ураження під реалії на полі бою", - інформує 225 ОШП.

Захист логістичних шляхів та облаштування позицій

Також із командирами суміжних підрозділів відбулось обговорення захисту логістичних шляхів, роботизації та облаштування передових позицій усім необхідним для перебування в зимовий період.

Як повідомлялось, за підсумками 2025 року 225 ОШП звітував про 14 946 знищених окупантів, що складає майже шість добре укомплектованих полків.

Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що 225-й окремий штурмовий полк довів свою високу ефективність.