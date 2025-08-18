Штурмові війська - 225, 425 полки - довели свою високу ефективність, - Сирський
Штурмові війська України, зокрема 225-й та 425-й полки, продемонстрували високу бойову ефективність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Він наголосив, українські підрозділи застосовують різні способи мотивації майбутніх добровольців, зокрема показуючи приклади відомих військових, які до початку вторгнення не мали стосунку до армії
Зокрема, Сирський згадав Роберта Бровді (Мадяра) з СБС та командирів окремих штурмових полків Героїв України Олега Ширяєва (225 ОШП) та Юрія Гаркавого (425 ОШП "Скала"), які з цивільного життя, з бізнесу пішли у Збройні Сили, у Сухопутні війська, у Безпілотні сили.
Також головком згадав Валентина Манька, який нині очолює нове управління штурмових військ ЗСУ.
"Наразі взагалі неможливо уявити, що б ми робили без Сил безпілотних систем, як і без штурмових військ. Ці дві перспективні структури показують свою надзвичайну ефективність. Ці лідери, які були цивільними до початку повномасштабної війни або на той час розпочинали свій шлях як солдати чи сержанти в ЗСУ, розкрилися в армії за час цієї війни", – зазначив головком Збройних сил України.
Він додав, що "ми вже давно переходимо на нові структури, деякі зменшуємо, інші, навпаки, створюємо, як, наприклад, Сили безпілотних систем, які з моменту свого створення вже брали участь у бойових діях. Що стосується штурмових військ, то спочатку було створено буквально три батальйони, вони масштабувалися в полки, і зараз ми маємо потужний комплект цих частин, які воюють по всьому фронту".
За словами Сирського, людей, які пішли з цивільного життя у військо, - сотні, і їхні приклади можуть стати сильним мотиватором для нових добровольців.
яке ВОНО тупе((
Літо почалося прогнозовано (ну, для мене прогнозовано, я писав восени про наші загрози літом), ми почали активно втрачати позиції після того як розпустилась зеленка. У ЗСУ просто не було засобів щоб зупиняти ворога який йде під прикриттям крон дерев. Ситуацію могло б трохи стабілізувати масове протипіхотне мінування, але на літо ЗСУ не отримали належну кількість протипіхоток, тому було зрозуміло що ворог завдяки гарним погодним умовам (які добавляють можливостям мобільним групам на мотоциклам, легковим авто та баггі), а також під прикриттям зеленки отримають перевагу.
Дефіцит дронів в ЗСУ теж сприяв цій ситуації, ну ви пам'ятаєте про загальний дефіцит дронів навесні/початок літа.
Треба визнати, тоді я помилявся в прогнозах. Я думав що ми витримаєм, випрацюємо протидію (як завжди було до цього) і стабілізуємо ситуацію. Алгоритми що робити в таких випадках були в принципі. Класичні методи, такі як розтягування фронту в глибину по нанесенню ударів (все ж літом погода гарна, хмари нечасті, крила літають далі та дають кращу оперативну обізнаність ніж взимку), дальні мінування та інші методи повинні були дати свій результат.
Але я не розраховував на появу спеціалізованих дронових підрозділів ("рубікон" та інші).
Треба визнати вони дійсно змінили розклад на полі боя.
Під прикриттям зеленки "рубіконовці" затягнули в перший ешелон (на відстань до 10 км) тактичні РЛС. Як кругового огляду, такі як наприклад Єнот-СД, так і направлені доплеровські радари типу "Волни", "репєйніка" та інші.
Крім цього ці підрозділи системно скоординувались з засобами РЕР/РЕБ. Ця синергія стала вкрай ефективною .
Зенітні екіпажі противника заблокували розтягнення ураження на 2-3 ешелон. Ти не можеш давати цілі в 20-30 км від ЛБЗ, якщо твої крила збивають в 3-7 км від ЛБЗ. В нас почався крилопад, а в нас в принципі немає стільки крил як у росіян. Обмеження дальної розвідки дуже на нас вплинуло.
Дуже підсилився РЕБ. Ми бачили різне, але такої кількості засобів РЕБ на цій ділянці- ну це вже за межами.
Сильно виріс ворожий РЕР(радіоелектронна розвідка). Це видно по системній роботі по нашим дронам, по кількості окопного РЕБа проти ударних дронів (як фпв, так і мавікі).
Як результат- почалось полювання за нашими пілотами та засобами в часи, коли кожен засіб-дефіцитний. Строк життя однії "Баби-Ягі" по вильотам кратно зменшився. Якщо раніше деякі "баби-ягі" літали по 100 вильотів, то зараз 10-15 вильотів на цьому напрямку- це вже непогано. Іноді "бабам-ягам" навіть не дають злітати, збивають фпвішкою на зльотному майданчику ще до зльоту чи одразу після зльоту (з урахуванням того, що фпвішці треба якісь 7-10 хвилин щоб долетіти до цій точки, це означає що злітає вона одразу після того як на пріфлайті вмикають борт), то висновок один- вони натикали засобів РЕР на всіх можливих висотах та бачать увімкнення наших засобів які закриті від них рельєфом.
Це ж стало причиною підвищення ударів по нашим пілотам, які стали пріоритетними цілями. І це показник дуже високої координації між розвідувально-ударними підрозділами противника з підрозділами РЕР/РЕБ які мають єдину стратегію.
Крім того противник наростив кількість екіпажів які постійно працюють по логістиці та дальньому мінуванню.
