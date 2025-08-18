Штурмові війська - 225, 425 полки - довели свою високу ефективність, - Сирський

Штурмові війська України, зокрема 225-й та 425-й полки, продемонстрували високу бойову ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Він наголосив, українські підрозділи застосовують різні способи мотивації майбутніх добровольців, зокрема показуючи приклади відомих військових, які до початку вторгнення не мали стосунку до армії

Зокрема, Сирський згадав Роберта Бровді (Мадяра) з СБС та командирів окремих штурмових полків Героїв України Олега Ширяєва (225 ОШП) та Юрія Гаркавого (425 ОШП "Скала"), які з цивільного життя, з бізнесу пішли у Збройні Сили, у Сухопутні війська, у Безпілотні сили.

Також головком згадав Валентина Манька, який нині очолює нове управління штурмових військ ЗСУ.

"Наразі взагалі неможливо уявити, що б ми робили без Сил безпілотних систем, як і без штурмових військ. Ці дві перспективні структури показують свою надзвичайну ефективність. Ці лідери, які були цивільними до початку повномасштабної війни або на той час розпочинали свій шлях як солдати чи сержанти в ЗСУ, розкрилися в армії за час цієї війни", – зазначив головком Збройних сил України.

Він додав, що "ми вже давно переходимо на нові структури, деякі зменшуємо, інші, навпаки, створюємо, як, наприклад, Сили безпілотних систем, які з моменту свого створення вже брали участь у бойових діях. Що стосується штурмових військ, то спочатку було створено буквально три батальйони, вони масштабувалися в полки, і зараз ми маємо потужний комплект цих частин, які воюють по всьому фронту".

За словами Сирського, людей, які пішли з цивільного життя у військо, - сотні, і їхні приклади можуть стати сильним мотиватором для нових добровольців.

