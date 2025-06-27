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Подполковник Роман Рейтор стал новым комбригом 72-й ОМБр, которая сдерживает врага перед Днепропетровщиной

Новым боевым командиром 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев стал подполковник Роман Рейтор. Он заменил на должности Александра Охрименко.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Выход из Угледара, Херсонщина, и снова бои на востоке - это не просто точки на карте. Это места, где мы теряли здоровье, нервы, друзей. Но несмотря на все, мы остались верными присяге, своей стране, побратимам и боевым сестрам. Этот путь мы прошли вместе с полковником Александром Охрименко - командиром, который понимал, направлял, требовал. И был рядом. За это - уважение. Большое", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что отныне подразделение возглавляет "офицер с боевым опытом, авторитетом среди личного состава и четким пониманием вызовов, которые стоят перед нами".

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Роман Рейтор возглавил 72-ю бригаду Черных запорожцев

Известно, что Роман Рейтор до этого возглавлял должность начальника штаба 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

Полковник Александр Охрименко был назначен комбригом 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев 7 октября 2024 года.

Автор: 

назначение (2184) 72 отдельная механизированная бригада (247) ВСУ (6735)


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Беню выпускайте из тюрьмы. У него есть опыт защиты Днепра!
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27.06.2025 19:25 Ответить
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27.06.2025 19:29 Ответить
Успіху тобі, підполковник. Честь.
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27.06.2025 19:39 Ответить
Дай Боже розуму,сили та удачі захисникам України! Слава Україні та її Героям!
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27.06.2025 20:21 Ответить
Хай Господь благословить пана полковника на знищення кацапської нечисті та на захист України.
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27.06.2025 20:31 Ответить
Розумного і вимогливого Охрименка замінив бойовий і досвідчений Рейтор. Без причини і пояснень . За згодою сторін. За такого верховного і армія виглядає як шапіто.
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27.06.2025 21:16 Ответить
це вам не ********
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27.06.2025 21:32 Ответить
 
 