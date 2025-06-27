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Новини
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Підполковник Роман Рейтор став новим комбригом 72 ОМБр, яка стримує ворога перед Дніпропетровщиною

Новим бойовим командиром 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців став підполковник Роман Рейтор. Він замінив на посаді Олександра Охріменка.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Вихід із Вугледара, Херсонщина, і знову бої на сході — це не просто точки на карті. Це місця, де ми втрачали здоров’я, нерви, друзів. Але попри все, ми залишились вірними присязі, своїй країні, побратимам і посестрам. Цей шлях ми пройшли разом із полковником Олександром Охріменком — командиром, який розумів, направляв, вимагав. І був поруч. За це — повага. Велика", - йдеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що відтепер підрозділ очолює "офіцер із бойовим досвідом, авторитетом серед особового складу і чітким розумінням викликів, які стоять перед нами".

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Роман Рейтор очолив 72 бригаду Чорних Запорожців

Відомо, що Роман Рейтор до цього очолював посаду начальника штабу 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

Полковник Олександр Охріменко був призначений комбригом 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 7 жовтня 2024 року.

Автор: 

призначення (2306) 72 окрема механізована бригада (251) ЗСУ (7717)


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Беню выпускайте из тюрьмы. У него есть опыт защиты Днепра!
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27.06.2025 19:25 Відповісти
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27.06.2025 19:29 Відповісти
Успіху тобі, підполковник. Честь.
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27.06.2025 19:39 Відповісти
Дай Боже розуму,сили та удачі захисникам України! Слава Україні та її Героям!
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27.06.2025 20:21 Відповісти
Хай Господь благословить пана полковника на знищення кацапської нечисті та на захист України.
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27.06.2025 20:31 Відповісти
Розумного і вимогливого Охрименка замінив бойовий і досвідчений Рейтор. Без причини і пояснень . За згодою сторін. За такого верховного і армія виглядає як шапіто.
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27.06.2025 21:16 Відповісти
це вам не ********
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27.06.2025 21:32 Відповісти
 
 