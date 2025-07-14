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Полковник Ласийчук возглавил 7 корпус Десантно-штурмовых войск

Евгений Ласийчук стал командиром 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.

Герой Украины полковник Евгений Ласийчук стал командиром 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

До назначения на должность командира корпуса Евгений Ласийчук возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, закаленную в боях за Донецкую и Харьковскую области. Также в феврале 2025 года, несмотря на численное превосходство противника, легендарная "25-ка" остановила продвижение врага в направлении Покровской агломерации.

Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШВ объединит знаменитые десантные воинские части юго-восточного региона:

  • 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;
  • 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;
  • 81-ю отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;
  • 77-ю отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду;
  • 78-й отдельный десантно-штурмовой полк.

"Десантники - это символ героизма, храбрости и отваги. Сегодня ДШВ должны действовать в соответствии с новыми условиями войны, которая становится все более технологичной. Использование автоматизированных систем ведения боя, IТ-решений, а также дронов как отдельных боевых единиц является частью повседневной работы бригад на фронте.

Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины. Качественное планирование операций, подготовка личного состава к технологическому бою, собственные мастерские и центры разработок новых решений - все это должно стать движущей силой развития нашего объединения", - отметил командир 7-го корпуса ДШВ.

В День Десантно-штурмовых войск Президент отметил воинов государственными наградами

Полковник Евгений Ласийчук - рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

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назначение (2185) Десантно-штурмовые войска (223)


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Топ комментарии
+2
А хтось може пояснити сенс збільшення структури до корпусної, якщо людей і на бригадно-дівізійну не вистачає?

Вчора слухав Ігаля Левіна. Так він не знає навіщо таке і каже, що досі ніхто з комскладу ЗСУ зрозумілого пояснення сенсу не дав.
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14.07.2025 08:38 Ответить
+2
Може, політично-військове командування думає, що головне - створити корпуси, а люди потім підтягнуться? Не виключаю, що якось так воно і буде. Або ж буде корпус без людей. Теж не в новинку.
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14.07.2025 08:41 Ответить
+2
завжди цікаво читати роздуми спеціалістів з військового управління....
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14.07.2025 09:02 Ответить
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А хтось може пояснити сенс збільшення структури до корпусної, якщо людей і на бригадно-дівізійну не вистачає?

Вчора слухав Ігаля Левіна. Так він не знає навіщо таке і каже, що досі ніхто з комскладу ЗСУ зрозумілого пояснення сенсу не дав.
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14.07.2025 08:38 Ответить
Може, політично-військове командування думає, що головне - створити корпуси, а люди потім підтягнуться? Не виключаю, що якось так воно і буде. Або ж буде корпус без людей. Теж не в новинку.
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14.07.2025 08:41 Ответить
Да там все в ОПе генералисимусы!
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14.07.2025 08:46 Ответить
Чергове рішення про командувача корпусу, чи буде воно вдалим та успішним? Поки що інші корпуси не показують визначних результатів, втрачають позиції, не можуть втримати лінію оборони, не можуть ефективно та якісно планувати та керувати бойовими діями. Реформа з армійськими корпусами поки що погіршила керованість військами і порушила сталу систему військового управління. Чи зможе новий командувач не повторити помилок інших корпусів і показати визначні результати?
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14.07.2025 08:38 Ответить
До недавно вышестоящим органом для бригад были штабы ОТУ, теперь это штабы корпусов. Реорганизация управления.
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14.07.2025 08:56 Ответить
завжди цікаво читати роздуми спеціалістів з військового управління....
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14.07.2025 09:02 Ответить
Відчути користь від корпусної системи зможемо не раніше, ніж через 4-6 місяців, в кращому випадку.
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14.07.2025 09:03 Ответить
Лучше поздно чем никогда😀
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14.07.2025 09:43 Ответить
Військові теоретики вже підтянулись.
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14.07.2025 09:13 Ответить
 
 