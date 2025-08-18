1 555 3
Нове управління штурмових військ ЗСУ очолив Валентин Манько, - Сирський
Новим управлінням штурмових військ у складі Збройних сил України керуватиме Герой України полковник Валентин Манько, який раніше командував 33-м штурмовим полком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Відповідаючи на запитання про приклади кар’єрного росту, які можуть мотивувати військових і залучати добровольців, Сирський відзначив саме Манька, який очолює штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не знайшов штурмових військ!!!!
сирській чєго ізалітє?
шо за чергова брєдятіна?
ти не знаєш склад армії якою керуєш?
чи корєша прилаштував на хороші гроші в ген штаб?