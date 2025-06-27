Підполковник Роман Рейтор став новим комбригом 72 ОМБр, яка стримує ворога перед Дніпропетровщиною

Новим бойовим командиром 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців став підполковник Роман Рейтор. Він замінив на посаді Олександра Охріменка.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Вихід із Вугледара, Херсонщина, і знову бої на сході — це не просто точки на карті. Це місця, де ми втрачали здоров’я, нерви, друзів. Але попри все, ми залишились вірними присязі, своїй країні, побратимам і посестрам. Цей шлях ми пройшли разом із полковником Олександром Охріменком — командиром, який розумів, направляв, вимагав. І був поруч. За це — повага. Велика", - йдеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що відтепер підрозділ очолює "офіцер із бойовим досвідом, авторитетом серед особового складу і чітким розумінням викликів, які стоять перед нами".

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Відомо, що Роман Рейтор до цього очолював посаду начальника штабу 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

Полковник Олександр Охріменко був призначений комбригом 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 7 жовтня 2024 року.