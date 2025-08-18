Штурмовые войска - 225-й и 425-й полки, доказали свою высокую эффективность, - Сырский

Штурмовые войска Украины, в частности, 225-й и 425-й полки, продемонстрировали высокую боевую эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Он отметил, что украинские подразделения применяют различные способы мотивации будущих добровольцев, в частности, показывая примеры известных военных, которые до начала вторжения не имели отношения к армии

В частности, Сырский вспомнил Роберта Бровди "Мадяра" из СБС и командиров отдельных штурмовых полков Героев Украины Олега Ширяева (225-я ОШП) и Юрия Гаркавого (425-я ОШП "Скеля"), которые из гражданской жизни, из бизнеса пошли в Вооруженные Силы, в Сухопутные войска, в Беспилотные Силы.

Также главком вспомнил Валентина Манько, который сейчас возглавляет новое Управление штурмовых войск ВСУ.

"Сейчас вообще невозможно представить, что бы мы делали без Сил беспилотных систем, как и без штурмовых войск. Эти две перспективные структуры показывают свою чрезвычайную эффективность. Эти лидеры, которые были гражданскими до начала полномасштабной войны или в то время начинали свой путь как солдаты или сержанты в ВСУ, раскрылись в армии за время этой войны", - отметил главком Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что "мы уже давно переходим на новые структуры, некоторые уменьшаем, другие, наоборот, создаем, как, например, Силы беспилотных систем, которые с момента своего создания уже участвовали в боевых действиях. Что касается штурмовых войск, то сначала было создано буквально три батальона, они масштабировались в полки, и сейчас мы имеем мощный комплект этих частей, которые воюют по всему фронту".

По словам Сырского, людей, которые ушли из гражданской жизни в армию, - сотни, и их примеры могут стать сильным мотиватором для новых добровольцев.

