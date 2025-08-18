Штурмовые войска - 225-й и 425-й полки, доказали свою высокую эффективность, - Сырский
Штурмовые войска Украины, в частности, 225-й и 425-й полки, продемонстрировали высокую боевую эффективность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Он отметил, что украинские подразделения применяют различные способы мотивации будущих добровольцев, в частности, показывая примеры известных военных, которые до начала вторжения не имели отношения к армии
В частности, Сырский вспомнил Роберта Бровди "Мадяра" из СБС и командиров отдельных штурмовых полков Героев Украины Олега Ширяева (225-я ОШП) и Юрия Гаркавого (425-я ОШП "Скеля"), которые из гражданской жизни, из бизнеса пошли в Вооруженные Силы, в Сухопутные войска, в Беспилотные Силы.
Также главком вспомнил Валентина Манько, который сейчас возглавляет новое Управление штурмовых войск ВСУ.
"Сейчас вообще невозможно представить, что бы мы делали без Сил беспилотных систем, как и без штурмовых войск. Эти две перспективные структуры показывают свою чрезвычайную эффективность. Эти лидеры, которые были гражданскими до начала полномасштабной войны или в то время начинали свой путь как солдаты или сержанты в ВСУ, раскрылись в армии за время этой войны", - отметил главком Вооруженных сил Украины.
Он добавил, что "мы уже давно переходим на новые структуры, некоторые уменьшаем, другие, наоборот, создаем, как, например, Силы беспилотных систем, которые с момента своего создания уже участвовали в боевых действиях. Что касается штурмовых войск, то сначала было создано буквально три батальона, они масштабировались в полки, и сейчас мы имеем мощный комплект этих частей, которые воюют по всему фронту".
По словам Сырского, людей, которые ушли из гражданской жизни в армию, - сотни, и их примеры могут стать сильным мотиватором для новых добровольцев.
яке ВОНО тупе((
Літо почалося прогнозовано (ну, для мене прогнозовано, я писав восени про наші загрози літом), ми почали активно втрачати позиції після того як розпустилась зеленка. У ЗСУ просто не було засобів щоб зупиняти ворога який йде під прикриттям крон дерев. Ситуацію могло б трохи стабілізувати масове протипіхотне мінування, але на літо ЗСУ не отримали належну кількість протипіхоток, тому було зрозуміло що ворог завдяки гарним погодним умовам (які добавляють можливостям мобільним групам на мотоциклам, легковим авто та баггі), а також під прикриттям зеленки отримають перевагу.
Дефіцит дронів в ЗСУ теж сприяв цій ситуації, ну ви пам'ятаєте про загальний дефіцит дронів навесні/початок літа.
Треба визнати, тоді я помилявся в прогнозах. Я думав що ми витримаєм, випрацюємо протидію (як завжди було до цього) і стабілізуємо ситуацію. Алгоритми що робити в таких випадках були в принципі. Класичні методи, такі як розтягування фронту в глибину по нанесенню ударів (все ж літом погода гарна, хмари нечасті, крила літають далі та дають кращу оперативну обізнаність ніж взимку), дальні мінування та інші методи повинні були дати свій результат.
Але я не розраховував на появу спеціалізованих дронових підрозділів ("рубікон" та інші).
Треба визнати вони дійсно змінили розклад на полі боя.
Під прикриттям зеленки "рубіконовці" затягнули в перший ешелон (на відстань до 10 км) тактичні РЛС. Як кругового огляду, такі як наприклад Єнот-СД, так і направлені доплеровські радари типу "Волни", "репєйніка" та інші.
Крім цього ці підрозділи системно скоординувались з засобами РЕР/РЕБ. Ця синергія стала вкрай ефективною .
Зенітні екіпажі противника заблокували розтягнення ураження на 2-3 ешелон. Ти не можеш давати цілі в 20-30 км від ЛБЗ, якщо твої крила збивають в 3-7 км від ЛБЗ. В нас почався крилопад, а в нас в принципі немає стільки крил як у росіян. Обмеження дальної розвідки дуже на нас вплинуло.
Дуже підсилився РЕБ. Ми бачили різне, але такої кількості засобів РЕБ на цій ділянці- ну це вже за межами.
Сильно виріс ворожий РЕР(радіоелектронна розвідка). Це видно по системній роботі по нашим дронам, по кількості окопного РЕБа проти ударних дронів (як фпв, так і мавікі).
Як результат- почалось полювання за нашими пілотами та засобами в часи, коли кожен засіб-дефіцитний. Строк життя однії "Баби-Ягі" по вильотам кратно зменшився. Якщо раніше деякі "баби-ягі" літали по 100 вильотів, то зараз 10-15 вильотів на цьому напрямку- це вже непогано. Іноді "бабам-ягам" навіть не дають злітати, збивають фпвішкою на зльотному майданчику ще до зльоту чи одразу після зльоту (з урахуванням того, що фпвішці треба якісь 7-10 хвилин щоб долетіти до цій точки, це означає що злітає вона одразу після того як на пріфлайті вмикають борт), то висновок один- вони натикали засобів РЕР на всіх можливих висотах та бачать увімкнення наших засобів які закриті від них рельєфом.
