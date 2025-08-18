2 613 6
Новое управление штурмовых войск ВСУ возглавил Валентин Манько, - Сырский
Новым управлением штурмовых войск в составе Вооруженных сил Украины будет руководить Герой Украины полковник Валентин Манько, который ранее командовал 33-м штурмовым полком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Отвечая на вопрос о примерах карьерного роста, которые могут мотивировать военных и привлекать добровольцев, Сырский отметил именно Манько, который возглавляет штурмовые войска и управление штурмовыми подразделениями ВСУ.
не знайшов штурмових військ!!!!
сирській чєго ізалітє?
шо за чергова брєдятіна?
ти не знаєш склад армії якою керуєш?
чи корєша прилаштував на хороші гроші в ген штаб?