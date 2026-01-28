За январь 225-й ОШП уничтожил 1253 оккупанта, - Ширяев

225 ОШП уничтожает оккупантов

225-й отдельный штурмовой полк под командованием Олега Ширяева с начала нового года уничтожил 1253 оккупанта, показав лучший результат среди других воинских подразделений. О проделанной работе сообщает пресс-служба полка, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты поражения врага

"Командир 225-го ОШП майор Олег Ширяев доложил Главнокомандующему о результатах поражения врага бойцами полка за первый месяц 2026 года", - говорится в сообщении.

Кроме личного состава, в январе 2026 года бойцы полка уничтожили 12 орудий и других единиц техники.

"Во время рабочего визита Главнокомандующего особое внимание уделили постоянному пересмотру методов противодействия тактике инфильтрации, которую россияне применяют в нашей зоне ответственности.

Фронт меняется ежедневно, мы должны приспосабливаться к изменениям и адаптировать все имеющиеся средства поражения под реалии на поле боя", - информирует 225-й ОШП.

Защита логистических путей и обустройство позиций

Также с командирами смежных подразделений состоялось обсуждение защиты логистических путей, роботизации и обустройства передовых позиций всем необходимым для пребывания в зимний период.

  • Как сообщалось, по итогам 2025 года 225 ОШП отчитался о 14 946 уничтоженных оккупантах, что составляет почти шесть хорошо укомплектованных полков.

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что 225-й отдельный штурмовой полк доказал свою высокую эффективность

Ширяев Олег (27) 225-й ОШП (57)
Командующий СБС Р.Бровди все еще майор(судя по фото).
28.01.2026 19:36 Ответить
а може бригадний генерал? Полоска є чи немає?
28.01.2026 20:06 Ответить
Три "шишки" убери с погона Сырского, вот тогда будет бригадный генерал(с булавами).
28.01.2026 20:09 Ответить
Легендарний 225-й штурмовий полк Олега Ширяєва! Респект!
28.01.2026 19:46 Ответить
 
 