Новое управление штурмовых войск ВСУ возглавил Валентин Манько, - Сырский

Валентин Манько руководит новым управлением штурмовых войск

Новым управлением штурмовых войск в составе Вооруженных сил Украины будет руководить Герой Украины полковник Валентин Манько, который ранее командовал 33-м штурмовым полком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Отвечая на вопрос о примерах карьерного роста, которые могут мотивировать военных и привлекать добровольцев, Сырский отметил именно Манько, который возглавляет штурмовые войска и управление штурмовыми подразделениями ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Александр Рашевский стал новым комбригом бригады НПУ "Лють"

Сцирський фетешист ,а командир(((
показать весь комментарий
18.08.2025 13:55 Ответить
Цікаво, чим займається це "управління"?
показать весь комментарий
18.08.2025 13:56 Ответить
https://www.zsu.gov.ua/
не знайшов штурмових військ!!!!
сирській чєго ізалітє?
шо за чергова брєдятіна?
ти не знаєш склад армії якою керуєш?
чи корєша прилаштував на хороші гроші в ген штаб?
показать весь комментарий
18.08.2025 14:09 Ответить
В рбк- це штурмові 225 і 425 полки,а не штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:47 Ответить
Настолько высокое звание - "Герой Украины" политики спаплюжили, что оно ни о чем не говорит. Не хочется никого обижать, но старое изречение - " Если гусар дослужился до командира полка, это уже не гусар!" А обижайтесь на таких как сырский со своим окружением! Цену хорошего звания очень легко нивелировать, а добиться уважения вновь, очень сложно.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:44 Ответить
Нафуя? Є ДШБ... знову якась "заліпуха", зі своїм штабом, тилом, логістикою іт.д.!
показать весь комментарий
18.08.2025 15:22 Ответить
 
 