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Новини Призначення офіцерів
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Полковник Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ

Євген Ласійчук став командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Герой України полковник Євген Ласійчук став командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

До призначення на посаду командира корпусу Євген Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, загартовану у боях за Донеччину та Харківщину. Також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна "25-ка" зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації.

Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7 корпус ДШВ об’єднає славетні десантні військові частини південно-східного регіону:

  • 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;
  • 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;
  • 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду;
  • 77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

"Десантни - це символ героїзму, хоробрості та відваги. Сьогодні ДШВ мають діяти відповідно до нових умов війни, яка стає все більш технологічною. Використання автоматизованих систем ведення бою, ІТ-рішень, а також дронів як окремих бойових одиниць є частиною повсякденної роботи бригад на фронті.

Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень - все це має стати рушійною силою розвитку нашого об’єднання", - зазначив командир 7 корпусу ДШВ.

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Полковник Євген Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

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Автор: 

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Топ коментарі
+1
А хтось може пояснити сенс збільшення структури до корпусної, якщо людей і на бригадно-дівізійну не вистачає?

Вчора слухав Ігаля Левіна. Так він не знає навіщо таке і каже, що досі ніхто з комскладу ЗСУ зрозумілого пояснення сенсу не дав.
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14.07.2025 08:38 Відповісти
+1
Може, політично-військове командування думає, що головне - створити корпуси, а люди потім підтягнуться? Не виключаю, що якось так воно і буде. Або ж буде корпус без людей. Теж не в новинку.
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14.07.2025 08:41 Відповісти
+1
Так все же этого хотели с начала войны и просили это сделать, а сейчас не понимают зачем это )
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14.07.2025 08:48 Відповісти
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А хтось може пояснити сенс збільшення структури до корпусної, якщо людей і на бригадно-дівізійну не вистачає?

Вчора слухав Ігаля Левіна. Так він не знає навіщо таке і каже, що досі ніхто з комскладу ЗСУ зрозумілого пояснення сенсу не дав.
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14.07.2025 08:38 Відповісти
Може, політично-військове командування думає, що головне - створити корпуси, а люди потім підтягнуться? Не виключаю, що якось так воно і буде. Або ж буде корпус без людей. Теж не в новинку.
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14.07.2025 08:41 Відповісти
Да там все в ОПе генералисимусы!
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14.07.2025 08:46 Відповісти
Чергове рішення про командувача корпусу, чи буде воно вдалим та успішним? Поки що інші корпуси не показують визначних результатів, втрачають позиції, не можуть втримати лінію оборони, не можуть ефективно та якісно планувати та керувати бойовими діями. Реформа з армійськими корпусами поки що погіршила керованість військами і порушила сталу систему військового управління. Чи зможе новий командувач не повторити помилок інших корпусів і показати визначні результати?
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14.07.2025 08:38 Відповісти
До недавно вышестоящим органом для бригад были штабы ОТУ, теперь это штабы корпусов. Реорганизация управления.
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14.07.2025 08:56 Відповісти
завжди цікаво читати роздуми спеціалістів з військового управління....
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14.07.2025 09:02 Відповісти
Відчути користь від корпусної системи зможемо не раніше, ніж через 4-6 місяців, в кращому випадку.
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14.07.2025 09:03 Відповісти
Військові теоретики вже підтянулись.
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14.07.2025 09:13 Відповісти
 
 