Це ж стало причиною підвищення ударів по нашим пілотам, які стали пріоритетними цілями. І це показник дуже високої координації між розвідувально-ударними підрозділами противника з підрозділами РЕР/РЕБ які мають єдину стратегію.
Крім того противник наростив кількість екіпажів які постійно працюють по логістиці та дальньому мінуванню.
І коли вони завели цю систему на Покровський напрямок- це нажаль дало результат.
Нажаль ще тому, що ніякою системної протидії на початку появи цих підрозділів не було організовано.
Тому рух ворога невпинно продовжився.
Вони вибивають нас с наших же позицій, заходять на них, переналаштовують їх і йдуть далі. Ми ж постійно під тиском та ледве встигаємо готувати нові оборонні рубежі. Треба визнати що ми зараз граємо в гарно підготовлену системну гру навʼязану противником. Тому такі результати.
То все погано?
Ні. Низові ініціативи народжують необхідні рішення, вони доходять до командування вище і хоча і з затримками- робиться те що треба, робляться правільні речі. І вони впроваджуються зараз. Над проблемами працюють, і є проблески їх рішення. І так, це не швидко, і це складно, бо противник дійсно гарно, і що важливо - системно!!! підготувався, і дав на рішення дійсно складну задачу, ну а ми забагато часу втратили, та в принципі низові ініціативи розвиваються повільно. А складні системні задачі не вирішують нажаль за тиждень-два.
Крім того я можу підтвердити що навіть з урахуванням навʼязаної стратегії противник втрачає якусь дику кількість піхоти. Так, ми відступаємо, але розмінюємо кожен кілометр нашої землі на ворожий підрозділ від взводу до роти. І вони це відчувають, повірте.
Якщо не буде нових викликів, і вийде заплановане, то восени Покровський напрямок думаю можна стабілізувати, якщо не буде нових змінних, особливо після спаду зеленки та початку дощів.
Але як показує практика- нові виклики та нові проблеми є завжди.
Про ВОС 100 і піхоту - НІ СЛОВА в медіа.!!!!!!!
БЗВП - у всіх на вустах 30-45 днів і ВСЕ маємо штурмовика.!!!!
ШТУРМОВИКА *******!!!
Реальність - зовсім інша.
Дронщики ниють про нехватку дронів ( від розвідки і до глибокого ураження)
ВОС 100 - НЕ ниє.
Воно або гниє по посадках, або в СЗЧ, або - в полоні (рідкість - зараз - не дуже і беруть орки в полон) або якось налаштовується і в нормальних колективах дає РЕЗУЛЬТАТ.
Всранському - ПОХЄР.
Водії, ремонтники, тиловики, неугідні, придані-переведені з інших частин - ВСІ СТАЮТЬ ВОС 100 одним розчерком пера - і на НОЛЬ.!!!
Постановка завдання - НОЛЬ.!
Організація бою - НОЛЬ.!!
Забезпечення (ВСІ ВИДИ!!!!!!!) - НОЛЬ.!!
Взаємодія - НОЛЬ!!!!
І ви дивуєтесь, якщо з таким відношенням (хто хоть раз 3-6 днів провів в окопі на передовій - потім іде в СЗЧ від ТАКОГО командування??
Яке НАТО??
Яка ПЄРЕМОГА??
Про що ВОНО бекає на ефірах??
ВОНО своєю появою на передовій, в ефірах, діями, розпорядженнями - демотивує, знижує боєздатність - НАБЛИЖУЄ перемогу противника.
Якщо я - неправий - кидайте в мене каміння.
ПІДТРИМКА - НОЛЬ. (ну хіба що по рації лозунгом - НУ ВИ ТАМ тримайтеть
Як ЗАРАЗ оті тиловики виконують роль фаршу.
СКІЛЬКИ зараз водіїв, звязківців, кухарів, ремонтників і ТД розчерком пера роблять ВОС 100 і засилають на НОЛЬ в посадки з АК (воно ж весло) і ДВОМА гранатами.
ВСЕ.!!!!!!!
**** !!!
41 рік і жуковщина в своїх найгірших проявах!!
Якщо ВОНО не буде висіти на банері (не на фото а вниз головою за ноги прив'язаним) з ЗеКомандою - кінець Україні.
Тільки ВОНО - тупе. Української - НЄ РАЗЮМЕЄ
Я надіюсь що хоть притомні люди почують.
Спробують - ВИЖИТИ в умовах похудізму власного командування (в першу чергу) і в умовах тиску ворога.
ВИЖИТИ - ВКУСИТИ ОРКА.
Ще раз ВИЖИТИ - І ЩЕ раз ВКУСИТИ!!!
а потім повторювати це наскільки дозволить здоров'я і похудіз власного начальства.
Ця влада ДУЖЕ любить мертвих (особливо медійних героїв).
Україні (НЕ ВЛАДІ) - потрібні ЖИВІ герої, лідери, особистості, патріоти.
Українському народу НЕ потрібні мафіозні гниди з гаманцями, нажитими на крові. Не потрібні медіатутки, новіє гЛИЦсти і старі ОПариші.