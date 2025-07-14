Полковник Ласийчук возглавил 7 корпус Десантно-штурмовых войск

Герой Украины полковник Евгений Ласийчук стал командиром 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

До назначения на должность командира корпуса Евгений Ласийчук возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, закаленную в боях за Донецкую и Харьковскую области. Также в феврале 2025 года, несмотря на численное превосходство противника, легендарная "25-ка" остановила продвижение врага в направлении Покровской агломерации.

Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШВ объединит знаменитые десантные воинские части юго-восточного региона:

25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду;

79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду;

81-ю отдельную аэромобильную Слобожанскую бригаду;

77-ю отдельную аэромобильную Надднепрянскую бригаду;

78-й отдельный десантно-штурмовой полк.

"Десантники - это символ героизма, храбрости и отваги. Сегодня ДШВ должны действовать в соответствии с новыми условиями войны, которая становится все более технологичной. Использование автоматизированных систем ведения боя, IТ-решений, а также дронов как отдельных боевых единиц является частью повседневной работы бригад на фронте.

Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины. Качественное планирование операций, подготовка личного состава к технологическому бою, собственные мастерские и центры разработок новых решений - все это должно стать движущей силой развития нашего объединения", - отметил командир 7-го корпуса ДШВ.

В День Десантно-штурмовых войск Президент отметил воинов государственными наградами

Полковник Евгений Ласийчук - рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

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