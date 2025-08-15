Александр Рашевский стал новым комбригом бригады НПУ "Лють"

Новым командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" стал полковник Александр Рашевский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава МВД Игорь Клименко и в Национальной полиции Украины.

Церемония передачи боевого знамени состоялась при участии заместителя Председателя Нацполиции Александра Фацевича и первого командира бригады, а ныне - заместителя Командующего ОСГВ "Днепр" Александра Нетребко.

Торжества начались с чествования памяти погибшего командира бригады - Героя Украины Максима Казбана и всех бойцов, которые вернулись домой "на щите".

"Миссия боевого крыла Национальной полиции одна - вместе с Силами обороны защищать государство. Вы с честью это делаете", - обратился к бойцам Александр Фацевич.

Александр Рашевский - опытный офицер. В 2014 году он в составе добровольческого батальона "Днепропетровск" стал на защиту страны, впоследствии, в составе полка "Днепр-1", лично руководил штурмовыми операциями. В декабре 2023 года "Днепр-1" вошел в состав бригады "Лють", а в апреле 2025-го Рашевского назначили заместителем командира. За свой боевой путь он получил ряд высоких государственных наград, среди которых ордена "За мужество" и Богдана Хмельницкого.

"Спасибо Максиму Александровичу за то, что он вложил в бригаду все самое лучшее. Сегодня "Лють" - одна из самых мощных в Силах безопасности и обороны. Обещаю вместе с вами выполнять все боевые задачи и в дальнейшем", - отметил в своей речи новый командир.

