Мінус 756 цілей щоденно: Мадяр показав роботу Сил безпілотних систем у липні. ВIДЕО

Протягом липня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем щодоби уражали в середньому 756 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога. При тому, що чисельність Угруповання становить лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи.

Про це йдеться у звіті за місяць, який опублікував командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає Цензор.НЕТ.

"Із цікавих цифр, котрі заслуговують уваги. 756 цілей у середньому за добу. 166 хробаків щодобово. 2% - чисельність Угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ. 31,8% - питома вага усіх верифікованих детоксів хробачні (кожний третій). 36,3% - питома вага усіх верифікованих ворожих цілей. Усі підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем вже місяць працюють у єдиній системі електронного обліку використаних засобів та бч, результатів, планування та аналізу", - написав Мадяр.

При цьому він зазначив, що співвідношення безповоротних втрат особового складу Угруповання відносно втрат ворога становить 1:604. А співвідношення фінансових витрат - 1:100 доларів.

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За інформацією Мадяра, на знищення чи ураження 23 433 цілей (в т.ч. 5134 окупантів) у липні витрачено 29 172 FPV-дронів, 1051 "Мавіків", 530 нічних бомберів та 655 крил-винищувачів. Загалом використано понад 75 000 боєприпасів.

Середній коефіцієнт корисної дії застосування FPV-дронів становить 39,6% (11 538 результативних ударів відносно використаних 29 172 дронів). Середній показник влучань нічних бомберів - 60,3% (19 605 результативних влучань), повідомив командувач.

За перші 5 днів серпня підрозділи Угруповання Сил безпілотних систем знищили вже 3372 ворожих цілей та 817 одиниць особового складу "хробаків", наголосив Мадяр.

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Він також згадав про причетність СБС до ураження паливної бази аеропорту в Сочі.

"Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема. 14 полк СБС", - написав командувач.