Подполковник Роман Рейтор стал новым комбригом 72-й ОМБр, которая сдерживает врага перед Днепропетровщиной

Новым боевым командиром 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев стал подполковник Роман Рейтор. Он заменил на должности Александра Охрименко.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Выход из Угледара, Херсонщина, и снова бои на востоке - это не просто точки на карте. Это места, где мы теряли здоровье, нервы, друзей. Но несмотря на все, мы остались верными присяге, своей стране, побратимам и боевым сестрам. Этот путь мы прошли вместе с полковником Александром Охрименко - командиром, который понимал, направлял, требовал. И был рядом. За это - уважение. Большое", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что отныне подразделение возглавляет "офицер с боевым опытом, авторитетом среди личного состава и четким пониманием вызовов, которые стоят перед нами".

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Известно, что Роман Рейтор до этого возглавлял должность начальника штаба 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

Полковник Александр Охрименко был назначен комбригом 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев 7 октября 2024 года.