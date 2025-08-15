Олександр Рашевський став новим комбригом бригади НПУ "Лють"

Новим командиром Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" став полковник Олександр Рашевський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили глава МВС Ігор Клименко та в Національній поліції України.

Церемонія передачі бойового прапора відбулася за участі заступника Голови Нацполіції Олександра Фацевича та першого командира бригади, а нині — заступника Командувача ОСУВ "Дніпро" Олександра Нетребка.

Урочистості розпочалися з вшанування пам’яті загиблого командира бригади - Героя України Максима Казбана та всіх бійців, які повернулися додому "на щиті".

"Місія бойового крила Національної поліції одна - разом із Силами оборони боронити державу. Ви з честю це робите", - звернувся до бійців Олександр Фацевич.

Олександр Рашевський - досвідчений офіцер. У 2014 році він у складі добровольчого батальйону "Дніпропетровськ" став на захист країни, згодом, у складі полку "Дніпро-1", особисто керував штурмовими операціями. У грудні 2023 року "Дніпро-1" увійшов до складу бригади "Лють", а у квітні 2025-го Рашевського призначили заступником командира. За свій бойовий шлях він отримав низку високих державних нагород, серед яких ордени "За мужність" та Богдана Хмельницького.

"Дякую Максиму Олександровичу за те, що він вклав у бригаду все найкраще. Сьогодні "Лють" - одна з найпотужніших у Силах безпеки та оборони. Обіцяю разом із вами виконувати всі бойові завдання й надалі", - зазначив у своїй промові новий командир.

