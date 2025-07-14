Полковник Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ

Герой України полковник Євген Ласійчук став командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

До призначення на посаду командира корпусу Євген Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, загартовану у боях за Донеччину та Харківщину. Також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна "25-ка" зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації.

Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7 корпус ДШВ об’єднає славетні десантні військові частини південно-східного регіону:

25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;

81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду;

77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;

78 окремий десантно-штурмовий полк.

"Десантни - це символ героїзму, хоробрості та відваги. Сьогодні ДШВ мають діяти відповідно до нових умов війни, яка стає все більш технологічною. Використання автоматизованих систем ведення бою, ІТ-рішень, а також дронів як окремих бойових одиниць є частиною повсякденної роботи бригад на фронті.

Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень - все це має стати рушійною силою розвитку нашого об’єднання", - зазначив командир 7 корпусу ДШВ.

У День Десантно-штурмових військ Президент відзначив воїнів державними нагородами

Полковник Євген Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підполковник Роман Рейтор став новим комбригом 72 ОМБр, яка стримує ворога перед Дніпропетровщиною