І коли вони завели цю систему на Покровський напрямок- це нажаль дало результат.
Нажаль ще тому, що ніякою системної протидії на початку появи цих підрозділів не було організовано.
Тому рух ворога невпинно продовжився.
Вони вибивають нас с наших же позицій, заходять на них, переналаштовують їх і йдуть далі. Ми ж постійно під тиском та ледве встигаємо готувати нові оборонні рубежі. Треба визнати що ми зараз граємо в гарно підготовлену системну гру навʼязану противником. Тому такі результати.
То все погано?
Ні. Низові ініціативи народжують необхідні рішення, вони доходять до командування вище і хоча і з затримками- робиться те що треба, робляться правільні речі. І вони впроваджуються зараз. Над проблемами працюють, і є проблески їх рішення. І так, це не швидко, і це складно, бо противник дійсно гарно, і що важливо - системно!!! підготувався, і дав на рішення дійсно складну задачу, ну а ми забагато часу втратили, та в принципі низові ініціативи розвиваються повільно. А складні системні задачі не вирішують нажаль за тиждень-два.
Крім того я можу підтвердити що навіть з урахуванням навʼязаної стратегії противник втрачає якусь дику кількість піхоти. Так, ми відступаємо, але розмінюємо кожен кілометр нашої землі на ворожий підрозділ від взводу до роти. І вони це відчувають, повірте.
Якщо не буде нових викликів, і вийде заплановане, то восени Покровський напрямок думаю можна стабілізувати, якщо не буде нових змінних, особливо після спаду зеленки та початку дощів.
Але як показує практика- нові виклики та нові проблеми є завжди.
Про ВОС 100 і піхоту - НІ СЛОВА в медіа.!!!!!!!
БЗВП - у всіх на вустах 30-45 днів і ВСЕ маємо штурмовика.!!!!
ШТУРМОВИКА *******!!!
Реальність - зовсім інша.
Дронщики ниють про нехватку дронів ( від розвідки і до глибокого ураження)
ВОС 100 - НЕ ниє.
Воно або гниє по посадках, або в СЗЧ, або - в полоні (рідкість - зараз - не дуже і беруть орки в полон) або якось налаштовується і в нормальних колективах дає РЕЗУЛЬТАТ.
Всранському - ПОХЄР.
Водії, ремонтники, тиловики, неугідні, придані-переведені з інших частин - ВСІ СТАЮТЬ ВОС 100 одним розчерком пера - і на НОЛЬ.!!!
Постановка завдання - НОЛЬ.!
Організація бою - НОЛЬ.!!
Забезпечення (ВСІ ВИДИ!!!!!!!) - НОЛЬ.!!
Взаємодія - НОЛЬ!!!!
І ви дивуєтесь, якщо з таким відношенням (хто хоть раз 3-6 днів провів в окопі на передовій - потім іде в СЗЧ від ТАКОГО командування??
Яке НАТО??
Яка ПЄРЕМОГА??
Про що ВОНО бекає на ефірах??
ВОНО своєю появою на передовій, в ефірах, діями, розпорядженнями - демотивує, знижує боєздатність - НАБЛИЖУЄ перемогу противника.
Якщо я - неправий - кидайте в мене каміння.
ПІДТРИМКА - НОЛЬ. (ну хіба що по рації лозунгом - НУ ВИ ТАМ тримайтеть
Як ЗАРАЗ оті тиловики виконують роль фаршу.
СКІЛЬКИ зараз водіїв, звязківців, кухарів, ремонтників і ТД розчерком пера роблять ВОС 100 і засилають на НОЛЬ в посадки з АК (воно ж весло) і ДВОМА гранатами.
ВСЕ.!!!!!!!
**** !!!
41 рік і жуковщина в своїх найгірших проявах!!
Якщо ВОНО не буде висіти на банері (не на фото а вниз головою за ноги прив'язаним) з ЗеКомандою - кінець Україні.
Тільки ВОНО - тупе. Української - НЄ РАЗЮМЕЄ
Я надіюсь що хоть притомні люди почують.
Спробують - ВИЖИТИ в умовах похудізму власного командування (в першу чергу) і в умовах тиску ворога.
ВИЖИТИ - ВКУСИТИ ОРКА.
Ще раз ВИЖИТИ - І ЩЕ раз ВКУСИТИ!!!
а потім повторювати це наскільки дозволить здоров'я і похудіз власного начальства.
Ця влада ДУЖЕ любить мертвих (особливо медійних героїв).
Україні (НЕ ВЛАДІ) - потрібні ЖИВІ герої, лідери, особистості, патріоти.
Українському народу НЕ потрібні мафіозні гниди з гаманцями, нажитими на крові. Не потрібні медіатутки, новіє гЛИЦсти і старі ОПариші.
Тупим ОПаришам на тупі питання в стилі Суспільного - відповідати - хрін тупити.
І таки ТАК.
ВСЕ маю.
Звання, вислугу, болячки, власну думку, громадянську позицію.
ПОКИ ЩЕ ЖИВИЙ.
Не маю шершавого язика для вилизування жОПи в ОПаришів.
Не маю бажання дискутувати з недоІПсО і відповідати на дурні питання.
Ляндуй в жОПу - отримай 30 срібняків і зміни методичку.
Тобі за дурні питання платять - а мені (за мої відповіді тобі - НІ)
Тому ляндуй - і пам'ятай - наука - вона платна.