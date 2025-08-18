УКР
Нове управління штурмових військ ЗСУ очолив Валентин Манько, - Сирський

Валентин Манько керує новим управлінням штурмових військ

Новим управлінням штурмових військ у складі Збройних сил України керуватиме Герой України полковник Валентин Манько, який раніше командував 33-м штурмовим полком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Відповідаючи на запитання про приклади кар’єрного росту, які можуть мотивувати військових і залучати добровольців, Сирський відзначив саме Манька, який очолює штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олександр Рашевський став новим комбригом бригади НПУ "Лють"

Сцирський фетешист ,а командир(((
показати весь коментар
18.08.2025 13:55 Відповісти
Цікаво, чим займається це "управління"?
показати весь коментар
18.08.2025 13:56 Відповісти
https://www.zsu.gov.ua/
не знайшов штурмових військ!!!!
сирській чєго ізалітє?
шо за чергова брєдятіна?
ти не знаєш склад армії якою керуєш?
чи корєша прилаштував на хороші гроші в ген штаб?
показати весь коментар
18.08.2025 14:09 Відповісти
 
 