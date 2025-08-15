УКР
Олександр Рашевський став новим комбригом бригади НПУ "Лють"

Олександр Рашевський - командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України

Новим командиром Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" став полковник Олександр Рашевський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили глава МВС Ігор Клименко та в Національній поліції України.

Церемонія передачі бойового прапора відбулася за участі заступника Голови Нацполіції Олександра Фацевича та першого командира бригади, а нині — заступника Командувача ОСУВ "Дніпро" Олександра Нетребка.

Урочистості розпочалися з вшанування пам’яті загиблого командира бригади - Героя України Максима Казбана та всіх бійців, які повернулися додому "на щиті".

"Місія бойового крила Національної поліції одна - разом із Силами оборони боронити державу. Ви з честю це робите", - звернувся до бійців Олександр Фацевич.

Олександр Рашевський - досвідчений офіцер. У 2014 році він у складі добровольчого батальйону "Дніпропетровськ" став на захист країни, згодом, у складі полку "Дніпро-1", особисто керував штурмовими операціями. У грудні 2023 року "Дніпро-1" увійшов до складу бригади "Лють", а у квітні 2025-го Рашевського призначили заступником командира. За свій бойовий шлях він отримав низку високих державних нагород, серед яких ордени "За мужність" та Богдана Хмельницького.

"Дякую Максиму Олександровичу за те, що він вклав у бригаду все найкраще. Сьогодні "Лють" - одна з найпотужніших у Силах безпеки та оборони. Обіцяю разом із вами виконувати всі бойові завдання й надалі", - зазначив у своїй промові новий командир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полковник Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ

 

призначення (2338) Об’єднана штурмова бригада "Лють" (8)
Ура, ура! Если бы бригада получила, 30 танков или дивизион тяжёлой артиллерии с годовым боекомплектом, это прорыв! А так, Федя или Вася командует бригадой, разница не слишком большая ( для новости на сайте)
показати весь коментар
15.08.2025 13:38 Відповісти
Це менти: їм що не давай і кого не призначай - все прї.уть, здадуть і втечуть.
показати весь коментар
15.08.2025 14:27 Відповісти
А скільки їх там?
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
Професійний військовий, не мент. +
показати весь коментар
15.08.2025 15:11 Відповісти
 
 